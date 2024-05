Les scientifiques font preuve de créativité dans la surveillance de l’épidémie de grippe aviaire – en testant les excréments | Actualités américaines

Face aux lacunes généralisées des tests américains pour le H5N1, un type de grippe aviaire, et alors qu’un deuxième cas humain a été détecté, les scientifiques se tournent vers des moyens plus créatifs pour surveiller l’épidémie, en particulier dans les excréments humains et animaux.

Les scientifiques et les autorités étendent la surveillance des eaux usées à travers les États-Unis et engagent les membres de la communauté à collecter des échantillons de déchets d’oiseaux. Ils espèrent garder un œil sur cette épidémie tout en se préparant à la prochaine pandémie.

Un nouveau tableau de bord pour surveiller la grippe A dans les eaux usées à travers le pays a été lancé la semaine dernière par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Il ne suit pas spécifiquement le H5N1, mais la variante hautement pathogène de la grippe aviaire fait partie de la famille des grippes A.

Le tableau de bord aide à identifier les points chauds aux États-Unis où la grippe A augmente – et, puisque les taux de grippe parmi la population sont faibles à cette période de l’année, une telle augmentation peut alerter les scientifiques et le public d’épidémies potentielles de H5N1.

« Je suis vraiment heureux de voir qu’ils partagent les données dont ils disposent », a déclaré Marc Johnson, professeur à la faculté de médecine de l’Université du Missouri et responsable du laboratoire de surveillance des eaux usées dans le Missouri.

Un autre projet fait appel à des scientifiques citoyens – des lycéens de New York – pour échantillonner les fientes d’oiseaux afin de détecter les maladies infectieuses.

Les volontaires, vêtus d’un équipement de protection individuelle, sont formés au prélèvement d’échantillons fécaux dans les parcs locaux, puis travaillent avec des scientifiques de l’école de médecine Icahn du Mont Sinaï pour analyser quels agents pathogènes sont présents.

C’est ainsi que le H5N1 a été découvert pour la première fois à New York fin 2022, selon un nouvelle étude.

« Il existe un grand potentiel pour la science citoyenne, notamment pour accroître la portée de la surveillance » des agents pathogènes, a déclaré Philip Meade, auteur principal de cette étude et chercheur au laboratoire du Mont Sinaï.

« Il est très difficile d’avoir une compréhension totale des virus qui circulent dans notre environnement », a-t-il déclaré.

Le programme de science citoyenne, appelé Virus Hunters, pourrait être étendu à d’autres voies de migration d’oiseaux migrateurs le long de la côte ouest et du Midwest, a déclaré Meade.

« Plus vous avez de personnes sur le terrain qui nous aident à générer des données maintenant et à comprendre ce qui se passe, mieux c’est pour nous et aussi pour la faune », a déclaré Christine Marizzi, co-auteur de l’étude et directrice de l’étude communautaire. scientifique pour BioBus, le laboratoire de recherche mobile travaillant avec les étudiants.

Les programmes de science citoyenne n’augmentent pas seulement le nombre de personnes collectant des échantillons, a déclaré Marizzi. Ils renforcent également la confiance dans la science au sein des communautés.

« Nous faisons cela avec la communauté. Nous impliquons activement la communauté dès le début », a-t-elle déclaré. « Diffuser des informations afin que nous puissions instaurer la confiance dont vous avez réellement besoin une fois que la prochaine pandémie éclatera. Cela va être très, très important.

Une partie du défi que pose la surveillance de l’émergence de virus chez les animaux réside dans l’immensité de la tâche. Habituellement, les animaux (et les humains) ne sont testés que lorsqu’ils sont malades – mais les scientifiques apprennent désormais que le H5N1 peut circuler de manière asymptomatique chez les vaches et éventuellement chez d’autres animaux.

Un échantillonnage non invasif comme celui-ci peut détecter la présence d’agents pathogènes même en l’absence de symptômes.

Il y a eu des lacunes dans les tests lors de cette épidémie de grippe aviaire, car les fermes et les travailleurs sont confrontés à des conséquences négatives s’ils sont positifs. Les analyses des eaux usées aident les autorités à comprendre quels agents pathogènes circulent sans tester directement les animaux et les personnes.

« Si l’une des fermes est alimentée par les eaux usées municipales, nous pouvons alors effectuer des tests – nous n’avons pas besoin d’aller sur les fermes », a déclaré Johnson. « Je pense que c’est une très bonne idée, pas seulement pour les produits laitiers, mais particulièrement en aval des usines de transformation de la viande, afin que nous puissions surveiller si cela se propage » aux animaux non laitiers.

Les infections des vaches laitières sont généralement détectées en analysant leur lait, car les mamelles contiennent de fortes concentrations du virus de la grippe. Mais chez d’autres animaux qui ne sont pas en lactation, il peut être difficile de savoir où tester l’animal pour obtenir des résultats précis. . « Les tests en aval des usines de transformation de la viande sont une excellente idée car la partie de la vache dans laquelle ils se trouvent n’a pas d’importance », a déclaré Johnson.

Le H5N1 a été détecté dans les eaux usées de neuf des dix villes du Texas étudiées lors d’une étude étude pré-imprimée récente. La majeure partie du virus provient probablement d’animaux, mais des infections humaines ne peuvent être exclues, concluent les auteurs.

« Que cela provienne du bétail, des humains, des oiseaux ou autre, ayons une idée de la quantité présente, donc s’il y a un changement, nous saurons qu’il faut y prêter attention », a déclaré Johnson. « Nous avons besoin d’une base de référence sur ce qui se passe afin de pouvoir voir si les choses empirent ou s’améliorent. »

Si une surveillance nationale de la grippe A avait été mise en place il y a quelques mois, a-t-il déclaré, les autorités auraient pu détecter l’épidémie de H5N1 chez les vaches beaucoup plus tôt. Les scientifiques pensent que l’épidémie actuelle a commencé fin 2023, mais elle n’a été détectée que fin mars.

La surveillance des eaux usées pourrait également aider à détecter la transmission depuis les exploitations agricoles, en particulier vers de nouvelles espèces.

Cette variante de la grippe adaptée aux vaches pourrait continuer à subir des mutations à mesure qu’elle se répercute sur les populations d’oiseaux ou sur de nouvelles espèces.

«Lorsque les virus passent du temps dans différents hôtes, ils évoluent pour mieux se répliquer dans ces hôtes. Ainsi, chaque fois qu’un virus comme celui-ci pénètre dans un hôte mammifère, y reste et circule dans cet hôte, c’est quelque chose de très inquiétant pour nous », a déclaré Meade.

« Si cela touche les porcs, c’est à ce moment-là que nous devons commencer à devenir nerveux », a déclaré Johnson. En règle générale, les porcs ne sont contrôlés pour de telles maladies que lorsqu’ils tombent malades, mais les infections asymptomatiques peuvent passer inaperçues. « Si les porcs ne tombent pas malades, ils pourraient déjà être chez les porcs et nous ne le saurions pas. »

Les infections non détectées parmi les individus constitueraient également une préoccupation majeure.

« Si nous l’avons manqué chez les bovins laitiers pendant cinq mois, nous pourrions le manquer chez autre chose. Et cela pourrait être quelque chose de bien plus préoccupant que les vaches laitières », a déclaré Johnson.