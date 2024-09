Les scientifiques ont découvert comment « voir » à travers les souris

Deuxièmement, cette transparence n’affecte que les tissus sur lesquels le colorant a été appliqué, et même dans ce cas, elle est limitée par la profondeur de pénétration du colorant. Le corps humain est nettement plus complexe et sa peau beaucoup plus épaisse que celle des souris. Rendre un être humain entier transparent nécessiterait un niveau d’application et de technologie différent.