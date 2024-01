Les scientifiques ont peut-être trouvé la cause du long COVID

Une nouvelle étude pourrait avoir découvert ce qui se cache derrière les longs symptômes du COVID.

Les scientifiques affirment qu’une partie du système immunitaire peut rester activée après qu’une personne se soit remise du virus.

La recherche sur les causes du long COVID est en cours.

Long COVID a mystifié la communauté médicale pendant des années, ce qui en fait une maladie difficile à diagnostiquer, et encore moins à traiter. Cependant, un nombre croissant de recherches ont permis d’obtenir davantage d’informations sur ce qui pourrait se cacher derrière longue COVID, avec l’espoir de trouver à terme un traitement efficace. Aujourd’hui, une nouvelle étude a fait une découverte intéressante sur ce qui pourrait causer longs symptômes du COVID: une modification du système immunitaire qui peut être détectée via une analyse de sang.

C’est le principal point à retenir d’une nouvelle étude publiée dans la revue Science. Pour l’étude, les chercheurs ont suivi 113 patients atteints de COVID-19 et 39 patients en bonne santé comme témoins. Après six mois, 40 des patients atteints du COVID-19 ont développé des symptômes de COVID long.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de sang de ces patients et ont découvert qu’ils possédaient un groupe de protéines qui montraient qu’une partie du système immunitaire appelée système du complément était renforcée bien après que les patients se soient rétablis du COVID-19.

L’étude a analysé 6 596 protéines sur 268 échantillons de sang, collectés pendant la phase aiguë des patients et à nouveau six mois plus tard. Les chercheurs ont découvert plusieurs différences dans le sang des personnes atteintes d’un long COVID par rapport aux patients en bonne santé, notamment un déséquilibre des protéines impliquées dans la coagulation sanguine et l’inflammation. Les chercheurs ont également découvert que les personnes atteintes d’un long COVID possédaient un groupe de protéines qui montraient qu’une partie du système immunitaire, appelée système du complément, était renforcée bien après que les patients se soient rétablis du COVID-19.

Les chercheurs ont conclu que les résultats fournissent « une base pour de nouvelles solutions de diagnostic » pour le COVID long. Voici ce que vous devez savoir sur les résultats.

Qu’est-ce que le système immunitaire complémentaire ?

Comme son nom l’indique, le système immunitaire complémentaire fait partie du système immunitaire. «C’est notre base et notre première ligne d’immunité», déclare Thomas Russo, MD, professeur et chef du département des maladies infectieuses à l’Université de Buffalo à New York.

“Le complément est une branche du système immunitaire qui” complète “l’action des autres branches”, explique un expert en maladies infectieuses. Amesh A. Adalja, MD, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. “Les activités qu’il effectue vont de l’attaque littérale des membranes cellulaires d’un agent pathogène à la convocation des cellules d’autres systèmes immunitaires vers le site de l’infection.”

Entre autres choses, votre système immunitaire complémentaire nettoie les cellules endommagées, aide votre corps à guérir après une blessure ou une infection et détruit les organismes microscopiques comme les bactéries qui peuvent vous rendre malade, le Clinique de Cleveland Remarques. Les protéines qui composent votre système du complément sont créées dans votre foie et se déplacent vers vos tissus et votre sang, indique l’organisation.

Le système du complément active également inflammation dans votre corps pour prévenir l’infection, explique le Dr Russo. « Si elle est dérégulée ou constamment activée, cette inflammation peut continuer », dit-il.

Voici le problème : si votre système immunitaire complémentaire est activé trop longtemps, il vous expose à un risque de maladies auto-immunes ou inflammatoires comme l’asthme allergique, l’anémie, la leucémie, les maladies rénales et la polyarthrite rhumatoïde. Clinique de Cleveland Remarques. Et, apparemment, un long COVID.

Dans le cas d’une COVID longue, cette activation du système immunitaire complémentaire peut être liée aux microcaillots – de minuscules caillots sanguins – qui peuvent se former. “Ceux-ci peuvent bloquer les vaisseaux sanguins et entraîner des dommages”, explique le Dr Russo. “Cela peut provoquer des événements cardiaques prématurés, une démence, une insuffisance respiratoire et une insuffisance rénale.” Des microcaillots ont également été lié à la fatigue extrême avec laquelle certaines personnes atteintes d’un long COVID luttent.

Que signifient ces résultats ?

Les médecins affirment que les résultats de l’étude sont importants. « Il s’agit d’une étude vraiment importante », déclare le Dr Russo. « Nous avons eu du mal à la fois à diagnostiquer le long COVID et à le traiter. Cette étude apporte un certain soutien.

Comment? Cela pourrait servir de base à de futurs tests de diagnostic et même à des traitements, explique le Dr Adalja. Essentiellement, une fois que les scientifiques savent ce qui cause une maladie comme la longue COVID, ils peuvent se mettre au travail pour trouver des moyens de guérir les personnes qui en sont atteintes. Le Dr Adalja souligne également : « Il existe des médicaments qui ciblent [the] système complémentaire.

Mais même si le Dr Russo affirme que les résultats sont très susceptibles d’être utiles à de nombreux patients atteints d’une longue COVID, il affirme également que le système du complément pourrait ne pas être impliqué chez tous les patients atteints d’une longue COVID. « Je n’ai aucun doute sur le fait qu’avec la longue COVID, il n’y a pas de solution universelle », dit-il. “Mais cela pourrait peut-être faire partie d’un test de diagnostic pour au moins certains patients.”

Le Dr Russo dit qu’il est crucial que les chercheurs continuent d’explorer ce qui se cache derrière la longue COVID. « Des millions de personnes à travers la planète souffrent depuis longtemps du COVID ou vont le développer », dit-il. « Ce sera la prochaine phase majeure de cette pandémie. Si nous n’apprenons pas à diagnostiquer et à gérer cela, de nombreuses personnes souffriront de complications qui auront un impact sur leur vie à long terme.

