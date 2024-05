Les scientifiques disent que l’objectif négligé lorsqu’on essaie d’être en bonne santé

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Visez santé pour recevoir une analyse exclusive de la semaine en santé Recevez gratuitement notre courriel Visez santé

Selon de nouvelles recherches, les exercices basés sur le nombre de pas que vous faites peuvent être tout aussi bénéfiques que les exercices basés sur le temps.

Les chercheurs affirment que l’étude met en évidence l’importance d’ajouter des objectifs par étapes aux lignes directrices.

L’activité physique réduit le risque de maladie et d’infection et favorise une longue vie. Le NHS recommande aux adultes de pratiquer un certain type d’activité physique chaque jour.

Il suggère que les adultes âgés de 19 à 65 ans devraient pratiquer au moins 150 minutes d’activité d’intensité modérée par semaine ou 75 minutes d’activité d’intensité vigoureuse par semaine.

Mais comme de plus en plus de personnes sont capables de suivre le nombre de pas qu’elles font chaque jour, via un téléphone portable, une montre intelligente ou un appareil similaire, des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital (BWH) dans le Massachusetts, aux États-Unis, ont voulu étudier comment le temps passe. Les objectifs basés sur des étapes se comparent à ceux basés sur des étapes.

Ils ont constaté que des niveaux plus élevés d’activité physique – qu’ils soient évalués en nombre de pas ou en durée d’activité modérée à vigoureuse – étaient associés à une réduction importante du risque de décès ou de maladie cardiovasculaire.

Le quart des femmes les plus actives de l’étude présentait une réduction du risque de 30 à 40 % par rapport au quart le moins actif.

L’activité physique réduit le risque de maladie et d’infection (Steve Parsons/PA) ( Archives PA )

Les personnes appartenant aux trois groupes les plus actifs ont survécu à celles du groupe inférieur de 2,22 et 2,36 mois en moyenne respectivement, sur la base de mesures basées sur le temps et les étapes.

Selon les résultats, cela était le cas quelles que soient les différences d’indice de masse corporelle (IMC).

L’auteur principal, Rikuta Hamaya, chercheur à la Division de médecine préventive du BWH, a expliqué que les deux méthodes de mesure de l’activité présentent des avantages et des inconvénients.

Par exemple, le nombre de pas peut ne pas tenir compte des différences dans les niveaux de forme physique : si un homme de 20 ans et un homme de 80 ans marchent tous les deux pendant 30 minutes à intensité modérée, leur nombre de pas peut différer.

Cependant, les pas sont simples à mesurer et moins sujets à interprétation que l’intensité de l’exercice.

De plus, les pas reprennent les mouvements de la vie quotidienne, pas seulement l’exercice, et ces types d’activités de la vie quotidienne sont probablement celles effectuées par les personnes âgées.

Le Dr Hamaya a déclaré : « Pour certains, en particulier les plus jeunes, l’exercice peut impliquer des activités comme le tennis, le football, la marche ou le jogging, qui peuvent toutes être facilement suivies par des pas.

« Mais pour d’autres, il peut s’agir de balades à vélo ou de natation, où le suivi de la durée de l’exercice est plus simple.

« C’est pourquoi il est important que les lignes directrices en matière d’activité physique offrent de multiples façons d’atteindre les objectifs.

« Le mouvement est différent pour chacun, et presque toutes les formes de mouvement sont bénéfiques pour notre santé. »

Pour la nouvelle étude, publiée dans Jama Internal Medicine, les chercheurs ont collecté des données auprès de 14 399 femmes en bonne santé ayant participé à l’étude sur la santé des femmes.

Entre 2011 et 2015, il a été demandé aux femmes âgées de 62 ans et plus de porter des appareils pendant sept jours consécutifs pour enregistrer leur niveau d’activité physique.

Tout en portant les appareils, les femmes de l’étude ont participé en moyenne à 62 minutes d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse par semaine et ont accumulé en moyenne 5 183 pas par jour.

Sur un suivi moyen de neuf ans, environ 9 % sont décédés et environ 4 % ont développé une maladie cardiaque.

Ceux qui faisaient le plus d’activité physique présentaient la plus grande réduction du risque de décès ou de maladie cardiovasculaire.