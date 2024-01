Les scientifiques identifient des bactéries intestinales spécifiques liées à la gravité des symptômes de dépression et d’anxiété

Une nouvelle étude publiée dans Neurosciences a découvert que les jeunes adultes atteints de trouble dépressif majeur (TDM) ne présentent pas de changements significatifs dans leur microbiome intestinal global par rapport aux personnes en bonne santé. Cependant, l’étude a également identifié certaines bactéries et fonctions spécifiques qui diffèrent entre les deux groupes, dont certaines sont liées à la gravité des symptômes dépressifs et anxieux.

Le microbiome intestinal est la communauté complexe de bactéries et autres microbes qui vivent dans le tube digestif. Il peut influencer le cerveau par diverses voies, telles que la production de produits chimiques qui affectent l’humeur et la cognition, et l’activation du nerf vague, qui est une connexion entre l’intestin et le cerveau.

Des études antérieures ont suggéré que le microbiome intestinal pourrait jouer un rôle dans le développement et le traitement du TDM, mais les résultats sont incohérents. De plus, seules quelques études se sont concentrées sur le microbiome intestinal des jeunes adultes atteints de TDM, qui sont plus vulnérables à la dépression chronique et sévère.

Des chercheurs de l’hôpital Renmin de l’université de Wuhan en Chine ont cherché à combler cette lacune. Dirigée par Mian-mian Chen, l’équipe d’étude a recruté 40 jeunes adultes atteints de TDM et 42 témoins sains du projet chinois de système d’alerte précoce et d’intervention globale contre la dépression, et a collecté des échantillons de selles auprès d’eux.

L’équipe de Chen a utilisé une technique de laboratoire connue sous le nom de séquençage métagénomique par fusil de chasse, qui permet une analyse complète et à haute résolution du microbiome intestinal en échantillonnant tous les gènes présents dans les échantillons.

Des questionnaires ont été administrés pour collecter des données sur les facteurs susceptibles d’influencer les résultats, appelés facteurs de confusion. Ceux-ci comprenaient le sexe, l’âge, l’indice de masse corporelle, le régime alimentaire, la consommation d’alcool et de cigarettes et la qualité des selles. Ils ont également contrôlé d’autres facteurs de confusion potentiels, notamment la fréquence de l’exercice et de la défécation.

Les chercheurs ont comparé la diversité, la structure et la fonction du microbiome intestinal entre les deux groupes et ont identifié des taxons bactériens spécifiques (types) et des modules fonctionnels (groupes spécialisés).

Ils ont constaté que le microbiome intestinal global n’était pas significativement différent entre le TDM et les témoins sains, ce qui suggère que la dépression ne modifie pas la composition générale et la fonction du microbiome intestinal chez les jeunes adultes.

Cependant, Sutterellacées les bactéries ont diminué dans le groupe MDD, mais « le mécanisme sous-jacent à cette diminution de l’abondance du MDD est encore inconnu et nécessite une étude plus approfondie ».

Chen et ses collègues ont également découvert 15 espèces de bactéries qui différaient entre les jeunes adultes atteints de TDM et les jeunes adultes en bonne santé, appartenant principalement aux groupes Clostridium, Eubactérieet Ruminocoque.

“Nous avons constaté que les espèces enrichies en témoins sains appartenaient principalement à la Clostridium le cluster XIVa, une importante bactérie synthétisant des acides gras à chaîne courte qui profite au corps humain en affectant le système immunitaire », ont expliqué les auteurs.

Certains de ces types de bactéries étaient corrélés aux scores de l’échelle des symptômes, tels que Sutterellacées avec anxiété, Ruminocoque avec la dépression, et Eubactérie avec des symptômes physiques.

Ils ont également constaté une augmentation d’un groupe microbien spécialisé lié à la dégradation d’un acide aminé, appelé cystéine, dans le MDD. « Une dégradation accrue de la cystéine dans le groupe MDD pourrait affecter davantage le stress oxydatif et affecter la transmission des signaux cellulaires… en activant les voies inflammatoires et oxydatives et en altérant la neurogenèse, la plasticité synaptique et la neuroprotection », ont noté Chen et ses collègues.

Certaines limites doivent être reconnues. Par exemple, la stabilisation chimique des échantillons signifiait qu’une analyse plus approfondie utilisant une technique appelée métabonomique ne pouvait pas être effectuée afin de déterminer les métabolites et leurs concentrations afin de mieux comprendre l’activité biochimique sous-jacente. De plus, les préférences alimentaires et le niveau d’éducation n’étaient pas bien contrôlés, ce qui pourrait influencer la composition du microbiome intestinal.

L’étude, “Les jeunes adultes souffrant de dépression majeure présentent un microbiome altéré», a été rédigé par Mian-mian Chen, Peilin Wang, Xin-hui Xie, Zhaowen Nie, Shu-xian Xu, Nan Zhang, Wei Wang, Lihua Yao et Zhongchun Liu.