Les scientifiques identifient un réseau cérébral commun lié à la dépendance à plusieurs substances

Les troubles liés à l’usage de substances, qui incluent la dépendance à des substances comme l’alcool, la nicotine, la cocaïne, les opioïdes et le cannabis, sont des conditions complexes et difficiles qui affectent des millions de personnes dans le monde. Comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents à ces troubles est crucial pour un traitement et une intervention efficaces. Une étude récente, publiée dans Santé mentale naturellemet en lumière le réseau cérébral commun qui peut être au cœur de divers troubles liés à l’usage de substances, fournissant ainsi des informations précieuses pour les futures approches thérapeutiques.

Les troubles liés à l’usage de substances posent un problème de santé publique important, contribuant au handicap, à la mortalité et à des coûts économiques substantiels. Rien qu’aux États-Unis, plus de 20 millions de personnes sont aux prises avec des troubles liés à l’usage de substances, ce qui entraîne des coûts annuels dépassant 700 milliards de dollars.

Les études de neuroimagerie jouent un rôle essentiel dans la compréhension de ces troubles, mais la littérature existante se caractérise par la variabilité des méthodes d’imagerie et des approches d’analyse. Les études antérieures se concentraient souvent sur des substances spécifiques, ce qui rendait difficile l’identification des points communs entre les différents troubles liés à l’usage de substances.

Traditionnellement, les chercheurs tentent d’identifier les régions du cerveau associées à la dépendance à des substances particulières. Cependant, cette approche a donné des résultats mitigés et incohérents. Les méta-analyses, qui combinent les résultats de plusieurs études, ont fourni diverses preuves d’anomalies convergentes de la neuroimagerie, mais n’ont pas systématiquement impliqué les mêmes régions du cerveau avec différentes substances ou modalités d’imagerie.

« De nombreuses études ont porté sur la neuroimagerie dans les troubles liés à l’usage de substances et à la dépendance. Nous étions principalement intéressés par ce travail parce que des études antérieures impliquaient de nombreuses régions différentes du cerveau et que les circuits sous-jacents et les cibles thérapeutiques potentielles restaient flous », a déclaré l’auteur de l’étude Jacob Stubbs, qui a terminé cette étude alors qu’il était au Brigham and Women’s Hospital, en collaboration avec Michael Fox et l’équipe du Center for Brain Circuit Therapeutics. Il est actuellement étudiant en médecine à l’Université de la Colombie-Britannique.

En réponse à ces défis, l’étude a introduit une nouvelle approche appelée « cartographie du réseau de coordonnées » pour vérifier si les anomalies hétérogènes de neuroimagerie dans les troubles liés à l’usage de substances sont liées à un réseau cérébral commun. Cette approche avait déjà permis de cartographier des réseaux communs dans d’autres maladies et troubles, offrant ainsi une voie prometteuse pour mieux comprendre la dépendance.

Pour démêler le réseau cérébral commun associé aux troubles liés à l’usage de substances, les chercheurs ont analysé les données de 144 études d’imagerie impliquant plus de 9 000 participants. Ces études couvraient un large éventail de substances et utilisaient diverses techniques d’imagerie, ce qui en faisait une enquête complète sur les mécanismes neuronaux sous-jacents.

Les chercheurs se sont d’abord concentrés sur 45 études portant sur l’atrophie cérébrale liée aux troubles liés à l’usage de substances. L’atrophie fait référence à la perte de neurones et de leurs connexions dans le cerveau, souvent observée chez les personnes souffrant de toxicomanie chronique. Cette analyse comprenait les données de près de 3 800 participants dépendants de substances comme l’alcool, la nicotine, la cocaïne, les opioïdes et le cannabis.

Ensuite, les chercheurs ont analysé les données de 99 études utilisant l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour évaluer plus de 5 000 personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances. Cette étape visait à comprendre les anomalies fonctionnelles cérébrales associées à l’addiction, quelle que soit la substance spécifique impliquée.

Les chercheurs ont découvert que 91 % des coordonnées de l’atrophie issues de la première série d’études correspondaient à un réseau cérébral commun. Ce réseau comprenait des régions telles que le cingulaire antérieur, les insulae, les cortex préfrontaux et le thalamus. Ces zones sont connues pour être impliquées dans des processus liés à la dépendance, tels que le manque, les émotions et les prises de décision risquées. Il est important de noter que ce réseau était distinct des régions cérébrales affectées par le vieillissement normal et les maladies neurodégénératives.

Passant aux données de l’IRMf, les chercheurs ont découvert que plus de 80 % des anomalies de neuroimagerie associées aux troubles liés à l’usage de substances correspondaient à un réseau cérébral similaire, quelle que soit la substance spécifique impliquée. Cette découverte suggère qu’il existe un circuit neuronal commun sous-jacent à la dépendance, quelle que soit la substance consommée.

L’analyse combinée de l’étude sur différentes substances et méthodes d’imagerie a révélé un réseau cérébral commun cohérent. Cette découverte est importante car elle fournit aux chercheurs et aux cliniciens une cible spécifique pour les interventions et les traitements, plutôt que de se concentrer sur des régions cérébrales isolées.

“Nous avons découvert que les anomalies de l’imagerie cérébrale liées aux troubles liés à l’usage de substances et à la dépendance sont liées à un circuit cérébral commun”, a déclaré Stubbs à PsyPost. « Cela contribue à améliorer notre compréhension des circuits cérébraux liés à la dépendance et fournit un réseau cérébral que nous pourrions cibler pour de meilleures thérapies. »

Bien que cette étude fournisse des informations essentielles sur le réseau cérébral commun sous-jacent aux troubles liés à l’usage de substances, il est essentiel de reconnaître certaines limites. Les données utilisées dans l’étude comprenaient diverses approches d’imagerie, progiciels et variables démographiques dans différentes études. Cette hétérogénéité pourrait introduire du bruit dans les résultats. De plus, l’étude s’est concentrée sur l’identification de réseaux communs, et les recherches futures devraient explorer plus en détail les réseaux spécifiques aux substances, en utilisant potentiellement des échantillons de plus grande taille ou des données plus granulaires.

Malgré ces limitations, l’alignement des réseaux de coordonnées et de lésions dans cette étude offre des informations précieuses sur le potentiel thérapeutique du ciblage du réseau cérébral identifié. La stimulation magnétique transcrânienne, un traitement approuvé par la FDA pour les troubles liés à l’usage de la nicotine, a ciblé les régions de ce réseau, suggérant des pistes prometteuses pour le traitement de la dépendance.

L’étude, “Les résultats hétérogènes de la neuroimagerie dans les troubles liés à l’usage de substances se localisent dans un réseau cérébral commun», a été rédigé par Jacob L. Stubbs, Joseph J. Taylor, Shan H. Siddiqi, Frederic LWVJ Schaper, Alexander L. Cohen, William Drew, Colleen A. Hanlon, Amir Abdolahi, Henry Z. Wang, William G. Honer, William J. Panenka et Michael D. Fox.