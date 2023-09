Les scientifiques ont découvert de nouveaux petits gars

Des scientifiques japonais affirment avoir découvert de nouveaux petits bonhommes : quatre nouvelles espèces de créatures ressemblant à des insectes appelées collemboles, pour être plus précis. Les animaux ont été retrouvés vivant dans du bois pourri à divers endroits du pays. La plus distinctive de ces nouvelles espèces est une petite punaise bleue colorée à six yeux.

Collemboles sont des arthropodes appartenant au même grand groupe d’invertébrés que les arachnides, les crustacés et les insectes. Bien qu’ils étaient autrefois considérés comme des insectes, ils sont désormais reconnus comme leur propre lignée distincte appelée collembole. Les insectes et les collemboles ont six pattes, mais les collemboles sont tous sans ailes et ont des pièces buccales internes, par opposition aux pièces externes généralement observées chez les insectes (un exemple en est les mâchoires en forme de pince que l’on trouve chez les fourmis). Leur nom vient du fait que de nombreuses espèces utilisent leur queue comme un tremplin sauter des distances relativement élevées en cas de danger.

Le coloré Paranura tsushimaensisdu nom de l’île où il a été découvert pour la première fois. Photo: Hiro Kasai, Takuo Sawahata/Zootaxa

Ces animaux vivent généralement dans un sol humide et constituent un élément crucial de leur environnement. De nombreuses espèces se nourrissent de matière organique en décomposition provenant d’autres organismes comme les plantes et les champignons, ce qui contribue à accélérer le processus de décomposition, tandis que d’autres sont des prédateurs qui aident à contrôler certains microbes du sol. Ils ne sont pas du tout dangereux pour les humains, même si de grandes populations peuvent parfois devenir une nuisance pour nos plantes d’intérieur.

Des milliers d’espèces de collemboles ont été identifiées dans le monde, dont plus de 40 espèces du genre Paranura. Seulement trois Paranura Cependant, des espèces de collemboles ont été trouvées au Japon à ce jour. Mais les auteurs de cette nouvelle recherche, publié plus tôt ce mois-ci dans la revue Zootaxa, ils ont déclaré avoir découvert d’autres membres de cette grande famille.

P. nakamuraidu nom de la personne qui en a collecté pour la première fois des spécimens. Photo: Hiro Kasai, Takuo Sawahata/Zootaxa

Paranura les collemboles semblent particulièrement aimer le bois en décomposition, et c’est là que toutes ces nouvelles espèces ont été trouvées, vivant dans les branches tombées sur le sol de plusieurs forêts de feuillus disséminées à travers le Japon. L’une de ces découvertes est un collembole aux couleurs bleues que les chercheurs ont nommé Paranura tsushimaensisdu nom de l’île Tsushima dans la province de Nagasaki où elle a été trouvée.

Paranura convallis. Image: Hiro Kasai, Takuo Sawahata/Zootaxa

Comme tous les collemboles, P. tsushimaensis est un petit garçon mesurant seulement 0,06 à 0,07 pouces de long. Son corps est allongé et aplati et il possède deux séries de trois yeux noirs. Les autres espèces ont été inventées P. nakamurai, P. alpicola et P. convallis, une espèce portant le nom de la personne qui a collecté les spécimens, Kahito Nakamura. Ces autres espèces ont une couleur allant du blanc à l’orange.