Les scientifiques ont découvert le coupable probable du SMSN – et maintenant ?

Le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) et la mort subite inexpliquée de l’enfant (SUDC) sont responsables de la mort de plus de 3 000 bébés et enfants aux États-Unis chaque année, dont la majorité ont moins d’un an. Bien qu’il existe des moyens de réduire le risque de SMSN, personne ne sait précisément pourquoi il survient. Mais une nouvelle étude révolutionnaire met en lumière l’éventuelle « preuve irréfutable » derrière les PEID et le SUDC.

Pour l’étude, publiée dans la revue Neurologie, les chercheurs ont analysé de rares enregistrements vidéo domestiques – provenant de systèmes de sécurité ou de caméras commerciales pour berceaux – de sept tout-petits âgés de 1 à 3 ans la nuit ou l’après-midi où ils sont décédés du SUDC, et pour lesquels l’autopsie n’a pas révélé de cause définitive du décès. Ils ont également analysé les antécédents médicaux des enfants. Les vidéos provenaient d’un registre de plus de 300 cas SUDC de la NYU Grossman School of Medicine.

Les chercheurs ont trouvé un point commun entre tous les cas sauf un : les convulsions, comme en témoignent les convulsions musculaires. Pour tous les enfants, la crise a duré moins de 60 secondes et s’est produite dans la demi-heure suivant le décès. Un seul avait des antécédents de convulsions fébriles ou de convulsions chez un enfant causées par de la fièvre.

Sans les vidéos, il n’y aurait eu aucune raison de soupçonner que les convulsions étaient une cause potentielle de décès dans ces cas.

“Notre étude, bien que petite, offre la première preuve directe que les convulsions peuvent être responsables de certaines morts subites chez les enfants, qui sont généralement inaperçues pendant le sommeil”, a déclaré l’enquêteur principal. Laura Gouldprofesseur adjoint de recherche à NYU Langone, a déclaré dans un communiqué de presse. Gould a perdu sa fille de 15 mois à cause du SUDC en 1997, un événement tragique qui l’a incité à créer le registre SUDC.

Depuis 1998, le taux combiné de morts subites et inattendues du nourrisson (SUID) est resté relativement stable. Une nouvelle étude pourrait enfin donner aux chercheurs une idée de la raison. Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes

Auparavant, les chercheurs avaient remarqué que de nombreux enfants décédés du SUDC avaient des antécédents de convulsions fébriles, accompagnées de fièvre. En fait, les enfants décédés soudainement et de manière inattendue sont plus de 10 fois plus susceptibles d’avoir eu des convulsions fébriles que les enfants décédés pour une cause autre que le SUDC. À NYU Langone Health, les dossiers médicaux montrent qu’un tiers des enfants décédés du SUDC avaient des antécédents de convulsions fébriles.

« Les résultats de cette étude montrent que les convulsions sont beaucoup plus fréquentes que ne le suggèrent les antécédents médicaux des patients, et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les convulsions sont fréquentes dans les décès liés au sommeil chez les tout-petits, et potentiellement chez les nourrissons, les enfants plus âgés et les adultes. » étudient chercheur principal et neurologue Orrin Devinsky, MDa déclaré dans le communiqué.

“Les crises convulsives pourraient être la preuve irréfutable que la science médicale recherchait pour comprendre pourquoi ces enfants meurent”, a ajouté Devinsky.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et déterminer comment les convulsions avec ou sans fièvre peuvent entraîner la mort subite chez les jeunes enfants. Idéalement, davantage d’enregistrements vidéo et de dossiers médicaux plus complets des enfants décédés du SUDC seront disponibles pour les études futures. Cependant, la nouvelle étude, bien que modeste, est remarquable car elle constitue la première preuve directe reliant les crises au SUDC.

Des recherches antérieures menées auprès de personnes épileptiques suggèrent que des difficultés respiratoires immédiatement après une crise pourraient être le lien entre elles et la mort, a déclaré Devinsky.

Environ un enfant sur 25 aura une crise fébrile, et environ 40 % des enfants qui en auront une en auront une autre, selon le Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux. Le risque culmine à l’âge de 2 ans. Ces crises sont généralement déclenchées par des fièvres d’environ 101 degrés Fahrenheit qui surviennent avec une maladie telle que la grippe, un rhume ou une otite.

Gould ne veut pas que les résultats de l’étude inquiètent les parents dont les bébés développent de la fièvre ou ont des antécédents de convulsions fébriles. Cela ne change rien aux conseils concernant ces conditions, et le SUDC est encore rare.

Les recherches futures sur les causes du SUDC pourraient conduire à des stratégies supplémentaires pour réduire le risque qu’il se produise. Pour l’instant, les experts recommandent de coucher votre bébé sur le dos, de garder son matelas nu, sans jouets ni couvertures, de s’assurer que votre bébé n’a pas surchauffé pendant son sommeil, d’allaiter pendant au moins six mois et de lui offrir une tétine pendant le coucher et la sieste.