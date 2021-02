Des patients en convalescence à travers le monde ont signalé de nombreux symptômes neurologiques persistants, notamment de la fatigue, des pertes de mémoire et de la confusion, surnommés «brouillard cérébral» ou «cerveau Covid». Les scientifiques ont peut-être maintenant trouvé le coupable.

«Nous avons d’abord été approchés par nos collègues de la médecine de soins intensifs, qui avaient observé un délire sévère chez de nombreux patients hospitalisés pour Covid-19», dit la neuro-oncologue Jessica Wilcox, du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, à New York.

Les recherches initiales de son équipe ont finalement abouti à une collaboration multidisciplinaire entre des spécialistes de la neurologie, des soins intensifs, de la microbiologie et de la neuroradiologie pour découvrir la cause profonde de ce « brouillard cérébral ».

Les chercheurs ont examiné le liquide céphalo-rachidien de 18 patients cancéreux souffrant d’une forme de déficience neurologique après avoir contracté Covid-19.

Un certain degré d’infection virale en cours a été initialement suspecté mais écarté après que l’analyse microbiologique a révélé que les patients s’étaient en effet rétablis de la maladie et n’avaient plus le virus dans leur liquide céphalo-rachidien.

Ce qu’ils ont trouvé dans le liquide, cependant, peut donner un aperçu de certains des symptômes les plus débilitants du soi-disant «long Covid».

«Nous avons constaté que ces patients présentaient une inflammation persistante et des taux élevés de cytokines dans leur liquide céphalo-rachidien, ce qui expliquait les symptômes qu’ils présentaient», dit le co-premier auteur de l’étude, Jan Remsik.

Les cytokines sont des protéines messagères du système immunitaire. Ils peuvent être déclenchés par le virus SRAS-CoV-2 et provoqués dans une frénésie connue sous le nom de «tempête de cytokines» d’inflammation excessive potentiellement mortelle. Les tempêtes de cytokines ont été responsables des cas les plus graves de Covid-19 observés dans les unités de soins intensifs du monde entier.

Un phénomène similaire a été observé chez des patients subissant certains types de traitements d’immunothérapie, comme le cancer, avec le soupçon que les cytokines se dirigent d’une manière ou d’une autre vers le cerveau, provoquant une série de symptômes neurologiques similaires à ceux trouvés dans le « cerveau de Covid ». .

Bien qu’une étude plus approfondie soit nécessaire, la recherche initiale suggère qu’un traitement supplémentaire avec des médicaments anti-inflammatoires peut atténuer le « brouillard cérébral » chez les patients post-Covid. La suggestion est que les systèmes nerveux et immunitaire peuvent être plus étroitement liés qu’on ne le pensait auparavant.

