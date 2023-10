Les scientifiques du vaccin COVID remportent le prix Nobel de médecine | Actualités scientifiques et technologiques

Le prix Nobel de médecine a été décerné à deux scientifiques pour leurs recherches qui ont conduit au développement de vaccins à ARNm efficaces contre le COVID-19.

Cette distinction, parmi les plus prestigieuses du monde scientifique, a été décernée à Katalin Kariko, de Hongrie, et à Drew Weissman, des États-Unis.

« Grâce à leurs découvertes révolutionnaires, qui ont fondamentalement modifié notre compréhension de la façon dont l’ARNm interagit avec notre système immunitaire, les lauréats ont contribué au rythme sans précédent de développement de vaccins lors de l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine des temps modernes », a déclaré le jury qui a décerné le prix. dit le prix.

Mme Kariko est professeur à l’Université Sagan en Hongrie et professeur adjoint à l’Université de Pennsylvanie. M. Weismann a effectué ses recherches primées avec Kariko à l’Université de Pennsylvanie.

Thomas Perlmann, secrétaire de l’Assemblée Nobel, a annoncé le prix et a déclaré que les deux scientifiques étaient « débordés » par la nouvelle lorsqu’il les a contactés.

Les vaccins contre le COVID-19 Pfizer/BioNTech et Moderna utilisent ce qu’on appelle l’ARN messager (ARNm) pour envoyer des instructions génétiques aux cellules du corps afin de reconnaître et de détruire une partie particulière du coronavirus appelée protéine de pointe.

Lorsque le corps développe une réponse immunitaire à cette protéine de pointe, il est alors capable de combattre le coronavirus sans avoir jamais été exposé au virus lui-même.

« Le prix Nobel de cette année récompense leur découverte scientifique fondamentale qui a fondamentalement changé notre compréhension de la manière dont l’ARNm interagit avec le système immunitaire et a eu un impact majeur sur la société lors de la récente pandémie », a déclaré Rickard Sandberg, membre de l’Assemblée Nobel à l’Institut Karolinska. .

Le Dr Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a décrit les vaccins à ARNm comme un « changement de donne » en aidant à enrayer la pandémie de coronavirus, attribuant aux vaccins le mérite de sauver des millions de vies.

« Sans la technologie de l’ARNm, la situation du COVID aurait été bien pire », a-t-il déclaré.

« Les vaccins ont généralement été un tournant dans le ralentissement du COVID et les vaccins à ARNm étaient bien meilleurs que tous les autres.

« Nous ne sortirions probablement que maintenant des profondeurs du COVID sans les vaccins à ARNm. »

L’annonce faite lundi à Stockholm, en Suède, donne le coup d’envoi de la remise des prix de cette année et les cinq autres seront dévoilés dans les prochains jours.

Les prix, décernés pour la première fois en 1901, ont été créés par l’inventeur suédois de la dynamite et riche homme d’affaires Alfred Nobel. Ils sont décernés pour des réalisations dans les domaines de la physique, de la chimie, de la littérature et de la paix, et plus tard également pour l’économie.

Ils reçoivent une récompense en espèces de 11 millions de couronnes suédoises (820 000 £). L’argent provient d’un legs laissé par le créateur du prix, décédé en 1896.