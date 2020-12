Une équipe de scientifiques des instituts Gladstone, de l’Université de Californie, de Berkeley (UC Berkeley) et de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) pourrait avoir coronavirus le test est aussi simple que de commander quelque chose avec votre smartphone.

La nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Cellule dit que l’équipe Gladstone, UC Berkeley et UCSF a mis au point une technologie pour un test basé sur CRISPR pour COVID-19[feminine qui utilise une caméra de smartphone pour fournir des résultats précis en 30 minutes.

Selon SciTechDaily, Melanie Ott, MD, PhD, directrice de l’Institut Gladstone de virologie et l’un des chefs de file de l’étude m’a dit qu’il est urgent pour la communauté scientifique non seulement d’augmenter les tests, mais également de proposer de nouvelles options de test plus rapides. Melanie a ajouté que le test mis au point par son équipe pourrait fournir des tests rapides et peu coûteux pour aider à réduire la propagation du cancer. coronavirus .

La technique révolutionnaire a été conçue en collaboration avec le bio-ingénieur de l’UC Berkeley, Daniel Fletcher, PhD, ainsi que le président de l’Innovative Genomics Institute, et Jennifer Doudna, PhD, chercheuse au Howard Hughes Medical Institute. Elle est chercheuse senior à Gladstone, professeur à l’UC Berkeley.

Le Dr Doudna est également le lauréat du prix Nobel de chimie 2020 pour la co-découverte de l’édition du génome CRISPR-Cas, la technologie sous-jacente à ce travail. Le test de diagnostic récent peut non seulement donner un résultat positif ou négatif, mais aussi mesurer la charge virale, la concentration de SRAS-CoV-2, le virus qui COVID-19[feminine dans un échantillon particulier. Dr. Fletcher, chercheur Biohub à Chan Zuckerberg, a expliqué que la mesure de la charge virale ainsi que des tests répétés peuvent aider à déterminer si une infection augmente ou diminue. Ces informations permettent aux responsables de la santé de suivre la progression de l’infection d’un patient. Il aide également le personnel médical à estimer le stade de l’infection et à prédire en temps réel combien de temps il faudra pour guérir.

Alors que le monde se bat contre le coronavirus pandémie qui a touché des millions de personnes dans le monde, un obstacle majeur au coronavirus pandémie et la réouverture complète des communautés est la disponibilité de tests rapides massifs. Des résultats de test plus rapides permettent aux décideurs et aux citoyens de disposer d’informations précieuses sur la propagation potentielle et la menace du virus. Mais dans les tests récents tels que les tests moléculaires (RT-PCR) et anticorps (sérologie), les gens doivent souvent attendre plusieurs jours pour leurs résultats, voire plus en cas de retard dans le traitement des tests de laboratoire.