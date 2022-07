Les scientifiques identifient comment la protéine de pointe du coronavirus provoque des lésions cardiaques | Actualités scientifiques et techniques

Les scientifiques pensent avoir identifié pourquoi les lésions cardiaques sont si fréquentes chez les patients hospitalisés avec COVID-19 dans une étude préliminaire.

La nouvelle recherche a révélé que le SRAS-CoV-2 coronavirus la protéine de pointe est capable de provoquer des lésions du muscle cardiaque par le processus inflammatoire, ce qui la distingue des coronavirus précédemment connus.

La bonne nouvelle est que les recherches préliminaires suggèrent que les dommages causés par le processus, qui fait partie de la “machinerie immunitaire naturelle” des cellules du muscle cardiaque, peuvent être réduits par la vaccination.

Une recherche publiée en 2020 découverte changements anormaux dans la façon dont le cœur pompait chez 55% des patients hospitalisés, avec environ un sur sept présentant des signes de dysfonctionnement sévère.

“Il est déjà connu du côté clinique que COVID-19[feminine] l’infection peut induire des lésions cardiaques, cependant, ce que nous ne connaissons pas, ce sont les détails mécanistes de la façon dont cela se produit », a déclaré le Dr Zhiqiang Lin.

“Ce que nous soupçonnons, c’est que la protéine de pointe a des rôles pathologiques inconnus”, a ajouté le Dr Lin, auteur principal de l’étude et professeur adjoint au Masonic Medical Research Institute d’Utica, New York.

“Nos données montrent que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 endommage le muscle cardiaque. C’est pourquoi il est important de se faire vacciner et de prévenir cette maladie”, a ajouté le Dr Lin.

La première ligne de défense contre l’invasion de l’agent pathogène SARS-CoV-2 est l’immunité naturelle, et les cellules du muscle cardiaque ont leur propre machinerie immunitaire – mais dans le cas des infections au COVID-19, la réponse immunitaire “peut également altérer la fonction des cellules du muscle cardiaque”. et même conduire à la mort cellulaire et à l’insuffisance cardiaque », a déclaré le Dr Lin.

Ils ont étudié un autre coronavirus connu sous le nom de HCoV-NL63 qui possède une protéine de pointe similaire qui se lie également au récepteur cellulaire ACE2 pour aider le virus à pénétrer dans les cellules.

Mais contrairement au SRAS-CoV-2, la protéine de pointe NL63 ne déclenche pas la réponse immunitaire naturelle dans les cellules du muscle cardiaque, ce qui peut causer tant de dommages à l’organe.

« Le fait que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 active la réponse immunitaire naturelle peut expliquer la virulence élevée par rapport aux autres coronavirus », a déclaré le Dr Lin.

Au cours de tests en laboratoire sur des cellules cardiaques qui avaient été cultivées dans des boîtes, les chercheurs ont observé comment la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 rendait les cellules du muscle cardiaque beaucoup plus grandes que les cellules sans aucune protéine de pointe.

“Nous avons trouvé des preuves directes que la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 est toxique pour les cellules du muscle cardiaque”, a expliqué le Dr Lin.

Mais les chercheurs avertissent que les mécanismes qu’ils ont détectés pour la façon dont le virus cause des dommages peuvent ne pas être l’image entière – et qu’il y a plus de questions auxquelles il faut répondre.