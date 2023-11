Les scientifiques ont résolu le mystère de la mortalité des éléphants d’Afrique. La menace n’est peut-être pas écartée

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





La cause de la mystérieuse mort massive d’éléphants d’Afrique a finalement été élucidée – et les scientifiques qui ont rédigé un nouveau rapport affirment que les épidémies pourraient être plus susceptibles de se produire dans les conditions créées par la crise climatique actuelle.

Trente-cinq éléphants d’Afrique du nord-ouest du Zimbabwe sont tombés morts dans des circonstances déconcertantes entre fin août et novembre 2020. Onze des animaux du troupeau massif sont morts en 24 heures.

«Ils sont morts par une fenêtre très étroite. C’est l’une des parties les plus énigmatiques de tout le puzzle. Autant d’animaux qui meurent assez près les uns des autres, mais pas les uns à côté des autres, sur un laps de temps aussi restreint. C’est vraiment à mon avis, plutôt unique, certainement dans cette partie du monde », a déclaré le Dr Chris Foggin, vétérinaire au Victoria Falls Wildlife Trust au Zimbabwe, qui est un coauteur de l’étude sur la cause des décès.

Plus tôt la même année, environ 350 éléphants dans le nord du Botswana voisin, est également décédé subitement en trois mois.

Les responsables et les experts étaient initialement incapables d’expliquer les décès survenus parmi la plus grande population d’éléphants d’Afrique. Le braconnage, l’empoisonnement et la sécheresse ont tous été mis en cause.

Il s’avère qu’une infection bactérienne a tué les éléphants, selon les recherches basées sur des échantillons prélevés sur 15 des animaux morts au Zimbabwe.

Une analyse, publiée le 25 octobre dans le revue Nature Communicationsa montré des signes d’infection par une bactérie peu connue appelée taxon 45 de Bisgaard qui a provoqué une septicémie ou un empoisonnement du sang.

Ces décès ont eu lieu alors que les ressources en nourriture et en eau diminuaient pendant la saison sèche, obligeant les éléphants à parcourir de plus en plus de distances pour chercher de l’eau et se nourrir.

Chris Foggin Les chercheurs ont prélevé des échantillons sur 15 des éléphants morts.

Les auteurs ont déclaré que la chaleur, la sécheresse et la densité de population dans cette région étaient probablement des facteurs contribuant à l’épidémie.

Et les conditions extrêmes qui, selon les scientifiques, se produiront de plus en plus fréquemment à mesure que la Terre se réchauffe pourraient entraîner davantage de morts d’éléphants à l’avenir.

“Il est prématuré de dire que le changement climatique a influencé (cela), mais cela pourrait le faire à l’avenir si nous subissons des sécheresses plus nombreuses et prolongées, ou si les régimes de précipitations (changent) et si nous avons une saison sèche beaucoup plus dure”, a déclaré Foggin. “Je pense que si tel est le cas, nous sommes alors plus susceptibles de voir ce type d’événement de mortalité se reproduire.”

La mortalité des éléphants au Botswana a été attribuée aux neurotoxines cyanobactériennes, mais aucun détail supplémentaire n’a été publié, note l’étude. Foggin a déclaré qu’il n’y avait aucun lien prouvé entre la mort des éléphants du Zimbabwe et du Botswana.

L’éléphant d’Afrique est une espèce phare confrontée à d’importantes pressions dues au braconnage et à la perte de son habitat. Inscrite comme espèce en voie de disparition sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature, la population a diminué de 144 000 à environ 350 000 entre 2007 et 2014, avec des pertes continues estimées à 8 % chaque année, selon l’étude.

Quelque 227 900 éléphants vivent dans la zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi, soit 500 000 kilomètres carrés (193 051 milles carrés) de terres protégées, dont environ 90 % se trouvent au Botswana et au Zimbabwe.

Des preuves d’infection ont été trouvées dans six des 15 échantillons, ont écrit les auteurs de l’étude, ce qui a été corroboré par l’isolement de la bactérie en laboratoire et une analyse génétique approfondie.

Il n’y avait aucune preuve de toxines, y compris celles provenant de cyanobactéries, ni d’une quelconque infection virale.

En outre, aucun charognard mort ou autre espèce sauvage n’a été signalé ou observé à proximité d’éléphants morts, comme on pourrait s’y attendre avec le cyanure ou tout autre empoisonnement intentionnel, note l’étude.

“Bien qu’il n’y ait pas de preuves culturelles ou moléculaires confirmant la présence du taxon 45 de Bisgaard dans plus de six cas de mortalité au Zimbabwe, les éléphants examinés étaient en bonne condition physique et il était peu probable qu’ils soient morts de faim ou de déshydratation grave liée à la sécheresse”, note l’étude.

Aucun éléphant n’a vu ses défenses retirées suite au braconnage et aucun signe extérieur de traumatisme n’a été observé. Les tests de dépistage de l’anthrax se sont également révélés négatifs, a ajouté Foggin.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas réussi à détecter la bactérie dans les autres échantillons – un fait qu’ils ont attribué à la mauvaise qualité des échantillons et aux retards dans l’obtention des autorisations nécessaires, ce qui signifiait qu’il était trop tard pour effectuer certains travaux de laboratoire.

« La plupart des carcasses étaient dégradées au moment de l’échantillonnage, ce qui rendait la qualité initiale de l’échantillon médiocre. De plus, l’exportation d’échantillons d’animaux sauvages à des fins d’analyse implique l’obtention de plusieurs permis auprès de différentes entités – un processus qui peut prendre des mois », indique l’étude.

Le taxon Bisgaard 45 a déjà été associé à des morsures de tigre et de lion chez l’homme. Les bactéries ont a également été trouvé chez un tamia et des perroquets captifs en bonne santé.

Le micro-organisme, qui n’a pas de nom officiel, est étroitement lié à une autre bactérie plus courante connue sous le nom de Pasteurella multocida, qui peut provoquer une septicémie hémorragique chez d’autres animaux, notamment les éléphants d’Asie.

Cette bactérie était également liée à la mort massive de 200 000 antilopes saïgas en danger critique d’extinction au Kazakhstan en 2015, note l’étude.

Foggin a déclaré que les chercheurs surveillaient la faune sauvage de la région pour détecter la présence de la bactérie, mais qu’aucun autre décès d’éléphants dû au taxon 45 de Bisgaard n’avait été confirmé depuis 2020.