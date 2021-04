Alors qu’un scientifique compte à rebours «3-2-1», cinq orbes de couleur néon sont abaissés depuis un hélicoptère survolant et relâchés. Les orbes descendent la montagne suisse, renversant des hêtres et des épicéas à mesure qu’ils prennent de la vitesse. roches « – les plus lourdes pesant 3 200 kilogrammes (7 000 livres) – font partie de la recherche visant à comprendre le risque croissant de chutes de pierres dans le monde. Alors que le changement climatique réchauffe les régions montagneuses de haute altitude, des rochers et des rochers gelés depuis longtemps se détachent et dégringolent en aval.

«Tout cela va dans une seule direction: plus instable», a déclaré Christian Huggel, glaciologue à l’Université de Zurich qui n’a pas participé aux expériences en montagne.

«Cela devient de plus en plus dangereux, et surtout plus dangereux si vous investissez massivement dans des zones à risque.»

Le monde a été horrifié en février, lorsqu’un morceau de roche et de glace s’est détaché d’un sommet himalayen et a dévalé la montagne, tuant plus de 200 personnes et anéantissant un barrage hydroélectrique sur son passage.

« Où un rocher va atterrir, comment il va rebondir, à quelle hauteur il va sauter … nous pouvons répondre à tout cela », a déclaré le physicien Andrin Caviezel, l’un des scientifiques retraçant les orbes de couleur caricature le long de la montagne Schraubachtobel, près de la frontière orientale de la Suisse avec le Liechtenstein. .

Bien que les roches d’essai de l’équipe aient commencé au même endroit, elles ont chacune emprunté un chemin différent. L’orbe orange s’est retrouvé piégé derrière une souche d’arbre. Le rose a franchi une barrière de pierre pour atterrir, ébréché et battu, dans un lit de ruisseau.

« Nous avons pris des paris sur la question de savoir s’ils resteraient bloqués ou non », a déclaré Caviezel en riant. « J’ai perdu. »

En trois ans, l’équipe de l’Institut fédéral suisse de recherche sur la forêt, la neige et le paysage a projeté ses faux rochers sur différentes montagnes des centaines de fois, rassemblant des données pour une simulation informatique visant à estimer le point d’atterrissage d’un rocher à moins d’un mètre.

« Mais nous ne répondrons jamais au » quand « », a déclaré Caviezel. « Cela n’a jamais été dans notre modèle. »

‘VOUS POUVEZ ENTENDRE LES PIERRES TOMBER’

Une nuit de juillet 2018, le Valaisan Robert Sarbach s’est senti impuissant – et terrifié. Sous une forte averse, un morceau de glacier rocheux de Ritigraben s’est détaché, envoyant des vagues de débris dans la vallée en contrebas.

« C’était intense et émouvant », se souvient Sarbach. « La nuit, vous ne pouvez rien voir. Mais vous pouvez entendre les pierres tomber et l’eau. Et vous sentez la terre. »

Les scientifiques ne disposent pas de beaucoup de données sur les chutes de pierres, en partie parce qu’elles se produisent souvent dans des régions éloignées où peu de gens vivent. Cependant, les nouvelles technologies aident à détecter davantage les plus gros chutes de pierres.

Des capteurs sismiques ont révélé aux scientifiques un glissement de terrain non signalé au Tibet le mois dernier, avec environ 40 millions de mètres cubes de débris – suffisamment pour remplir environ 16000 piscines de taille olympique – s’écraser dans la région reculée de Yarlung Tsangpo.

Ce type de technologie pourrait aider à détecter les catastrophes dans l’Himalaya, où de nombreux pays ont moins de ressources pour la recherche et le sauvetage, a déclaré David Petley, un scientifique de la Terre à l’Université de Sheffield qui tient un blog https://blogs.agu.org / landslideblog sur les glissements de terrain.

« En Suisse, les autorités mobiliseraient probablement toutes les ressources pour vous aider », a déclaré Petley. « Au Népal, vous êtes probablement seul. »

Pourtant, depuis des années, des preuves suggèrent que les glissements de terrain sont déjà de plus en plus fréquents. Une étude de 2012 https://bit.ly/3x7jt6H par Huggel et ses collègues publiée dans Geology Today a révélé une «forte augmentation» du nombre de ruptures importantes de talus rocheux alpins coïncidant avec des températures plus chaudes à partir des années 1980.

Mais le pergélisol ne couvre qu’environ 4% de la superficie de la Suisse, ce qui limite l’exposition du pays aux chutes de pierres. En Alaska, où près de 85% des terres contiennent une certaine quantité de pergélisol, le danger peut être plus élevé.

Selon une étude de 2020 https://bit.ly/3mYOLbc publiée dans le journal, une région des montagnes de Saint Elias en Alaska qui connaît généralement six avalanches de roches par an en moyenne a connu un total de 41 au cours des années exceptionnellement chaudes de 2013-2016. Frontiers in Earth Science.

Les montagnes côtières de l’État américain sont particulièrement préoccupantes, où une masse de roches tombant dans l’eau peut déclencher de grosses vagues. L’effondrement d’une montagne dans le fjord de Taan en 2015 a jeté une masse de roches dans l’eau, déclenchant un tsunami de 193 mètres (633 pieds) dans Icy Bay, dans le golfe d’Alaska, selon le US National Park Service.

Personne n’a été blessé, mais l’événement a déclenché des alarmes sur de tels événements se produisant dans les zones les plus fréquentées de Prince William Sound, visitées par des navires de croisière et d’autres navires.

«C’est le pire des scénarios qui me hante un peu», a déclaré Ronald Daanen, géohydrologue à la Division des levés géologiques et géophysiques de l’Alaska.

Le fait que le changement climatique modifie également les régimes de précipitations peut augmenter les niveaux de danger. Là où de fréquentes chutes de neige ont reconstitué les calottes glaciaires, de fortes pluies peuvent tomber à la place. Cette eau peut en outre ronger les zones glacées et déclencher des glissements de terrain.

Sur les pentes inférieures de la montagne suisse Meretschihorn, un couple a dû être évacué cinq fois l’année dernière. Craignant une importante vague de débris induite par les précipitations, les autorités négocient pour les retirer définitivement de la zone à risque.

« Nous ne sommes pas préparés » dans le monde entier à ce risque, a déclaré Marta Chiarle, géologue au Conseil national italien de la recherche. « J’ai toujours l’impression que nous ne prenons pas cela au sérieux. »

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici