Les scientifiques élaborent les deux éléments GARANTIS pour déclencher une migraine

Une étude a mis en évidence deux facteurs qui augmentent considérablement le risque de migraine.

Un mauvais sommeil et un manque d’énergie la nuit précédente sont de bons indicateurs d’un mal de tête douloureux le lendemain matin.

Dans le même temps, une journée très stressante ou très énergique augmente les risques de souffrir d’une migraine l’après-midi ou le soir suivant.

Jusqu’à 18 pour cent des Américains, âgés et jeunes, souffrent de douleurs aiguës et pulsatiles causées par les migraines. Les malades chroniques subissent au moins 15 crises par mois

Des chercheurs de l’école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg et des National Institutes of Health du Maryland ont déclaré que les schémas observés soulignent l’influence du rythme circadien, ou le cycle naturel des changements physiques et comportementaux sur une période de 24 heures.

Les résultats suggèrent que le maintien d’une bonne hygiène du sommeil – se coucher à la même heure chaque soir et s’assurer de dormir au moins sept heures et demie – peut réduire considérablement le risque de souffrir d’une crise de migraine le matin.

Certaines mesures préventives qu’une personne pourrait prendre incluent faire tout ce qui est possible pour gérer les niveaux de stress, car il a été démontré que le cortisol joue un rôle dans le déclenchement des maux de tête.

La prise d’ibuprofène ou d’un analgésique non stéroïdien similaire peut également aider à éviter une véritable migraine si les premiers symptômes sont détectés, tels que la sensibilité à la lumière vive, les nausées, les étourdissements et la fatigue.

La migraine a généralement été sous-étudiée et sous-diagnostiquée, de nombreuses personnes ne pouvant ou ne voulant pas consulter un médecin à ce sujet, et de nombreux médecins étant incapables de détecter les signes d’une crise de migraine et de donner aux patients un traitement approprié.

On estime que 15 à 18 pour cent des femmes et six pour cent des hommes souffrent de migraines. seulement environ un quart d’entre eux sont en mesure d’obtenir un diagnostic et un traitement appropriés.

L’étude, publiée dans la revue de l’American Academy of Neurology Neurologiea porté sur 477 personnes âgées de 7 à 84 ans, dont la moitié avait des antécédents de migraines.

Il leur a été demandé de tenir un journal des maux de tête pour enregistrer leur humeur, leur énergie, leur niveau de stress et leurs crises au fur et à mesure qu’elles se produisaient et ce qui se passait chacune quatre fois par jour pendant deux semaines.

Ils évaluaient également la qualité de leur sommeil chaque jour et portaient des moniteurs pour suivre à la fois leur sommeil et leur activité physique.

Ceux qui ont déclaré mal dormir avaient en moyenne 22 % plus de chances de ressentir une crise de maux de tête le lendemain matin.

De même, une diminution de la qualité du sommeil autodéclarée était liée à une augmentation de 18 % du risque de crise de maux de tête le lendemain matin.

Une réduction du niveau d’énergie habituel la veille était associée à un risque 16 % plus élevé de maux de tête le lendemain matin.

Au contraire, des niveaux moyens de stress plus élevés et des niveaux d’énergie significativement plus élevés la veille étaient associés à une probabilité accrue de 17 % d’éprouver un mal de tête l’après-midi ou le soir suivant.

Le Dr Kathleen R. Merikangas, auteur de l’étude et épidémiologiste génétique en chef à l’Institut national de la santé mentale, qui fait partie du NIH, a déclaré : « Étonnamment, nous n’avons trouvé aucun lien entre les symptômes d’anxiété et de dépression d’une personne, qu’il s’agisse d’avoir plus de symptômes ou d’avoir des symptômes plus élevés. -des niveaux de symptômes supérieurs à la moyenne et leur probabilité d’avoir une crise de migraine le lendemain.

« Ce qui est peut-être le plus intéressant, c’est que les maux de tête étaient associés à la qualité du sommeil auto-évaluée plutôt qu’aux mesures réelles des habitudes de sommeil. Cela met en évidence l’importance des états physiques et émotionnels perçus dans les causes sous-jacentes de la migraine.

La cause exacte des migraines n’est pas entièrement comprise, mais les troubles du sommeil et les crises vont de pair.

Les personnes souffrant de migraine chronique – celles qui subissent 15 crises ou plus par mois – signalent des taux d’insomnie qui sont deux fois plus élevé que les gens qui subissent des crises moins fréquentes et moins intenses.

En plus d’une mauvaise communication entre les cellules nerveuses du cerveau et d’un mauvais sommeil, les migraines sont provoquées par divers déclencheurs inattendus.

Les migraines sont des troubles neurologiques provoqués par des modifications du cerveau et par son interaction avec le nerf tigéminal responsable de la transmission des informations sensorielles au cerveau.

Lors d’une attaque, ce nerf est activé et provoque la libération de neuropeptides, messagers chimiques constitués d’acides aminés.

Ces neuropeptides provoquent un rétrécissement des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi le flux sanguin vers le cerveau.

De faibles niveaux de sérotonine, qui aident à réguler l’humeur, le sommeil et la perception de la douleur, peuvent également provoquer la libération de neuropeptides que la douleur signale depuis les terminaisons nerveuses vers le système nerveux central.

Les migraines peuvent être provoquées par divers facteurs déclencheurs, notamment un mauvais sommeil, le stress, les changements hormonaux et des facteurs environnementaux tels que des lumières vives et des bruits forts.

Il existe également des déclencheurs moins attendus, notamment la consommation de fromages vieillis, les changements climatiques et les produits chimiques contenus dans les parfums.

Mais des recherches supplémentaires sur les causes exactes et sur la manière de détecter les crises de migraine avant qu’elles ne surviennent sont nécessaires.

Les auteurs de l’étude ont déclaré : « Ces résultats pourraient fournir un aperçu des processus physiopathologiques sous-jacents à la migraine et éclairer l’intervention clinique et la prévention.

«Le suivi de ces systèmes en temps réel grâce à la technologie mobile constitue un outil auxiliaire précieux aux évaluations cliniques traditionnelles.»