Les scientifiques mesurent la chaleur ajoutée par le changement climatique en quelques jours

Les humains ont enduré l’équivalent d’un autre mois chaud au cours de l’année écoulée à cause du changement climatique, affirment les scientifiques. Leur analyse montre que près de 80 % de la population terrestre a été confrontée à au moins 31 jours de températures anormalement élevées depuis mai dernier, selon le rapport. New York Times rapports. La combustion de combustibles fossiles en est une cause majeure, indique le rapport publié mardi. Une journée anormalement chaude était considérée comme une journée au cours de laquelle la température dépassait 90 % des températures quotidiennes à cet endroit entre 1991 et 2020. Une personne typique a vécu 26 jours de plus cette année-là que si le climat ne changeait pas.