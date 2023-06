Les scientifiques du laboratoire de Wuhan mélangeaient les coronavirus les plus meurtriers du monde pour créer une nouvelle souche mutante, selon les enquêteurs

Les SCIENTIFIQUES travaillaient avec l’armée chinoise pour créer un virus mutant et rechercher des armes biologiques au début de la pandémie, selon les enquêteurs.

Ils menaient des expériences secrètes dangereuses combinant les coronavirus les plus meurtriers, qui auraient provoqué une fuite d’un laboratoire de Wuhan.

L’Institut de virologie de Wuhan en Chine Crédit : AFP

Des chercheurs étudient les coronavirus de chauve-souris à l’Institut de virologie de Wuhan

Les enquêteurs pensent que les scientifiques travaillaient avec l’armée chinoise pour créer un virus mutant Crédit : AP

Et on pense que des recherches sur les vaccins s’y déroulaient à l’automne avant l’épidémie, pertinentes pour la vaccination contre le Covid-19.

Les découvertes font suite à une équipe d’enquêteurs américains qui ont passé au peigne fin des communications et des recherches interceptées top secrètes.

Ils disent qu’il n’y a aucune information publiée sur le travail parce qu’il a été fait avec des chercheurs de l’armée chinoise, qui finançait les projets.

Des preuves suggèrent que des chercheurs travaillant sur les expériences ont été transportés à l’hôpital avec des symptômes de type Covid en novembre 2019, juste un mois avant que l’Occident ne prenne conscience de la pandémie.

Un parent est décédé en conséquence, a-t-on rapporté.

Un enquêteur a déclaré: « Nous étions convaincus qu’il s’agissait probablement de Covid-19. »

Le laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan, qui a commencé à rechercher l’origine des virus Sars en 2003, a attiré un financement du gouvernement américain et a pu découvrir des techniques de manipulation de virus de pointe.

Il se serait engagé dans des expériences de plus en plus risquées sur les coronavirus qu’il a recueillies dans des grottes de chauves-souris, qu’il a initialement rendues publiques et justifiées en affirmant qu’il pourrait aider à développer des vaccins.

En 2016, des chercheurs ont découvert un nouveau type mortel de coronavirus dans un puits de mine à Mojiang, dans la province du Yunnan.

Mais ils n’ont pas averti le monde à ce sujet, qui a ensuite été transporté au laboratoire de Wuhan et le travail a été classé.

Le virus est le seul parent immédiat connu de Covid-19 connu pour exister avant la pandémie.

Un enquêteur américain a déclaré au Times : « La piste des papiers commence à s’assombrir.

« C’est exactement à ce moment-là que le programme classifié a débuté.

« Mon point de vue est que la raison pour laquelle il a été dissimulé était due au secret militaire lié à la poursuite par l’armée de capacités à double usage dans les armes biologiques virologiques et les vaccins. »

Les enquêteurs ont affirmé que cela avait très probablement conduit au Covid-19 et qu’il s’était infiltré à Wuhan après un accident de laboratoire.

Un autre a ajouté : « Il est devenu de plus en plus clair que l’Institut de virologie de Wuhan a été impliqué dans la création, la promotion et la dissimulation de la pandémie de Covid-19 ».

Les découvertes surviennent après qu’un scientifique qui a travaillé en étroite collaboration avec le laboratoire de Wuhan a affirmé que Covid avait été génétiquement modifié – et qu’il s’était échappé de l’installation.

Le Dr Andrew Huff, ancien vice-président d’EcoHealth Alliance, a affirmé qu’il était aux premières loges de ce qu’il qualifie de l’une des plus grandes dissimulations de l’histoire.

Dans son nouveau livre – La vérité sur Wuhan – le dénonciateur Dr Huff a affirmé que la pandémie était le résultat du financement par le gouvernement américain du génie génétique dangereux des coronavirus en Chine.

L’épidémiologiste a déclaré que les expériences de gain de fonction de la Chine – menées avec une biosécurité de mauvaise qualité – ont conduit à une fuite de laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan, financé par les États-Unis.

« EcoHealth Alliance et les laboratoires étrangers n’avaient pas mis en place les mesures de contrôle adéquates pour assurer une biosécurité, une biosécurité et une gestion des risques appropriées, ce qui a finalement entraîné la fuite du laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan », a-t-il déclaré dans son livre, un pré- dont une copie a été fournie à The Sun Online.

EcoHealth Alliance étudiait différents coronavirus chez les chauves-souris depuis plus de dix ans avec un financement des National Institutes of Health – et a développé des liens de travail étroits avec le laboratoire de Wuhan.

Le Dr Huff, qui a travaillé à EcoHealth Alliance de 2014 à 2016 et a été vice-président à partir de 2015, a travaillé sur le côté classifié du programme de recherche en tant que scientifique du gouvernement américain.

Le vétéran de l’armée, du Michigan, a déclaré que l’organisation avait enseigné au laboratoire de Wuhan les « meilleures méthodes existantes pour concevoir des coronavirus de chauve-souris pour attaquer d’autres espèces » pendant de nombreuses années.

Il a affirmé : « La Chine savait dès le premier jour qu’il s’agissait d’un agent génétiquement modifié.

« Le gouvernement américain est à blâmer pour le transfert de biotechnologies dangereuses aux Chinois. »

Le Dr Huff a ajouté: « J’étais terrifié par ce que j’ai vu. Nous leur avons juste remis la technologie des armes biologiques. »

En février 2023, des tests de virus mortels sont toujours en cours et pourraient déclencher une nouvelle pandémie, a averti un sénateur américain de premier plan.