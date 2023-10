Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Les épidémies répétées de coronavirus dérivés de chauves-souris chez les humains et d’autres mammifères ont accru le besoin d’une large gamme de traitements thérapeutiques – anticorps monoclonaux et antiviraux – qui peuvent être immédiatement « disponibles dans le commerce » pour faire face aux nouvelles menaces zoonotiques.

Une série d’expériences révolutionnaires menées par des scientifiques de centres de recherche américains collaborateurs ont non seulement identifié un « coronavirus pré-émergent de chauve-souris », mais les enquêteurs ont également démontré qu’un anticorps monoclonal disponible dans le commerce le neutralisait puissamment. De plus, les tests in vitro d’antiviraux largement utilisés se sont également révélés efficaces contre le virus, ont découvert les chercheurs.

Le coronavirus dérivé des chauves-souris est plus spécifiquement connu sous le nom de BtCoV-422. Et un anticorps monoclocal neutralisant développé pour traiter le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient – ​​MERS-CoV – est disponible depuis des années et est connu sous le nom de mAb JC57-11. Le MERS-CoV est un virus zoonotique dérivé des chauves-souris qui infecte les dromadaires, les animaux qui transmettent le virus aux humains. Le BtCoV-422 est génétiquement similaire au MERS-CoV.

Écrire dans Médecine translationnelle scientifique, des chercheurs de l’Université de Saint Louis dans le Missouri ont travaillé avec une équipe de scientifiques à travers les États-Unis qui ont souligné un principe d’une simplicité trompeuse : les types de contre-mesures qui ont fonctionné contre d’autres coronavirus, tels que le MERS-CoV et le SARS-CoV-2, devraient avoir un impact sur le BtCoV. -422. Mais alors que les enquêteurs ont découvert que la plupart des anticorps monoclonaux neutralisant le MERS-CoV avaient une activité très limitée contre le virus, le mAb JC57-11 a délivré un double coup de poing puissant.

La préparation est essentielle pour éviter de futures pandémies, affirment les experts, et l’un des objectifs de l’Organisation mondiale de la santé est d’identifier les virus pandémiques potentiels et d’élaborer des stratégies pour atténuer les épidémies avant qu’elles ne surviennent.

De nouveaux coronavirus ont infiltré les populations humaines avec une régularité épisodique tout au long du 21e siècle : le SRAS CoV-1 en 2002, le MERS-CoV en 2012 et le SRAS-CoV-2 en 2019. D’autres pourraient émerger dans un avenir pas si lointain, selon les scientifiques de l’OMS. prédit.

“L’émergence répétée de bêtacoronavirus humains zoonotiques dicte la nécessité de disposer de thérapies à grande échelle et de cibles épitopiques conservées pour la conception de contre-mesures”, a affirmé le Dr Longping V. Tse, virologue moléculaire à l’Université de Saint Louis, faisant référence à la nécessité urgente d’identifier la partie des virus suspects. -l’épitope-que le système immunitaire humain reconnaît. « Les coronavirus liés au syndrome respiratoire du Moyen-Orient restent une préoccupation urgente pour la préparation sanitaire mondiale », a-t-il ajouté.

En tant que seuls mammifères volants sur Terre, les chauves-souris hébergent une vaste gamme de virus qui ne leur causent aucun danger. Les virus Ebola, Marburg et Nipah, ainsi que plusieurs types de coronavirus, ont émergé de diverses espèces de chauves-souris. Les scientifiques attribuent la tolérance des animaux à des agents pathogènes autrement mortels à un système immunitaire remarquable. Les chauves-souris vivent plus longtemps que les autres animaux de leur taille, contrecarrent la plupart des organismes infectieux et contractent rarement le cancer.

“Les chauves-souris sont un réservoir pour un grand nombre de virus qui alimentent la transmission zoonotique des coronavirus à d’autres mammifères, y compris les humains”, a rapporté Tse, auteur principal de la nouvelle recherche. “Récemment, un coronavirus de type MERS a été isolé chez des pangolins, ce qui indique la vaste gamme d’hôtes de coronavirus de type MERS.” Comme pour le BtCoV-422, le coronavirus de type MERS spécifique au pangolin est considéré comme un virus pré-émergent.



