Oubliez de recevoir des courriels d’un prince nigérian vous disant que vous allez gagner de l’argent, votre légume quotidien vous enverra peut-être bientôt un courriel.

Les humbles épinards, ou «paalak» ou «paalang saag» comme on l’appelle dans le sous-continent indien, sont un élément courant dans les cuisines. Vous le lavez, vous le faites cuire, vous le mangez. Comment serait-ce – s’ils pouvaient envoyer des e-mails? Il s’avère que maintenant ils le peuvent.

Ce n’est pas de la science-fiction mais de la réalité, et les scientifiques ont appris à un véritable légume (en particulier les épinards) à envoyer des courriels. La recherche, appelée « Détection nitroaromatique et communication infrarouge de plantes de type sauvage à l’aide de la nanobionique végétale » a été publiée en ligne dans le journal La nature en 2016.

La recherche s’articule autour de « la nanobionique végétale vise à intégrer des fonctions non natives aux plantes en les interfaçant avec des nanoparticules spécialement conçues. Ici, nous démontrons que des plantes d’épinards vivants (Spinacia oleracea) peuvent être conçues pour servir de pré-concentrateurs et d’échantillonneurs automatiques. d’analytes dans les eaux souterraines ambiantes et en tant que plates-formes de communication infrarouge qui peuvent transmettre des informations à un smartphone. «

En termes plus simples, lorsque les racines d’épinards détectent la présence de nitroaromatiques dans les eaux souterraines, un composé souvent trouvé dans des explosifs comme les mines terrestres, les nanotubes de carbone dans les feuilles de la plante émettent un signal. Ce signal est ensuite lu par une caméra infrarouge, envoyant une alerte email aux scientifiques.

Cette expérience s’inscrit dans un champ de recherche plus large qui implique l’ingénierie de composants et de systèmes électroniques dans des usines. Cette technologie est connue sous le nom de «nanobionique des plantes» et est en fait le processus qui permet aux plantes de nouvelles capacités.

«Les plantes sont de très bons chimistes analytiques», professeur Michael Strano qui a mené la recherche, Euronews l’a cité comme disant. «Ils ont un réseau racinaire étendu dans le sol, échantillonnent constamment les eaux souterraines et ont un moyen d’auto-alimenter le transport de cette eau vers les feuilles.

Alors que le document de recherche lui-même a plus de quatre ans, Internet vient de l’apprendre.

Les pressions s’intensifient vraiment sur ma grand-mère pour qu’elle apprenne à utiliser son iPad maintenant que les épinards envoient des courriels – Matilda Boseley (@MatildaBoseley) 2 février 2021

En tant qu’ancien producteur d’épinards, je peux attester que c’est à 100% comment les épinards enverraient un courrier électronique – Fern Gully (@nunsnroses_) 2 février 2021

De toute évidence, il est plus facile d’apprendre aux épinards à envoyer des courriels qu’à ma mère. – Lisa TX ️‍✡️ (@LisenokTX) 2 février 2021

Des scientifiques de l’Université américaine ont découvert que lorsque les épinards sont convertis en nanofeuilles de carbone, ils peuvent fonctionner comme un catalyseur pour aider à rendre les batteries métal-air et les piles à combustible plus efficaces.

«Ce travail suggère que des catalyseurs durables peuvent être fabriqués pour une réaction de réduction de l’oxygène à partir de ressources naturelles», explique le professeur Shouzhong Zou, qui a dirigé le document.

En résumé, l’article ajoute que si l’ingénierie génétique peut introduire des canaux de communication non natifs tels que le déverdissement, le flétrissement ou l’expression de protéines fluorescentes, ces méthodes peuvent ne pas s’interfacer facilement avec un large éventail de technologies électroniques, telles que l’infrarouge. les télécommunications, ou la signalisation électronique de manière évidente, et cela peut prendre des heures ou des jours, tandis que la communication infrarouge via des transducteurs à nanoparticules peut se produire à des échelles de temps beaucoup plus courtes.