Les scientifiques insistent sur le fait qu’ils n’ont pas élaboré la politique du gouvernement pendant la pandémie de Covid

Les scientifiques qui ont conseillé le gouvernement pendant la pandémie de Covid ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas élaboré de politique, même si les ministres de l’époque affirmaient qu’ils « suivaient la science ».

L’enquête britannique sur le Covid-19 a entendu les observations du Bureau gouvernemental pour la science (Go-Science), dont le conseiller scientifique en chef du gouvernement (GCSA) pendant la pandémie était Sir Patrick Vallance.

Sir Patrick a soumis près de 250 pages à l’enquête, décrivant un compte rendu chronologique complet des conseils scientifiques qu’il a fournis, quand ils ont été fournis et à qui.

L’enquête a appris mercredi comment Go-Science fournit un soutien administratif au Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), qu’il convoque également en cas d’urgence.





Le As dans GCSA et Sage signifient respectivement conseiller et consultatif et leur rôle est clairement défini de fournir des conseils sur des questions scientifiques pertinentes et non d’élaborer des politiques. Office gouvernemental pour la science

Le document disait : « Il est d’une importance vitale pour une bonne compréhension du rôle de Sage et de la GCSA que la distinction entre donner des conseils et prendre des décisions soit correctement comprise.

« Rien – y compris le mantra consistant à suivre la science – ne devrait permettre de brouiller cette distinction fondamentale. »

Le document indique que toutes les décisions politiques prises à la lumière des avis scientifiques pendant la pandémie ont été prises par les ministres et les responsables.

Il a ajouté : « Le fait que les conseils scientifiques donnés au gouvernement pendant la pandémie aient été fournis de manière plus transparente que d’autres formes de conseils peut avoir conduit à leur accorder une importance disproportionnée par rapport, par exemple, aux conseils économiques, politiques ou opérationnels. qui a été livré de manière beaucoup moins transparente.

« Cela peut contribuer à donner l’impression inexacte que les conseils scientifiques orientaient l’élaboration des politiques alors qu’ils ne constituaient, en réalité, qu’une des considérations pertinentes prises en compte par les décideurs. »





Numéro 10, chaos comme d’habitude. Vendredi, la réunion sur la règle des deux mètres a clairement montré que personne au numéro 10 ou au Cabinet Office n’avait vraiment lu ou pris le temps de comprendre les avis scientifiques sur les deux mètres. Assez extraordinaire Journal de pandémie de Sir Patrick Vallance

Mardi, l’enquête a entendu des extraits du journal pandémique de Sir Patrick dans lesquels il écrivait : « Numéro 10, chaos comme d’habitude.

« Vendredi, la réunion sur la règle des deux mètres a clairement montré que personne au numéro 10 ou au Cabinet Office n’avait vraiment lu ou pris le temps de comprendre les avis scientifiques sur les deux mètres. Assez extraordinaire.

Sir Patrick a également écrit dans son journal que le comité Sage, le médecin-chef et lui-même « étaient utilisés comme boucliers humains » par les ministres.

Des témoins se sont également plaints du comportement incohérent et « partout » de Boris Johnson.

Sir Patrick a écrit : « Comme l’a dit une autre personne, c’est tellement incohérent, c’est comme une prise de décision bipolaire. »

Plus tôt mercredi, l’enquête a également appris comment le programme Eat Out to Help Out de Rishi Sunak pendant la pandémie a dérouté le public quant aux activités qui étaient sûres.

Un mémoire de la British Medical Association (BMA) indique que le gouvernement britannique n’a pas réussi à « fournir des messages de santé publique clairs, cohérents et visibles » tout au long de la pandémie, y compris sur le travail à domicile et les relations sociales.

Il a ajouté : « L’initiative Eat Out to Help Out a encouragé la mixité sociale et confus les messages de santé publique en 2020, suggérant qu’il était sûr pour les gens de socialiser avant que les vaccins ne soient disponibles et lorsque les risques de Covid-19 restaient élevés.





Le manquement très médiatisé des députés, des conseillers supérieurs et des fonctionnaires à respecter les règles a alimenté la méfiance et la désinformation et a eu un impact supplémentaire sur l’efficacité des messages de santé publique. BMA

« Et rien qu’en 2020, la campagne gouvernementale autour du travail à domicile l’a d’abord encouragé, puis exigé, puis encouragé à nouveau, puis fortement découragé, puis encouragé à nouveau, puis exigé à nouveau.

« Cette tendance s’est poursuivie tout au long de 2021 et jusqu’en 2022. Ce manque de clarté et de cohérence mine la compréhension et la confiance du public dans les messages fondamentaux de santé publique.

« En outre, le manquement très médiatisé des députés, des conseillers supérieurs et des fonctionnaires à respecter les règles a alimenté la méfiance et la désinformation et a eu un impact encore plus important sur l’efficacité des messages de santé publique. »

L’enquête a également appris que la BMA estime que la réponse du gouvernement à la pandémie a été « caractérisée par l’incapacité à adopter une approche suffisamment prudente et par des occasions manquées de tirer des leçons à mesure que la pandémie progressait ».

Le mémoire de la BMA indique que ces échecs ont exposé les travailleurs de la santé à « un plus grand risque d’infection et de décès », ont exercé une pression supplémentaire sur « des systèmes de santé et de santé publique déjà mis à rude épreuve et sous pression » et « ont causé une détresse morale et des blessures aux médecins et aux travailleurs de la santé qui se sentaient incapables de le faire. fournir le bon niveau de soins, y compris pour les patients non-Covid ».

Les actions du gouvernement pour réduire la propagation du Covid-19 ont également été « trop lentes », l’incapacité à annuler les rassemblements de masse et les grands événements sportifs en mars 2020 ayant entraîné « une augmentation des cas, des hospitalisations et des décès très probables », a-t-il déclaré.

La soumission de la BMA indique que le premier confinement à l’échelle du Royaume-Uni était également trop tard, tandis que « l’obligation du port du masque pour le grand public a également été introduite beaucoup trop tard et bien plus tard que dans de nombreux autres pays ».