Analyse par cryo-microscopie électronique (cryo-EM) du JC57-11 et validation de la structure cryo-EM. (A) La courbe de corrélation de coquille de Fourier (GSFSC) de référence et le tracé de distribution angulaire pour le raffinement global du pic BtCoV-422 lié au Fab JC57-11, généré dans cryoSPARC v4.0.1. (B) Courbe FSC et tracé de distribution angulaire pour le raffinement ciblé. (C) Résolution locale affichée par couleur pour la reconstruction globale (en haut) et la reconstruction focalisée (en bas). (D) Une carte résultant d’un raffinement ciblé du RBD (bleu), du glycane lié au N du domaine N terminal (NTD) du protomère voisin (vert), de la chaîne lourde JC57-11 (jaune) et de la lumière JC57-11 la chaîne (tan) est affichée à gauche. Des vues détaillées de l’interface de liaison et de la carte correspondante sont affichées dans les panneaux du centre et de droite. Les atomes d’oxygène sont colorés en rouge, en bleu d’azote et en jaune de soufre. Crédit: Médecine translationnelle scientifique (2023). DOI : 10.1126/scitranslmed.adg5567 × fermer

Dans les expériences signalé dans Médecine translationnelle scientifiqueTse et ses collègues ont analysé le BtCoV-422 et ont découvert qu’il présente une similarité de séquence génétique de 65 % avec le domaine de liaison au récepteur du MERS-CoV, un coronavirus hautement infectieux avec un taux de mortalité chez l’homme de 34,4 %, selon les instituts nationaux des États-Unis. de la santé.

L’équipe de recherche a analysé les voies d’adaptation du BtCoV-422 en vérifiant sa capacité à utiliser le récepteur d’entrée connu sous le nom de DPP4. Cette protéine pointille sur la surface des cellules de mammifères et sert de porte que le BtCoV-422 ouvre pour entrer dans le sanctuaire cellulaire interne. Une fois à l’intérieur de la cellule, le processus d’infection se déroule.

Le SRAS-CoV-2, en comparaison, ouvre une porte entièrement différente, pénétrant dans les cellules via le récepteur ACE-2. BtCoV-422 utilise DPP4 pour pénétrer dans les cellules de plusieurs espèces, y compris les humains, ont découvert Tse et ses collègues.

Bien que la découverte du BtCoV-422 soit une découverte importante, le virus ne semble pas constituer une menace pour le moment. “Une évolution supplémentaire basée sur les mutations serait nécessaire” pour que le BtCoV-422 acquière la capacité génétique d’infecter les humains, a noté Tse dans ses découvertes.

Mais même si cela peut paraître réconfortant, le virus a déjà trouvé un moyen de détourner efficacement le récepteur DPP4. “Nous avons évalué l’efficacité de la réplication du BtCoV-422 dans plusieurs cellules humaines primaires, notamment les épithéliums des voies respiratoires, les fibroblastes pulmonaires et les cellules endothéliales pulmonaires”, a écrit Tse.

Les scientifiques ont découvert que le BtCoV-422 se répliquait efficacement dans les cellules primaires des voies respiratoires humaines, des cellules endothéliales pulmonaires et des fibroblastes, bien que moins efficacement que le MERS-CoV.

“Nous avons ensuite testé les contre-mesures actuelles”, a ajouté Tse, qui, en plus des anticorps monoclonaux, comprenaient des médicaments antiviraux et du sérum murin obtenu par le vaccin. Plusieurs antiviraux, Remdesivir, Paxlovid et Lagevrio, un médicament analogue nucléosidique expérimental actuellement utilisé pour traiter le COVID-19 léger à modéré.

Tous ont démontré une puissante inhibition contre le BtCoV-422 in vitro. Le sérum de souris ayant reçu un vaccin à ARNm du MERS-CoV a montré une activité neutralisante réduite contre le BtCoV-422.

La grande équipe de recherche comprenait des scientifiques du Marsico Lung Institute et d’autres divisions de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill ; l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses de Bethesda, Maryland, et l’Université du Texas à Austin.

“Notre objectif de recherche était de comprendre le potentiel du BtCoV-422 dans l’infection de cultures de voies respiratoires humaines cliniquement pertinentes et de tester des antiviraux et des anticorps potentiels contre le BtCoV-422”, a conclu Tse.