Le risque de maladie d’Alzheimer et de dépression diffère considérablement entre les corps masculins et féminins, et pourtant la grande majorité des recherche sur le cerveau humain ne reflète pas cela.

Au lieu de cela, l’anatomie masculine est trop souvent considérée comme « la norme » par rapport à laquelle tous les autres cerveaux humains sont mesurés.

Une nouvelle étude, dirigée par la neurobiologiste Claudia Barth de l’hôpital Diakonhjemmet en Norvège, argumente que ce biais scientifique persistant a de « graves conséquences » sur le bien-être et impose un « fardeau disproportionné » à la santé des femmes.

Barth et ses collègues sont pas le premier groupe pour dénoncer les préjugés sexuels dominants dans la recherche en neurosciences, mais leur rapport est incroyablement complet, mettant en lumière les nombreuses façons dont les hormones sexuelles pourraient avoir un impact sur le vieillissement sain du cerveau.

L’équipe internationale, composée de psychiatres, de psychologues et de neuroscientifiques, souligne qu’à ce jour, la plupart des études précliniques sur la santé du cerveau humain se sont concentrées uniquement sur les cerveaux masculins ou ont ignoré les différences entre les sexes.

En 2019, seulement 5 pour cent des études publiées en neurosciences ou en psychiatrie ont examiné l’influence du sexe. Même dans les études sur les animaux, les cerveaux masculins sont trop souvent la préférence.

Le but de ces études est d’être « neutres en matière de sexe », mais la réalité est que se concentrer sur un seul sexe n’est pas neutre. Surtout quand il existe de nombreuses maladies cognitives qui montrent des différences entre les classifications physiologiques et comportementales du sexe et du genre, éventuellement déclenchées par des facteurs biologiques, culturels ou environnementaux.

Le risque de dépression chez les femmes, par exemple, est plus élevé pendant les années de procréation, tandis que le risque de maladie d’Alzheimer augmente après la ménopause, lorsque l’hormone estradiol diminue jusqu’à 90 pour cent.

Ainsi, certains scientifiques ont suggéré que les hormones sexuelles fluctuantes, comme les œstrogènes, les androgènes et la progestérone, jouent un rôle crucial dans le vieillissement sain du cerveau.

Ces hormones sont des « régulateurs principaux » du corps humain, ayant un impact sur le système immunitaire, le métabolisme, la fonction vasculaire, le maintien des os et la fonction cérébrale.

En fait, le cerveau regorge de récepteurs de stéroïdes sexuels, en particulier dans l’hippocampe, qui sont associés à l’humeur, à l’apprentissage et à la fonction de mémoire.

Les modifications de l’hippocampe sont également des caractéristiques de la maladie d’Alzheimer et de la dépression.

Néanmoins, seulement 2 pour cent des études de neuroimagerie mentionnent les facteurs hormonaux et seulement 0,5 pour cent prennent la peine d’examiner les différences entre eux.

Dans les quelques études qui le font, plus de 50 pour cent montrent une association statistiquement significative entre les stéroïdes sexuels féminins et les changements dans le cerveau.

Barth et ses collègues, argumenter que comprendre comment « les concentrations de stéroïdes sexuels affectent l’hippocampe pendant les phases de transition de la vie », comme la puberté, la grossesse ou la ménopause, « pourrait ainsi faciliter le développement de modèles mécanistes de risque de dépression et de maladie d’Alzheimer » – au moins pour certains sous-types.

L’adolescence, par exemple, est marquée par un changement dans les concentrations d’hormones sexuelles, ainsi que par des changements substantiels dans le cerveau et un risque accru de dépression.

Quand certains chercheurs manipulé hormones sexuelles parmi un petit groupe de femmes volontaires en bonne santé, ils ont découvert que cela déclenchait des symptômes de dépression subclinique.

Avec plusieurs autres éléments de preuveces résultats suggèrent que le risque de développer une dépression est associé aux périodes de transition hormonale.

Qui plus est, un antécédents de dépression est un facteur de risque potentiel pour le développement ultérieur de la maladie d’Alzheimer, parfois des décennies plus tard.

Néanmoins, les études sur la relation entre la dépression issue des phases de transition endocrinienne et le risque de maladie d’Alzheimer font défaut.

Aujourd’hui, le facteur de risque de la maladie d’Alzheimer le plus largement étudié chez les femmes est la ménopause, et pourtant, même dans ce cas, peu de conclusions peuvent être tirées sur les raisons pour lesquelles cette période de transition est associée au déclin cognitif.

Pendant la ménopause, les concentrations d’estradiol chutent et il est possible que ce changement accélère le vieillissement cellulaire du cerveau, augmentant ainsi le risque de maladie d’Alzheimer.

« Que le cerveau féminin soit capable de compenser les changements liés à la ménopause [estradiol] les concentrations peuvent dépendre de nombreux facteurs, y compris l’exposition des femmes à [estradiol] pendant leurs années de reproduction, ” écrire Barth et collègues.

En général, études d’imagerie cérébrale et recherche épidémiologique suggèrent que plus une personne de corps féminin est exposée à l’estradiol au cours de sa vie, plus son risque de développer la maladie d’Alzheimer est faible par la suite.

Mais de façon confuse, autre études ont observé l’effet exactement inverse.

De toute évidence, des recherches supplémentaires sont nécessaires sur le vieillissement du cerveau féminin pour déterminer ce qui se passe.

L’article conclut que « donner la priorité à la recherche sur la santé du cerveau féminin tout au long de la vie est donc une étape essentielle vers le développement de modèles mécanistes expliquant les différences entre les sexes en matière de susceptibilité aux maladies, et constitue une condition préalable cruciale au développement de soins de santé personnalisés ».

L’étude a été publiée dans The Lancet Diabète et endocrinologie.