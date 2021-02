L’espoir que les familles seront réunies à Pâques a subi un coup dur la nuit dernière alors que les scientifiques du gouvernement exigeaient une sortie prudente du verrouillage.

Les conseillers exhortent le Premier ministre à maintenir les freins pendant au moins deux mois supplémentaires.

Boris Johnson est déterminé à commencer à rouvrir les écoles le 8 mars, mais cela pourrait prendre plusieurs semaines avant que d’autres restrictions ne commencent à être levées.

Cela signifie que les projets de vacances pour la période autour de Pâques, qui tombe le 4 avril de cette année, peuvent encore être ruinés.

Une source gouvernementale a déclaré hier qu’il était « trop tôt » pour penser aux vacances, ce qui ne sera possible que lorsque le nombre d’infections sera à des niveaux bien inférieurs.

Concernant le taux actuel de réduction des cas de Covid, les conseillers scientifiques officiels pensent qu’il faudra probablement attendre début mai pour que les chiffres descendent suffisamment bas pour envisager un assouplissement des restrictions.

Les scientifiques du gouvernement s’en tiennent au mantra « le plus bas est le mieux » et sont susceptibles de faire pression pour que les infections soient à des niveaux similaires à ceux de juin et juillet de l’année dernière, lorsque le premier verrouillage a été levé.

Ils pensent également que les restrictions de voyage actuelles réduisent le risque de propagation de nouvelles mutations Covid – telles que celles découvertes récemment à Bristol et Liverpool – dans tout le pays.

Les responsables ont averti hier soir que l’espoir de retrouver des familles avec des proches dans différentes parties du pays à Pâques était en jeu.

Des sources de Whitehall ont déclaré que les ministres attendaient plus de données montrant l’effet du vaccin sur la transmission du virus avant de décider si les escapades basées au Royaume-Uni seraient autorisées.

Les conseillers ont exhorté le Premier ministre à maintenir les freins pendant au moins deux mois supplémentaires et ont déclaré qu’il devrait adopter une voie prudente pour sortir du verrouillage. Sur la photo: Fêtards à Soho, Londres, en 2020

Le dernier conseil signifie que les projets de vacances pour la période autour de Pâques, qui tombe le 4 avril de cette année, pourraient encore être ruinés. Sur la photo: les acheteurs marchent le long d’Oxford Street à Londres

Malgré le pessimisme à Westminster, le premier ministre gallois Mark Drakeford a déclaré qu’il espérait qu’il serait possible d’autoriser des vacances au Pays de Galles.

Jusqu’à un quart des patients ont été infectés à l’hôpital Jusqu’à un quart des patients hospitalisés atteints de coronavirus au début de la pandémie pourraient avoir été infectés pendant leur séjour, selon les chiffres. Les chiffres saisissants sont une estimation pour la période allant du début de février de l’année dernière à la fin de juillet, ce qui fait des hypothèses sur les cas d’une époque où les tests Covid étaient souvent limités. Le document qui les contient conclut que l’impact sur la maladie et la mort du coronavirus détecté à l’hôpital peut avoir été « élevé », même si ces infections auraient représenté environ 1% du nombre total de cas. C’est parce que beaucoup de ceux qui étaient déjà à l’hôpital étaient peut-être fragiles avant l’infection. Des chercheurs de Public Health England et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine sont arrivés aux conclusions après avoir examiné deux ensembles de données. Mais le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS, n’était pas d’accord avec les affirmations «spéculatives».

Lors d’une conférence de presse à Cardiff, il a suggéré que les hébergements indépendants pourraient rouvrir si les taux d’infection continuent de baisser.

« J’essaie de donner une indication que si tout continue de s’améliorer, nous ferons ce que nous pouvons pour répondre [the tourism industry’s] souhaitent pouvoir reprendre les échanges pendant la période de Pâques », a-t-il déclaré.

M. Johnson publiera le 22 février une feuille de route détaillée exposant son plan pour lever le verrouillage.

Il devrait commencer par la réouverture d’au moins certaines écoles le mois prochain, les primaires étant susceptibles d’être prioritaires.

Les règles d’exercice en plein air pourraient également être assouplies à ce stade.

Les plans établiront ensuite un calendrier pour une réouverture plus large, avec des magasins susceptibles d’être les premiers, suivis des gymnases et des coiffeurs et, enfin, des pubs et des restaurants.

Les ministres devraient attendre au moins deux semaines entre chaque étape afin de pouvoir évaluer l’impact de la levée de chaque mesure.

Mais pour stimuler l’industrie des aliments et des boissons, les restaurants et les pubs seront de retour pour servir les gens à l’extérieur en avril si les cas continuent de baisser.

