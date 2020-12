Maria Van Kerkhove, responsable technique du Covid-19 à l’Organisation mondiale de la santé, est également apparue dans l’émission.

Elle a dit que la variante avait également été identifiée au Danemark, aux Pays-Bas et en Australie – avec un cas dans cette dernière qui ne s’est pas propagé davantage.

Elle a ajouté: «Et donc plus de séquençage qui peut être fait sera utile pour nous aider à déterminer si cette variante circule ailleurs. Le séquençage nous aidera également à comprendre les changements dans les virus qui sont identifiés.

« Plus ce virus se propage, plus il a d’opportunités de changer. Nous devons donc vraiment faire tout ce que nous pouvons dès maintenant pour empêcher la propagation, et minimiser cette propagation réduira les chances de son évolution. »

Le Dr Hopkins, quant à lui, a déclaré que la preuve que la nouvelle variante était jusqu’à 70% plus transmissible était basée sur la modélisation du taux d’augmentation de la nouvelle souche par rapport aux autres en circulation.

Elle a ajouté: « Nous avons vu des preuves du virus montrant des charges virales plus élevées, donc il y a plus de virus chez les personnes que nous détectons avec cette souche de virus. »

Mais elle a dit qu’une charge virale plus élevée ne signifiait pas que les gens allaient tomber plus malades, ajoutant: « La maladie vient de la réponse immunitaire et de la façon dont elle réagit dans vos poumons – c’est de là que nous savons que la maladie commence vraiment à être chassée et pourquoi les gens ont besoin d’oxygène.

« La quantité plus élevée de virus signifie que les gens sont susceptibles d’être plus contagieux qu’ils ne le seraient autrement et cela signifie que nous devons réitérer les mesures de distanciation sociale. »

La grande évasion

Le Dr Hopkins a déclaré que les principales voies de transmission de la nouvelle variante étaient les mêmes que les souches précédentes.

Elle a déclaré que les mesures de niveau 4 et la bulle de Noël plus courte annoncées samedi par Boris Johnson étaient « vraiment importantes », ajoutant: « Ce virus ne se transmettra que si nous sommes en contact les uns avec les autres et un contact très étroit, des espaces intérieurs, une ventilation réduite, tout aide conduire la transmission de ce virus, quelle que soit sa variante. «