Les scientifiques horrifiés par ce qu’ils ont découvert sous le glacier Doomsday

« Sombre. »

Faits froids et concrets

Une équipe de scientifiques surveille de près le glacier Thwaites — ou « Jour du Jugement dernier » — en Antarctique depuis 2018.

Ils résument maintenant les conclusions de leur projet de six ans, la International Thwaites Glacier Collaboration, et les perspectives, concluent-ils, sont « sombres ».

Selon leurs dernières estimations, la fonte des glaces Thwaites s’accélérera encore au cours du siècle et elles risquent de s’effondrer complètement d’ici 200 ans. Si elle venait à fondre, la masse glacée contiendrait tellement d’eau qu’elle pourrait à elle seule faire monter le niveau mondial de la mer de plus de 60 centimètres, d’où son surnom inquiétant.

« Le recul de Thwaites dure depuis plus de 80 ans, avec une accélération considérable au cours des 30 dernières années, et nos conclusions indiquent qu’il devrait reculer davantage et plus rapidement », a déclaré Lob Larter, responsable scientifique de l’ITGC au Royaume-Uni, au sein du British Antarctic Survey. a déclaré dans un communiqué.

« Il existe un consensus sur le fait que le recul du glacier Thwaites va s’accélérer au cours du siècle prochain », a-t-il ajouté. « Cependant, on craint également que des processus supplémentaires révélés par des études récentes, qui ne sont pas encore suffisamment étudiés pour être intégrés dans des modèles à grande échelle, puissent accélérer le recul plus tôt. »

Coup bas

La rivière Thwaites contribue déjà à hauteur de 4 % à l’élévation actuelle du niveau de la mer. Avec ses 120 kilomètres de large et sa superficie d’environ 199 000 kilomètres carrés, elle est plus grande que la Floride.

Des recherches antérieures ont montré que le glacier est plus vulnérable à la fonte qu’on ne le pensait, en raison de la découverte d’une intrusion d’eau salée sous son vaste ventre.

On pensait autrefois que cette zone était protégée du réchauffement climatique car elle s’étendait jusqu’au fond de la mer, empêchant l’eau de mer de la toucher. Mais les travaux ont révélé que le glacier était soulevé par les marées hautes, permettant à l’eau de pénétrer dans la zone et de déclencher une « fonte vigoureuse ».

Ces dernières découvertes sont certes sinistres, mais selon les scientifiques, elles sont en réalité une un peu mieux que prévuOn craignait que le glacier ne disparaisse d’ici la fin du siècle. Or, il semble que cela n’arrivera pas avant le 23e siècle.

Période d’attente

Ce n’est certainement pas un motif de réjouissance. Si le réchauffement n’est pas atténué, la fonte de la glace Thwaite pourrait déclencher un effondrement plus large de l’ensemble de la calotte glaciaire de l’Antarctique, ce qui noierait pratiquement la planète en élevant le niveau de la mer de plus de trois mètres.

Mais au moins, cela nous donne une fenêtre plus longue pour agir et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, ont déclaré les scientifiques.

« Il est inquiétant que les derniers modèles informatiques prédisent une perte continue de glace qui s’accélérera au cours du 22e siècle et pourrait conduire à un effondrement généralisé de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental au 23e siècle », a déclaré Ted Scambos, glaciologue et coordinateur scientifique américain de l’ITGC, dans le communiqué. « Une intervention climatique immédiate et durable aura un effet positif, mais à retardement, notamment en modérant l’apport d’eau chaude dans les profondeurs océaniques, qui est le principal facteur de retrait. »

