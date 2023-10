Les scientifiques impriment une peau qui ressemble plus à celle d’un être humain qu’avant

Une équipe de scientifiques peut ont développé une percée dans la réparation des plaies : une peau bio-imprimée plus proche à la peau naturelle que jamais. Lors d’expériences sur des souris et des porcs, les chercheurs ont découvert que leur peau était capable d’accélérer cicatrisation des plaies avec moins de cicatrices que d’habitude. Il est possible que cette technologie puisse un jour aider les gens à guérir complètement de graves brûlures.

La peau est bien plus complexe que ce que nous voir en surface. Il existe trois grandes couches de peau, chacune ayant sa propre anatomie distincte. Wquand nous souffrons En cas de plaies ou d’affections cutanées suffisamment graves, notre capacité de guérison normale n’est souvent pas suffisante pour restaurer complètement son apparence et son fonctionnement. Les greffes de peau temporaires et permanentes (qui déplacent la peau intacte d’un autre endroit vers le site de la blessure) ont permis à des personnes de survivre à des blessures auparavant mortelles, mais elles ne correspondent généralement pas tout à fait à l’aspect naturel de la peau.

Idéalement, il serait possible de traiter ces blessures en favorisant la régénération complète de la peau endommagée. Les chercheurs du Wake Forest Institute for Regenerative Medicine pensent pouvoir atteindre cet objectif en se tournant vers la technologie de bio-impression, qui utilise des techniques d’impression 3D pour créer des structures plus naturalistes ressemblant à des tissus.

Dans leur nouvelle recherche, publié Mercredi dans Science Translational Medicine, ils détaillent le développement de leur peau bio-imprimée unique.

Bio-impression utilise une combinaison de cellules vivantes, de nutriments et d’autres matériaux biologiques pour reproduire les tissus. Dans ce cas, l’équipe a pu créer une peau bio-imprimée en utilisant les six principaux types de cellules cutanées, ainsi que des hydrogels spécialisés agissant comme un bio-encre. Le mélange résultant semblait ressembler à de la peau humaine pleine épaisseur, avec les trois couches de peau – une première apparente, selon les chercheurs.

Alors, ils testé le peau de souris et de porcs blessés. Au cours de ces expérimentations animales, la peau bio-imprimée a provoqué avec succès la croissance rapide de nouveaux vaisseaux sanguins et de tissus d’apparence plus saine que ceux généralement observés avec les greffes, conduisant finalement à une meilleure cicatrisation des plaies et à moins de cicatrices.

« La cicatrisation complète de la peau constitue un défi clinique important, affectant des millions de personnes dans le monde, avec des options limitées », a déclaré le co-auteur principal Anthony Atala, directeur du Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, dans une étude. déclaration de l’université. « Ces résultats montrent que la création d’une peau humaine issue de la bio-ingénierie sur toute l’épaisseur est possible et favorise une guérison plus rapide et des résultats d’apparence plus naturelle. »

Les expériences en laboratoire et sur les animaux ne sont que les premières étapes pour démontrer qu’un traitement ou un médicament potentiel peut fonctionner comme prévu. Il faudra donc davantage de recherches, y compris des essais cliniques sur des humains, avant de pouvoir espérer voir cette technologie accessible au public. Mais si cette recherche porte ses fruits, estiment les auteurs, une version de ceci la peau pourrait un jour permettre aux gens de guérir complètement des brûlures dévastatrices et autres blessures cutanées.