Les scientifiques devraient-ils refroidir artificiellement la planète pour éviter une catastrophe climatique? Voici tout ce que vous devez savoir:

Qu’est-ce que la géo-ingénierie?

Certains climatologues en viennent à croire que c’est le seul espoir de l’humanité pour ralentir ou arrêter les changements désastreux du climat. Alors que les émissions incontrôlables de dioxyde de carbone contribuent à la fonte des calottes glaciaires, aux inondations généralisées, aux vagues de chaleur prolongées et aux sécheresses, aux incendies de forêt apocalyptiques et aux ouragans dévastateurs, les chercheurs explorent des interventions à l’échelle planétaire dans les systèmes naturels de la Terre comme moyen de contrer le changement climatique. La géo-ingénierie fait l’objet de débats depuis les années 1960, lorsque des scientifiques américains ont suggéré de faire flotter des milliards d’objets blancs semblables à des balles de golf dans les océans pour refléter la lumière du soleil. L’interférence dans les processus naturels était largement considérée comme naïve et dangereuse jusqu’à récemment, mais à mesure que la fenêtre pour freiner le réchauffement climatique se rétrécit, les propositions visant à refléter la lumière du soleil, à ombrager la surface de la Terre, à accélérer l’absorption du carbone dans les océans et à éliminer le CO2 de l’air sont prises plus au sérieux. . En octobre, SilverLining, une organisation à but non lucratif, a donné 3 millions de dollars pour la recherche en génie climatique. «Je compare la géo-ingénierie à la chimiothérapie», a déclaré Michael Gerrard, professeur de droit de l’environnement et du climat à l’Université de Columbia. « Si tout le reste échoue, essayez-le. »

Quelles sont les propositions les plus plausibles?

Les boursiers de SilverLining cherchent à savoir si les humains peuvent projeter des particules d’aérosol réfléchissant la lumière du soleil dans la stratosphère, imitant l’effet de refroidissement des nuages ​​de cendres volcaniques. En 1991, le mont Pinatubo aux Philippines a éclaté, crachant des particules de sulfate dans l’atmosphère, ce qui a fait chuter les températures mondiales de 0,6 degré Celsius au cours des deux prochaines années. La gestion du rayonnement solaire impliquerait d’envoyer des flottes d’avions jusqu’à environ 65 000 pieds, où elles pulvériseraient des aérosols de sulfate dans la haute atmosphère, ou peut-être même de la poussière de diamant. Une équipe de recherche de l’Université de Harvard prévoit que si les pétroliers à haute altitude avaient la capacité de faire 60 000 décharges de particules d’ici 2035, cela réduirait un réchauffement de 0,3 degré Celsius.

Que explore-t-on d’autre?

Une autre idée est de pomper l’eau salée des océans dans l’air, formant des gouttelettes d’eau qui rendraient les nuages ​​marins plus brillants et donc plus réfléchissants. L’Australie finance la recherche, espérant que des nuages ​​améliorés pourraient refroidir suffisamment les températures de l’eau pour sauver la Grande Barrière de Corail déjà endommagée. Des chercheurs de l’Université de Cambridge étudient si les navires peuvent pomper des particules de sel dans les nuages ​​polaires de basse altitude pour aider à recongeler les calottes polaires. D’autres chercheurs se demandent si l’ensemencement des océans avec du fer pourrait stimuler la croissance des algues marines, qui absorbent le CO2 de l’air. Pour l’instant, la gestion du rayonnement solaire est considérée comme scientifiquement le candidat le plus solide. «Nous savons avec 100% de certitude que nous pouvons refroidir la planète», a déclaré le Dr Douglas MacMartin, ingénieur à l’Université Cornell.

Alors pourquoi ne pas le faire maintenant?

