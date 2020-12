Pendant des années, l’homme s’est demandé s’il y avait de l’eau sur Mars, nous savons maintenant qu’il y a en fait de l’eau sur Mars, mais c’est gelé ou sel qui ne peut pas être utilisé par les humains.

Ensuite, nous nous sommes demandé si les humains pourraient un jour vivre sur Mars, et si oui, comment survivrons-nous sur la planète nue?

Maintenant, avec des décennies de recherche, nous sommes enfin à un point où nous pensons peut-être réellement à la vie sur la planète rouge. Mais pour être là, une certaine forme de nourriture serait nécessaire.

L’agriculture, le carburant, même l’air à respirer, etc. Tout ne peut pas être transporté sur la planète rouge. Les scientifiques de l’Université de Washington à St. Louise ont donc trouvé une solution: transformer l’eau non potable de Mars en carburant et en oxygène.

Ils ont mis au point un système électrique pour diviser l’eau salée en ses molécules constitutives; l’oxygène et l’hydrogène. Ils sont à peu près sûrs que leur expérience terrestre peut survivre à l’environnement martien avec des températures aussi basses que -33 degrés Fahrenheit.

La NASA avait précédemment lancé sa propre expérience d’utilisation des ressources in situ de l’oxygène sur Mars avec le Rover Mars 2020 en juillet. Cependant, les fabricants de ce nouvel électrolyseur de saumure affirment qu’il est 25 fois plus productif avec son apport en oxygène par rapport à l’appareil de la NASA.

«Notre électrolyseur de saumure sur Mars change radicalement le calcul logistique des missions vers Mars et au-delà», a déclaré Vijay Ramani, auteur principal de l’étude.

Il a ajouté que cette technologie ne se limite pas à l’exploration spatiale, mais a des applications plus près de chez nous où l’eau salée de l’océan peut être convertie en un carburant viable et une source d’oxygène. En fait, il n’était même pas fait avec le focus sur l’eau de Mars, ils voulaient juste convertir la saumure en carburant et en oxygène.

L’appareil se compose de deux parties. Un côté divise la molécule d’eau pour former un ion hydroxyle (OH) qui se divise ensuite davantage. la technologie n’est pas vraiment nouvelle. les humains divisent l’eau depuis des décennies. Mais cela coûte cher et ne peut certainement pas survivre à l’environnement difficile de Mars.

Pour parler avec InverseRamani a déclaré qu’en lisant le rapport sur l’eau salée sur Mars, il se demandait si son expérience pouvait être appliquée là-bas.

Le rapport en question est de Phoenix Lander (2008) arrivé sur Mars lors d’une mission d’enquête sur l’histoire de l’eau sur Mars. L’atterrisseur a découvert des échantillons de glace dans une tranchée de deux centimètres de profondeur, ainsi que des traces de perchlorate de magnésium dans le sol de Mars.

Ramani a déclaré qu’ils essayaient maintenant de créer une version portable pouvant être utilisée sur Mars.

« Paradoxalement, le perchlorate dissous dans l’eau, appelé impuretés, aide dans un environnement comme celui de Mars », a déclaré Shrihari Sankarasubramanian, l’un des co-auteurs.

La NASA débarquera son premier groupe d’astronautes sur la planète d’ici 2033. Le carburant et l’oxygène seront une nécessité pour les gens là-bas.

Il reste à voir s’ils adapteront la technologie de Ramani dans leur plan de mission.