Et des plans ont été élaborés pour sauver la saison sportive d’été, le gouvernement faisant tout son possible pour sécuriser les stades et les sites Covid avant juin, rapporte The Telegraph.

On dit que les officiels élaborent de nouveaux plans pour s’assurer que Wimbledon et les Euros ont lieu cette année, tels que tests à domicile pour les fans avant les événements sportifs, sites de test asymptomatiques et tests rapides sur site et contrôles de température.

Une source de Whitehall hier soir: « Cela doit être fait avec beaucoup de prudence car nous voulons que ce soit le verrouillage final. La dernière chose que nous voulons, c’est entrer dans de nouvelles restrictions.

Mais Sir Geoffrey Clifton-Brown, député conservateur des Cotswolds, a déclaré: « Il est tout aussi dangereux pour la nation d’être trop prudente dans le déverrouillage.

«Une proportion suffisante de la population aura été vaccinée d’ici avril.

«Il n’y a aucune raison pour que la grande majorité de l’économie – magasins, pubs, restaurants – ne soit pas autorisée à ouvrir à ce moment-là.

Il a ajouté que les vacances au Royaume-Uni devraient être autorisées avant Pâques «ou sinon, immédiatement après».

Le rapport de l’Office for National Statistics (ONS) a suggéré aujourd’hui qu’il y avait 695.400 cas de Covid-19 rien qu’en Angleterre au 6 février, en baisse de 31% par rapport à il y a quinze jours, un autre signe ferme que la deuxième vague est en retrait. Cela équivaut à une personne sur quatre-vingts ayant le virus

Le taux R tombe en dessous de 1 pour la première fois depuis juillet

Par Eleanor Hayward Correspondante Santé

Les infections chutent dans tout le pays au rythme le plus rapide depuis juillet, selon les chiffres officiels.

Le soi-disant taux R est maintenant inférieur à un dans chaque région et se situe entre 0,7 et 0,9 pour l’ensemble du Royaume-Uni, ce qui est le niveau le plus bas depuis l’été.

Les scientifiques du gouvernement ont déclaré que le nombre d’infections diminuait de moitié environ tous les quinze jours, renforçant l’espoir de pouvoir rouvrir les écoles en mars en toute sécurité.

Les dernières données montrent que les cas, les décès et les admissions à l’hôpital ont tous diminué d’environ un quart au cours de la semaine dernière.

Les données publiées aujourd’hui par l’ONS suggèrent que les infections en Angleterre ont chuté de 31% au cours des quinze dernières semaines, alors que la deuxième vague est fermement en retrait

Les chiffres de l’ONS montrent que les infections ont continué de chuter dans toutes les régions, à l’exception du Yorkshire et du Humber, où les estimations suggèrent qu’elles ont plafonné

L’ONS a également constaté que les infections à Covid-19 chutaient toujours dans tous les groupes d’âge en Angleterre alors que le pays subissait le verrouillage

Hier, 758 autres décès et 15 144 cas ont été signalés, portant le nombre total de personnes testées positives à plus de quatre millions. Mais le taux d’infection est maintenant de 177 pour 100 000, le niveau le plus bas depuis plus de deux mois. Il a culminé à 642 pour 100000 le 4 janvier.

Alors que les infections chutent, la pression sur le NHS diminue considérablement. Il y a 24 352 patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux, soit 40% de moins que le pic.

Hier, c’est la première fois depuis le 31 juillet, les conseillers scientifiques du gouvernement Sage ont déclaré qu’ils étaient convaincus que le taux R était inférieur à un au Royaume-Uni.

Le taux, qui était de 1,4 la première semaine de janvier, est le nombre moyen de personnes infectées par une personne infectée par le virus. Il doit être inférieur à un pour que l’épidémie diminue.

Sage a déclaré: « Nous sommes convaincus que l’épidémie diminue dans toutes les régions du NHS Angleterre.

« Cependant, la prévalence du virus reste élevée, il reste donc important que tout le monde continue de rester à la maison. »

Bien que les responsables espèrent que la trajectoire descendante se poursuivra, les scientifiques du gouvernement ont averti qu’il pourrait s’écouler des mois avant que les cas soient suffisamment bas pour lever le verrouillage en toute sécurité.

Hier, un rapport hebdomadaire distinct du Bureau des statistiques nationales a confirmé que les infections étaient en baisse. Des tests aléatoires sur des personnes en Angleterre ont révélé qu’une personne sur 80 avait le virus la semaine dernière, soit l’équivalent de 695 400 personnes au total.

C’est une baisse d’un sur 65 la semaine précédente et d’un sur 50 au début du mois de janvier.