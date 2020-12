Les scientifiques ont averti que les Britanniques devraient repenser leurs rassemblements de Noël malgré les directives officielles permettant aux familles de se mélanger aux bulles pendant la période des fêtes.

Les familles sont autorisées à former une bulle de Noël exclusive composée de personnes de trois ménages au maximum entre le 23 et le 27 décembre à travers le Royaume-Uni.

Cependant, les experts ont décrit comment les ministres ont envoyé le mauvais message en disant aux gens de simplement «suivre les règles» et suggèrent que cela pourrait conduire à une troisième vague.

Les scientifiques ont averti que les Britanniques devraient annuler leurs rassemblements de Noël malgré des directives officielles assouplies qui permettent aux familles de se mélanger aux bulles pendant la période des fêtes. Sur la photo: les gens de Soho, Londres

Le professeur Susan de Mitchie, psychologue à l’University College London et membre du SAGE, a décrit comment la «meilleure chose» pour assurer la sécurité des êtres chers est de «ne pas les voir».

« Il faut réagir à la situation telle qu’elle est, pas à la situation telle que nous aimerions qu’elle soit », a-t-elle déclaré au Guardian.

Le professeur Stephen Reicher de l’Université de St Andrews et conseiller gouvernemental dans le sous-groupe SAGE dédié à assurer le suivi des mesures de santé publique, a averti qu’un appel du secrétaire à la Santé Matt Hancock à s’en tenir aux règles « manquait complètement le point ».

Il a mis en garde contre une forte augmentation des infections si les gens suivaient exactement les règles et a ajouté: « Le danger est que lorsque vous dites que les gens peuvent, vous sous-entendez que c’est sûr et qu’ils devraient donc le faire. »

Le professeur Reicher a déclaré que les conseils du gouvernement devraient présenter le choix de rencontrer des êtres chers, mais avertir que cela est « dangereux » et ne devrait être fait que si nécessaire.

Cela vient après que les adolescents ont été blâmés pour l’énorme augmentation des cas, ce qui a incité un programme de tests de masse à être déployé dans les écoles secondaires des arrondissements les plus touchés.

Les acheteurs de Noël ont été avertis par Downing Street vendredi de faire attention alors que Londres était sur le point d’être transférée au niveau 3 au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus.

Le taux de cas pour 100 000 habitants dans la capitale était de 191,8 le 6 décembre, contre 158,1 la semaine précédente.

Cela signifie que Londres est en avance sur des régions, telles que les West Midlands, qui sont déjà soumises à des restrictions de niveau 3.

Mais avant ce qui devrait être un grand week-end de shopping samedi et dimanche, à deux semaines de Noël, le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a exhorté les acheteurs à faire preuve de prudence.

Les données hebdomadaires de Public Health England montrent que de nombreuses régions de Londres, de l’Est et du Sud-Est ont vu les taux d’infection augmenter depuis la fin du verrouillage et pourraient faire face aux règles de niveau trois à partir de la semaine prochaine.

Interrogé par MailOnline si les acheteurs doivent faire attention lorsqu’ils sont dans la rue principale, il a répondu «absolument».

Vendredi, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a laissé entendre que des mesures de niveau 3 étaient à venir pour Londres lorsqu’il a souligné la hausse des cas dans la capitale et a exhorté les gens à continuer d’obéir aux règles et à ne pas « repousser les limites ».

Selon The Telegraph, des experts et des initiés des prisons pensent que l’épidémie de coronavirus à Londres aurait pu être en partie alimentée par les prisons du Kent.

Le journal a souligné que quatre des cinq principales zones avec les taux d’infection les plus élevés en Angleterre – qui se trouvent dans un couloir de navette vers le sud-est de Londres – sont centrées autour de l’arrondissement de Swale dans le Kent et de l’île de Sheppey, où se trouvent trois prisons. . L’une de ces prisons a connu l’une des plus grandes épidémies de Covid-19 cet automne.

Cela s’est produit alors que les cas quotidiens de coronavirus en Grande-Bretagne augmentaient de 33% vendredi par rapport à il y a sept jours. Un total de 21 672 nouveaux cas ont été annoncés, en légère hausse par rapport à 20 964 hier.

Les députés ont été informés jeudi soir de « s’attendre au pire » après qu’une enquête de surveillance menée par PHE a révélé que la capitale avait désormais le taux d’infections à coronavirus le plus élevé d’Angleterre.

Il est entendu que de nombreux députés représentant les circonscriptions de la capitale sont prêts à faire pression sur le Premier ministre Boris Johnson pour le maintenir au niveau 2.

Ils pensent que les taux de mortalité à Londres sont relativement bas et que le NHS est capable de faire face.

Un passage au niveau 3 serait dévastateur pour les pubs, les restaurants et les magasins, surtout si peu de temps après le deuxième verrouillage national.

Kate Nicholls, directrice générale de l’hôtellerie au Royaume-Uni, a déclaré: « L’impact des restrictions sur le secteur de l’hôtellerie a été si grave qu’elles ont effectivement réduit de moitié la croissance économique du pays. Le nôtre est le seul secteur à connaître une réelle croissance négative.

