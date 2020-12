Les chercheurs ont identifié le processus qui fait vieillir la peau et d’autres organes humains, ce qui pourrait s’avérer une avancée majeure dans le domaine de la médecine régénérative.

Par «reprogrammation cellulaire», une équipe de l’Université du Wisconsin-Madison a découvert le mécanisme qui contrôle le vieillissement et le rajeunissement des cellules souches mésenchymateuses (CSM), qui peuvent se transformer en différents types de cellules, tels que les muscles ou les os.

Leur étude, publiée lundi dans la revue Stem Cells, ajoute à ce que les scientifiques savaient déjà sur la façon dont les processus cellulaires font vieillir les CSM.

«Notre étude va plus loin pour fournir un aperçu de la façon dont les CSM reprogrammés sont régulés moléculairement pour améliorer les caractéristiques cellulaires du vieillissement», a déclaré l’un de ses co-auteurs Wan-Ju Li.

«Nous pensons que nos découvertes aideront à améliorer la compréhension du vieillissement MSC et de son importance en médecine régénérative.

Aussi sur rt.com Des scientifiques israéliens affirment qu’ils ont partiellement inversé le processus de vieillissement cellulaire pour la première fois de l’histoire

La médecine régénérative concerne la repousse, le remplacement et la guérison d’organes ou de tissus endommagés par l’âge et la maladie.

Les chercheurs ont extrait les CSM du liquide synovial humain, le lubrifiant naturel du corps trouvé autour des articulations, y compris les genoux et les coudes. Ils ont ensuite «reprogrammé» les MSC en une forme de cellule souche convertie en un état de type embryonnaire, offrant aux scientifiques la possibilité de créer n’importe quelle cellule dans le corps adulte.

L’équipe a découvert qu’une protéine (GATA6) était réprimée dans les cellules MSC modifiées, entraînant une augmentation d’une autre protéine (connue sous le nom de SHH) et l’expression d’une autre (appelée FOXP1), active dans le développement du cerveau, cœur et poumons.

Le Dr Jan Nolta, rédacteur en chef de Stem Cells, a salué l’identification de cette voie protéique dans le contrôle du vieillissement des CSM en tant que « réalisation très importante. »

La découverte fait suite à une étude récente et distincte de chercheurs de l’Université israélienne de Tel Aviv, qui ont affirmé avoir inversé le processus de vieillissement cellulaire, dans une première mondiale.

Mais comparée à l’étude de l’Université du Wisconsin-Madison, l’étude israélienne est plus controversée en raison du processus utilisé pour raccourcir les télomères – les petits bouts à la fin de chaque chromosome. Plus tard dans la vie, ce processus peut entraîner un risque accru de maladies liées à l’âge, notamment les maladies coronariennes, le diabète et le cancer.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!