Se mêler de Dame Nature est risqué. Les systèmes météorologiques de la Terre sont interconnectés de manière extrêmement complexe, c’est pourquoi on pense que le changement climatique a un impact sur tout, de la durée pendant laquelle les ouragans persistent sur les côtes à la vitesse à laquelle les incendies de forêt s’accélèrent. Bricoler un aspect de la météo pourrait avoir des effets d’entraînement dangereux et imprévus: il y a deux ans, La nature appelé géo-ingénierie « bizarre et troublant ». Le blocage de la lumière du soleil, par exemple, pourrait-il avoir un impact sur la mousson asiatique, dont dépendent 2 milliards de personnes pour leurs cultures vivrières, ou altérer l’acidité des océans? Pour que la géo-ingénierie soit politiquement réalisable, les scientifiques devraient convaincre les gens ordinaires que cela vaut le risque calculé. L’année dernière, Harvard a cherché à envoyer un ballon dans la stratosphère au-dessus de Tucson afin de libérer de petites quantités de carbonate de calcium (craie) pour tester si les particules réfléchissantes pouvaient bloquer une partie de la lumière du soleil, mais le tollé du public a forcé le report de l’expérience.

La sécurité est-elle la seule préoccupation?

Certains militants pour le climat soutiennent que la géo-ingénierie sert de panacée pour sortir de prison et qui permettrait aux entreprises émettrices de carbone de mener leurs activités comme d’habitude. Ils soutiennent qu’aucune avancée technologique n’éliminerait le besoin à long terme d’abandonner les combustibles fossiles. Raymond Pierrehumbert, professeur lauréat du prix Nobel à l’Université d’Oxford, compare le fait de s’appuyer sur la géo-ingénierie sans réduire les émissions à «sauter du Washington Monument et espérer que quelqu’un invente l’anti-gravité avant de toucher le sol».

Où en sont la plupart des scientifiques?

L’incapacité mondiale à réduire considérablement les émissions amène de nombreux experts à reconsidérer la géo-ingénierie. Comparé aux conséquences financières massives du réchauffement climatique, le prix annuel estimé de 2 milliards de dollars pour développer l’ingénierie solaire sur 15 ans est assez peu coûteux. En mars, une équipe australienne a mené l’un des premiers essais de géo-ingénierie au monde, utilisant 100 buses pour améliorer les nuages ​​existants en projetant de l’eau salée dans l’air. En théorie, il faudrait environ 1 000 buses pour empêcher toute la Grande Barrière de corail de s’éteindre. «Les gens ont raison de craindre une dépendance excessive aux techno-correctifs», déclare David Keith, professeur à Harvard. « Mais il y a un autre cauchemar: nous réalisons avec le recul que l’utilisation précoce de la géo-ingénierie aurait pu sauver des millions de vies perdues dans les vagues de chaleur et aider à préserver une partie du monde naturel. »

Sucer le carbone de l’air

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies déclare que le monde doit éliminer 1 billion de tonnes de carbone d’ici 2100 pour avoir le moindre espoir d’éviter plus de 1,5 degré Celsius de réchauffement climatique. Une solution proposée, le captage du carbone, prend deux formes: retirer directement le CO2 des émissions des centrales électriques et autres installations industrielles ou l’épurer de l’atmosphère. Au moins 19 projets à grande échelle dans le monde s’efforcent de capturer le CO2 des cheminées des usines de charbon ou de gaz naturel; un tel système a été créé en 2017 dans une centrale au charbon du Texas, mais a été fermé en mai car il ne capturait que 17% des émissions, et non les 33% visés. Le plan plus ambitieux de captage du carbone consiste à installer des tuyaux pour aspirer le carbone du ciel, puis le stocker profondément sous terre. Plusieurs entreprises ont développé une technologie pour faire exactement cela, mais le processus reste très coûteux. Stripe, une entreprise en démarrage, permet aux entreprises et aux particuliers de contribuer de l’argent pour financer l’élimination du carbone, afin de faire décoller la technologie. « C’est un problème matériel; c’est un problème d’infrastructure; c’est un problème scientifique », a déclaré Nan Ransohoff, responsable de Stripe Climate. L’Atlantique. « Il faut beaucoup de temps pour développer l’élimination du carbone. Ce n’est pas Snapchat. »