«Les restrictions qui nous sont imposées ont un effet dévastateur et vont bien au-delà de tout ce qui est vécu dans d’autres secteurs.

« La réalité effrayante est que ces chiffres vont paraître apprivoisés par rapport à ceux de novembre et décembre lorsque le verrouillage était en vigueur et que le nouveau système de niveaux plus sévère a commencé à mordre. »

L’analyse des chiffres du gouvernement par MailOnline montre que Londres enregistre désormais plus de cas par jour, pour sa taille, que 27 des 61 autorités vivant actuellement sous des frontières de niveau trois, notamment Nottingham, Leeds, Leicestershire, Bristol, Newcastle et Derby.

Les cas de Covid-19 ont augmenté dans 28 des 32 arrondissements de Londres au cours de la période de sept jours la plus récente, Havering enregistrant l’incidence la plus élevée avec 389 infections pour 100 000 habitants.

Il est suivi par Barking et Dagenham, avec 319,9 et Waltham Forest avec 313,7.

Au cours de la semaine la plus récente, les cas ont augmenté le plus rapidement à Hackney – passant de 129,62 à 195,98 (51%) – et dans les arrondissements nordiques d’Enfield (163,57 à 243,56) et Haringey (141,08 à 208,82).

Et les données de l’application Covid Symptom Study, qui recueille des rapports non officiels sur les résultats des tests et les symptômes, estiment que d’autres régions de niveau deux, notamment Berkshire, Wiltshire et Suffolk, voient également des cas en hausse avant les décisions critiques la semaine prochaine.

L’Essex semble également être au bord d’un verrouillage de niveau 3, le taux d’infection à l’échelle du comté ayant bondi d’un tiers la semaine dernière, passant de 145,31 à 195,14.

Dans une déclaration conjointe avec le chef du conseil municipal de Westminster, le maire de Londres, Sadiq Khan, a exhorté les acheteurs à « travailler ensemble » pour contrôler la propagation de Covid-19 en portant des masques faciaux et en observant la distanciation sociale.

Ils ont déclaré: « Avec la hausse des cas dans de nombreuses parties de la capitale, il est vital que nous travaillions tous ensemble pour contrôler sa propagation. Sinon, nous risquons de faire face à des restrictions plus sévères, ce qui nuirait grandement aux magasins du West End, à notre secteur de l’hôtellerie et à l’ensemble de l’économie londonienne.

«Nous faisons appel directement aux Londoniens – lorsque vous faites du shopping, il est essentiel que vous respectiez les règles.

«Vous devez porter un masque facial dans les magasins et garder une distance de deux mètres dans la mesure du possible.

« Nous avons travaillé pour sécuriser le West End COVID avec des trottoirs plus larges – y compris en rendant Regent Street sans voiture le samedi – et une signalisation régulière pour aider les Londoniens à garder leurs distances.

Vendredi, M. Hancock a fait peser la menace de restrictions plus strictes sur la capitale, au milieu d’une augmentation des cas.

« Mon message à tout le monde à Londres est « respectons les règles » et ne repoussons pas les limites des règles, mais essayons plutôt de limiter la propagation de cette infection car le nombre de cas augmente dans certaines parties de Londres, dans certaines parties de l’Essex , dans certaines parties du Kent, et nous savons ce qui se passe lorsque le nombre de cas augmente, malheureusement plus de gens se retrouvent à l’hôpital et plus de gens finissent par mourir », a-t-il déclaré à la radio LBC.

Donc, nous devons nous y tenir et nous devons garder ce virus supprimé pendant que nous allons lancer le déploiement (du vaccin).

« Donc, mon message à tout le monde à Londres est ‘Veuillez respecter les restrictions, respecter ce qui doit être fait, vous protéger, vous et votre famille, votre communauté et votre ville’ ‘.

Le porte-parole de M. Johnson a exhorté le public à suivre les consignes de sécurité, en disant: « Je pense que nous avons été clairs tout au long de la pandémie

Lorsqu’on lui a demandé si Londres pouvait imposer des restrictions plus strictes sur l’émission Today de BBC Radio 4, il a déclaré: « C’est un moment incroyablement important pour sortir de cette pandémie, mais nous avons encore une marche à faire cet hiver.

« Les gens doivent continuer à respecter les règles et essayer de vivre d’une manière qui, si vous avez le virus, infecte le moins de personnes possible, et nous constatons une augmentation du nombre de cas dans certaines parties de l’Essex, certaines parties du Kent et certaines parties de Londres en particulier. et nous devons garder cela sous contrôle.

« Toute la stratégie a toujours été de supprimer le virus, de protéger l’économie, l’éducation et le NHS jusqu’à ce qu’un vaccin puisse nous rendre en sécurité.

« Cette stratégie fonctionne clairement parce qu’un vaccin commence à être en mesure de nous protéger, mais la suppression du virus est toujours absolument critique. »