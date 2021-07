Les scientifiques disent que certaines parties de la forêt amazonienne libèrent plus de carbone qu’elles ne peuvent en absorber

Si les forêts amazoniennes et boréales sont irréversiblement endommagées, cela signifierait « que vous avez perdu le contrôle du climat », a déclaré David Bowman, professeur de pyrogéographie et de science du feu à l’Université australienne de Tasmanie, qui ne faisait pas partie de l’étude. « Si [climate change is] un réacteur nucléaire, nous sommes un peu comme les gens de Tchernobyl où nous faisons des tests de stress qui peuvent en fait échapper à notre contrôle. C’est le problème. »