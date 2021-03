Scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont mis au point une nouvelle technique qui calcule rapidement les affinités de liaison entre les médicaments candidats et leurs cibles, ce qui accélérerait très probablement le rythme de la découverte de médicaments et de l’ingénierie des protéines.

Publié dans le Journal de lettres de chimie physique le 16 mars 2021, la recherche montre comment la nouvelle technique appelée DeepBAR permet des calculs précis en une fraction du temps, par rapport aux méthodes de pointe précédentes. Bin Zhang – qui est membre associé du Broad Institute of MIT et de Harvard, professeur de développement de carrière Pfizer-Laubach en chimie au MIT et co-auteur du document de recherche – a déclaré dans un communiqué à Nouvelles du MIT que leur méthode est des ordres de grandeur est plus rapide qu’auparavant, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir une découverte de médicaments à la fois efficace et fiable.

La probabilité d’attraction entre une molécule de médicament et une protéine cible est mesurée par une quantité appelée énergie libre de liaison. Plus le nombre est petit, plus le lien est collant. Zhang explique qu’une énergie libre de liaison plus faible signifie que le médicament peut mieux rivaliser avec d’autres molécules, ce qui signifie à son tour qu’il peut perturber plus efficacement la fonction normale de la protéine. Soulignant les obstacles rencontrés dans la fabrication de médicaments efficaces, Zhang a déclaré que le calcul de l’énergie libre de liaison d’un candidat médicament fournit un indicateur de l’efficacité potentielle d’un médicament, mais qu’il s’agit d’une quantité difficile à découvrir.

DeepBAR calcule exactement l’énergie libre de liaison, mais il ne nécessite qu’une fraction des calculs exigés par les méthodes précédentes. Cette nouvelle technique associe les calculs de chimie traditionnels aux progrès récents de l’apprentissage automatique.

BAR dans DeepBAR signifie «taux d’acceptation de Bennett», qui est un algorithme vieux de plusieurs décennies utilisé dans des calculs précis de l’énergie libre de liaison. Cette nouvelle technique a éliminé les états intermédiaires en déployant le taux d’acceptation de Bennett dans des cadres d’apprentissage automatique appelés modèles génératifs profonds. DeepBAR a calculé l’énergie libre de liaison près de 50 fois plus rapidement que les méthodes précédentes dans les tests utilisant de petites molécules ressemblant à des protéines, mentionne le Nouvelles du MIT rapport. Zhang a déclaré que ce type d’efficacité signifie que les scientifiques peuvent commencer à penser à l’utiliser pour faire du dépistage de drogues, en particulier dans le contexte d’une situation pandémique comme le coronavirus.