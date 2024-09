Les scientifiques ont identifié les chasseurs les plus meurtriers parmi tous les prédateurs de pointe : ScienceAlert

La Terre majestueuse « prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire« sont parmi les chasseurs les plus prolifiques au monde. Mais lesquels tuent le plus ? »

Notre nouvelle recherche Les chercheurs ont montré que les chasseurs solitaires comme les ours, les tigres et les lynx eurasiens ont des taux de mortalité individuelle plus élevés que les prédateurs sociaux comme les loups et les lions. Les espèces plus petites, comme les guépards et les pumas, ont tendance à tuer relativement plus de proies, car leurs proies sont souvent volées par des carnivores plus dominants.

Ces informations nous permettent de mieux comprendre comment les différents prédateurs affectent leur environnement. Elles peuvent également guider les quotas de chasse et aider à évaluer la manière dont les humains affectent les carnivores.

Ces prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire se produisent rôles vitaux dans les écosystèmes. Pourtant, tragiquement, ils sont parmi les animaux les plus menacés au mondeLes carnivores entrent fréquemment en conflit avec les humainsen particulier sur bétail et sécurité publique.

Notre approche

Nos recherches Il s’agit d’une première mondiale dans le domaine de la recherche sur le comportement prédateur des grands carnivores terrestres. Nous avons notamment examiné les « taux de mortalité » des carnivores, c’est-à-dire le nombre de proies tuées au fil du temps. Nous avons procédé ainsi pour mieux comprendre leur recherche de nourriture et leurs impacts sur les populations de proies et les écosystèmes.

Nous avons examiné 196 articles qui quantifiaient les taux de mortalité des grands mammifères carnivores ou rapportaient des données que nous pouvions utiliser pour calculer ces taux nous-mêmes.

Nous nous sommes concentrés sur les grands carnivores terrestres pesant 15 kg ou plus. Nous avons également recherché des études sur le taux de mortalité de quatre espèces plus petites — le coyote, le carcajou, le fossa (un prédateur ressemblant à un chat que l’on trouve à Madagascar) et le diable de Tasmanie — car ils sont tous considérés comme des prédateurs de premier plan dans certaines régions et certains écosystèmes.

Nous n’avons trouvé d’estimations du taux de mortalité que pour 17 (55 %) des 31 espèces de carnivores incluses dans notre étude. Les études ont été réalisées dans 27 pays sur cinq continents.

Les carnivores chassent de différentes manières

Nous avons constaté que les taux de mortalité diffèrent entre les carnivores ayant des structures sociales et des stratégies de chasse différentes.

Les prédateurs sociaux, comme les loups et les lions, ont tendance à tuer moins d’animaux par carnivore que les chasseurs solitaires comme les ours, les tigres et les lynx eurasiens. Par exemple, les loups gris tuent en moyenne un animal tous les 27 jours par loup, contre tous les quatre jours pour le lynx eurasien.

Les meutes de loups plus importantes peuvent abattre plus facilement de gros animaux comme les bisons. De même, les groupes de guépards peuvent s’attaquer à des proies plus grosses que les guépards solitaires. Cela signifie qu’ils n’ont peut-être pas besoin de chasser aussi souvent.

Travailler en équipe peut également réduire les pertes des charognards, car les groupes peuvent mieux défendre leurs proies grâce à leur nombre. Ou ils pourraient être meilleurs charognage et vol (« kleptoparasitisme ») des autres.

Les prédateurs canins tels que les loups et les lycaons ont souvent recours à des poursuites à haute énergie sur de longues distances. Par exemple, les loups gris peuvent poursuivre une proie sur plus de 20 km.

En revanche, les chats ont recours à la furtivité et à une stratégie de chasse en embuscade, ce qui leur permet d’économiser de l’énergie.

Les grands carnivores solitaires tels que les tigres, les léopards et les lynx eurasiens, qui chassent principalement des mammifères ongulés, ont des taux de mortalité similaires, quelle que soit leur masse corporelle. Cela suggère que les grands carnivores terrestres sont obligés de chasser des proies plus proches de leur taille ou plus grandespour compenser l’énergie dépensée lors de la chasse.

Les petits carnivores comme les guépards, les pumas et les lycaons tuent souvent plus de proies que leurs homologues plus grands, mais ne consomment qu’environ la moitié de ce qu’ils tuent.

Ce comportement profite à d’autres espèces telles que les lions, les ours et les loups et est probablement une conséquence du fait de devoir compenser le vol et la perte de nourritureOn pense que les pumas fournissent plus de 1,5 million de kilos de charogne par jour à travers l’Amérique du Nord et du Sud.

Si vous avez vu le film Le Roi Lion, vous seriez pardonné de penser les hyènes volent et récupèrent en grande partie leur nourriture. Mais ce n’est pas le cas. Les lions volent souvent les hyènes, ainsi que d’autres carnivores comme les guépards et les lycaons.

Biais dans la recherche sur le taux de mortalité

Plus de la moitié (55 %) des études sur le taux de mortalité ont été menées en Amérique du Nord. L’Afrique suit avec près d’un quart (24 %), suivie de l’Europe (12,5 %).

L’Asie est loin derrière avec 7 % de toutes les études sur le taux de mortalité. Cela ne représente que 13 études portant sur six espèces. Et ce, malgré le fait qu’il s’agisse du plus grand continent, abritant 17 (55 %) des 31 espèces de grands carnivores incluses dans notre étude.

Aucune étude fiable sur le taux de mortalité n’a été publiée en Australie.

Un tiers (33 %) des études sur le taux de mortalité se sont concentrées sur les loups gris, suivis par les pumas (20 %), les lions (12 %) et les lynx eurasiens (8 %). Cela signifie que nous savons peu de choses sur le comportement prédateur et les rôles des autres grands carnivores.

Les loups gris sont considérés comme une menace pour le bétail et la faune sauvage, une menace que les humains valorisent. Cette situation a suscité des investissements importants dans la recherche pour comprendre leur comportement prédateur et celui d’autres grands carnivores d’Amérique du Nord.

Ces travaux ont ensuite été utilisés pour éclairer la gestion et la conservation appropriées de ces prédateurs et de leurs proies.

Les carnivores apportent des avantages

Les études sur le taux de mortalité ne se limitent pas à un simple décompte du comportement des carnivores. Elles offrent un aperçu plus approfondi des relations entre prédateurs et proies, et de leurs effets sur les écosystèmes.

Grands carnivores façonner les écosystèmes en effrayant et en tuant leurs proies, ce qui peut modifier leur comportement, leur répartition et leur abondance. Ils fournir de la nourriture à d’autres espècesaffectant le flux de nutriments et d’énergie.

À bien des égards, les grands carnivores aident également les humains. Ils peuvent réduire le risque de collisions de véhiculesen tuant les cerfs qui pourraient autrement errer sur les routes. Ils peuvent limiter propagation de la maladie en s’attaquant aux animaux malades et en contrôlant les herbivores, aider les éleveurs de bétail.

Pourtant, les carnivores, y compris Le dingo d’Australiesont encore largement persécutés. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver leur place de choix au sommet des écosystèmes de la Terre.

Bien sûr, si vous voulez vraiment savoir quelle espèce est la plus meurtrière, ce sont les humains. Nous sommes le prédateur dominant sur Terre.

Luc EmersonDoctorante en écologie, Université Deakin et Euan RitchieProfesseur en écologie et conservation de la faune sauvage, École des sciences de la vie et de l’environnement, Université Deakin

Tcet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.