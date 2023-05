Regarder une crête de marsouin vaquita marina à la surface de l’océan est une véritable montagne russe émotionnelle, déclare un scientifique canadien qui suit les créatures marines insaisissables.

« C’est l’une des expériences les plus étonnantes et les plus fantastiques – mais en même temps tristes – lorsque vous apercevez l’un des mammifères les plus rares de la planète », a déclaré Anna Hall, une zoologiste marine de l’île de Vancouver. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

C’est incroyable, dit-elle, car chaque observation de vaquita est la preuve qu’ils existent toujours. Ils sont répertoriés comme étant en danger critique d’extinction, et la dernière fois que les scientifiques ont étudié leur habitat en 2021, ils ont enregistré des observations probables entre cinq et 13.

Mais chaque fois qu’elle en voit un, Hall dit « il y a une tristesse qui va avec », en se rappelant les expéditions qu’elle a faites il y a 20 ans, lorsque des centaines de petites créatures ont nagé au large des côtes du Mexique.

Hall, qui travaille pour Sea View Marine Sciences et la Porpoise Conservation Society, fait partie d’une nouvelle expédition pour rechercher les créatures rares et insaisissables dans leur seul habitat : la mer de Cortez au large des côtes du Mexique.

L’expédition est menée en partenariat avec le gouvernement mexicain et le groupe de conservation Sea Shepherd. Leur objectif est de déterminer si des vaquitas ont survécu depuis la dernière enquête sur leur population en déclin il y a deux ans.

« Avant de quitter le Canada, on m’a demandé pourquoi j’irais faire une telle chose alors que les chances de les voir sont si faibles », a déclaré Hall. « Et ma réponse a été, eh bien, parce que je me soucie tellement de ces créatures et des autres créatures de notre océan. »

Entre le 10 et le 27 mai, le groupe parcourra la mer de Cortez à bord d’un navire de Sea Shepherd et d’un bateau mexicain, et utilisera des jumelles, des dispositifs de visée et des moniteurs acoustiques pour tenter de localiser les vaquitas.

Cette photo d’archive non datée fournie par la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis montre un marsouin vaquita. (Paula Olson/NOAA/Associated Press)

Les vaquitas sont des cétacés qui mesurent environ 140 à 150 centimètres de long. Parce qu’ils sont si rares, il n’y a pas beaucoup de bonnes photos d’eux. Mais Hall a dit qu’ils ressemblaient un peu à de petits dauphins avec des cercles noirs autour de la bouche et des yeux.

« Ils sont incroyablement mignons », a-t-elle dit, remarquant les « petits bruits de souffle » qu’ils émettent lorsqu’ils prennent l’air.

« Ils sont l’une des créatures les plus attachantes de la planète, et je suis vraiment honoré et privilégié d’être ici dans cette expédition. »

Qu’est-ce qui tue les vaquitas ?

Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature qui rassemble des données internationales sur les populations d’espèces, il y avait jusqu’à 567 vaquitas en 1997. En 2008, ce nombre est tombé à 245, soit une perte de 57 %.

En 2021, Hall dit qu’il y en avait « peut-être 10 ». Il est difficile de dire exactement combien il y en a, car ils sont petits et souvent vus de loin. Il peut être difficile de dire si une observation est, en effet, un vaquita, combien il y en a, ou si vous avez vu le même plus d’une fois.

La raison de leur déclin spectaculaire, dit Hall, est simple. Ils s’emmêlent dans les filets maillants – de grands murs de filets utilisés par les pêcheurs locaux.

La pêche au filet maillant est illégale au Mexique depuis 2017 en réponse directe à la diminution du nombre de vaquitas, mais Hall affirme que l’industrie a continué à prospérer illégalement.

Les vaquitas sont souvent pris dans des filets maillants illégaux. (NOAA)

Les vaquitas ne sont pas la cible des pêcheurs. Il se trouve qu’ils partagent un habitat avec le totoaba, un poisson dont la vessie natatoire est considérée comme un mets délicat en Chine et peut rapporter des milliers de dollars par kilogramme.

Peuvent-ils rebondir ?

Sea Shepherd travaille dans le Golfe aux côtés de la marine mexicaine pour décourager la pêche illégale dans la seule zone où les vaquitas ont été vus pour la dernière fois.

La pêche est interdite dans la zone. Cependant, des bateaux de pêche illégaux y sont régulièrement aperçus lors d’expéditions scientifiques.

Pritam Singh, président de Sea Shepherd, a déclaré qu’une combinaison de patrouilles et le plan de la marine mexicaine visant à couler des blocs de béton avec des crochets pour piéger les filets illégaux a réduit le nombre d’heures que les bateaux de pêche passent dans la zone réglementée de 79% en 2022, par rapport à à l’année précédente.

« Les 18 derniers mois ont été incroyablement percutants et encourageants », a-t-il déclaré.

Une mère vaquita et son veau. (Tom Jefferson)

Mais Hall dit qu’ils ne sauront pas avec certitude si ces efforts fonctionnent jusqu’à ce qu’ils sortent sur l’océan pour chercher des vaquitas.

Toute observation sera un soulagement, dit-elle. Mais le meilleur des cas sera s’ils repèrent une mère et son petit.

« Cela nous dirait que biologiquement au sein de la population, nous avons encore des hommes et des femmes », a-t-elle déclaré.

Mais la seule façon d’assurer leur existence continue est de protéger leur habitat, a-t-elle déclaré. C’est parce qu’ils ne peuvent pas survivre en captivité.

« Leurs corps ne peuvent pas supporter d’être confinés », a-t-elle déclaré. « Ils sont tout simplement trop fragiles. »

Des militants et des artistes ont organisé une procession lugubre et funèbre pour le marsouin vaquita en danger critique d’extinction à Mexico en 2018. (Marco Ugarte/Associated Press)

Elle dit que la conservation du vaquita est un travail frustrant, car c’est un défi sans fin, même si cela devrait être simple.

« Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’avoir un espace dans l’océan, dans l’habitat du vaquita, qui soit exempt de filets », a-t-elle déclaré.

« À certains égards, c’est une solution très simple, mais c’est l’un des défis de conservation les plus compliqués que nous ayons sur cette planète. »