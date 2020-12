Les géologues craignent maintenant qu’un archipel d’îles volcaniques au large de l’Alaska puisse, en fait, être un supervolcan géant non découvert similaire à Yellowstone, avec des conséquences potentiellement dramatiques et mondiales en cas d’éruption.

Diana Roman de la Carnegie Institution for Science à Washington, DC et ses collègues doivent présenter leurs recherches à la réunion d’automne 2020 de l’American Geophysical Union (AGU).

Leurs analyses de la sismicité, de la géologie localisée, de la structure et des émissions thermiques et gazières du mont Cleveland et de cinq volcans de taille similaire à proximité, suggèrent que quelque chose de sinistre et de souterrain pourrait se cacher dans les eaux reculées de l’arc des Aléoutiennes en Alaska.

Les données préliminaires indiquent la présence potentielle d’une caldeira massive, ou section effondrée de la croûte terrestre qui tombe dans une chambre magmatique vidée, sous les six stratovolcans sont Carlisle, Cleveland, Herbert, Kagamil, Tana et Uliaga.

Volcan Carlisle © M. Harbin, University of Alaska Fairbanks, 24 juillet 1994





Ce type d’effondrement peut créer une sorte d’effet d’autocuiseur, car la chambre magmatique se remplit progressivement au fil du temps, mais avec un volume total de chambre considérablement réduit.

Les géologues soupçonnent également que l’alignement et l’orientation des montagnes peuvent indiquer une caldeira.

«Nous avons fouillé sous les coussins du canapé pour obtenir des données», Dit Roman. « Mais tout ce que nous regardons correspond à une caldeira dans cette région.

Si les soupçons et les recherches de son équipe et d’elle-même se révèlent corrects, cela signifierait que l’Alaska abrite également une bombe à retardement volcanique à retardement sur une échelle similaire au supervolcan Yellowstone du Wyoming, sujet de nombreuses discussions apocalyptiques à part entière.

Geysers du groupe Lion au Parc National de Yellowstone dans le Wyoming. © Jacob W. Frank / NPS / Document via REUTERS





La chaîne d’îles de l’Arc Aléoutien de l’Alaska contient environ 80 volcans de taille variable, dont des dizaines ont éclaté à plusieurs reprises dans la mémoire récente, dont le mont Cleveland, qui a éclaté 20 fois au cours des 200 dernières années.

Seul, il a régulièrement produit des nuages ​​de cendres qui s’élèvent à environ 4,5 à 9 km (15 000-30 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer, mais si une éruption supervolcanique se produisait, elle aurait probablement un impact sans précédent sur le transport aérien mondial.

© REUTERS / Kym Yano, NOAA





Une éruption de 1944 à la montagne a été classée comme un événement de niveau trois «catastrophique» selon l’indice d’explosivité volcanique (VEI).

Pendant ce temps, des événements plus importants à l’échelle de VEI peuvent avoir des conséquences mondiales, avec l’éruption du volcan Okmok dans l’arc des Aléoutiennes qui aurait contribué à la chute éventuelle de l’Empire romain il y a plus de 2000 ans.

Les chercheurs visent à mener une analyse plus approfondie de la zone autour des îles des Quatre Montagnes, y compris des études sur les fonds marins et géologiques ainsi que la collecte de données sismiques et gravitationnelles, pour mieux comprendre la menace potentielle posée, tant au nord L’Amérique et le monde en général.

« Cela nous aide potentiellement à comprendre ce qui rend Cleveland si actif, »dit l’auteur principal John Power, chercheur à l’US Geological Survey de l’Alaska Volcano Observatory.

«Cela peut également nous aider à comprendre à quel type d’éruptions il faut s’attendre à l’avenir et à mieux se préparer à leurs risques.»

Aussi sur rt.com Les assureurs mettent en garde contre l’apocalypse du volcan, alors que les investisseurs misent sur les « obligations catastrophe »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!