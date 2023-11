Les scientifiques nomment huit mesures qui peuvent ralentir le vieillissement jusqu’à six ans | Vieillissement

Les scientifiques ont cité huit mesures de santé qui peuvent ralentir le processus de vieillissement du corps de six ans.

Contrôler le poids corporel, la glycémie, le cholestérol et la tension artérielle tout en maintenant un sommeil et un régime alimentaire sains, en pratiquant une activité physique régulière et en ne fumant pas pourrait ralentir le processus de vieillissement d’environ six ans, selon des experts américains.

Une étude suggère que le respect de ces mesures favorise une bonne santé cardiaque, ce qui peut ralentir le rythme du vieillissement biologique jusqu’à six ans.

Les résultats, basés sur les données de plus de 6 500 adultes âgés en moyenne de 47 ans, sont présentés lors de la conférence scientifique de l’American Heart Association (AHA) à Philadelphie.

Les chercheurs ont déclaré que les personnes ayant la meilleure santé cardiovasculaire étaient environ six ans plus jeunes biologiquement – ​​le rythme auquel elles vieillissent pour chaque année en vie – que leur âge réel.

“Ces résultats nous aident à comprendre le lien entre l’âge chronologique et l’âge biologique et comment le fait de suivre des habitudes de vie saines peut nous aider à vivre plus longtemps”, a déclaré Donald Lloyd-Jones, président du groupe de rédaction de L’essentiel de la vie 8l’outil d’évaluation de la santé de l’AHA.

“Tout le monde veut vivre plus longtemps, mais plus important encore, nous voulons vivre plus longtemps en meilleure santé afin de pouvoir vraiment profiter et avoir une bonne qualité de vie pendant autant d’années que possible”, a déclaré Lloyd-Jones, ancien président bénévole de l’AHA.

Life’s Essential 8 vise à définir la santé cardiaque sur la base de quatre mesures de style de vie modifiables et de quatre marqueurs de santé modifiables.

Pour mesurer l’âge phénotypique ou biologique d’une personne, les chercheurs ont vérifié son métabolisme, la fonction de ses organes et son inflammation.

L’accélération phénotypique de l’âge est la différence entre l’âge biologique d’une personne et son âge réel, des valeurs plus élevées indiquant un vieillissement biologique plus rapide.

Après avoir pris en compte les facteurs sociaux, économiques et démographiques, les chercheurs ont déclaré qu’avoir le score Life’s Essential 8 le plus élevé – ce qui signifie avoir une bonne santé cardiovasculaire – était associé à un âge biologique d’environ six ans plus jeune.

L’auteur principal de l’étude, Nour Makarem, professeur adjoint d’épidémiologie à l’école de santé publique Mailman du centre médical Irving de l’université Columbia, à New York, a déclaré : « Nous avons constaté qu’une meilleure santé cardiovasculaire est associée à un vieillissement biologique ralenti, tel que mesuré par âge phénotypique.

« Nous avons également découvert une association dose-dépendante : à mesure que la santé cardiaque s’améliore, le vieillissement biologique diminue. »

Par exemple, l’âge réel moyen des personnes en bonne santé cardiaque était de 41 ans, alors que leur âge biologique moyen était de 36 ans ; et l’âge réel moyen de ceux qui avaient une mauvaise santé cardiovasculaire était de 53 ans, bien que leur âge biologique moyen soit de 57 ans.

Makarem a déclaré : « Une plus grande adhésion à tous les paramètres essentiels de la vie et l’amélioration de votre santé cardiovasculaire peuvent ralentir le processus de vieillissement de votre corps et présenter de nombreux avantages à long terme. »

Les huit mesures sanitaires citées par l’American Heart Association :