Les scientifiques développent un simple test sanguin pour diagnostiquer rapidement la sarcoïdose

Un projet de recherche soutenu par les National Institutes of Health a développé un outil permettant de diagnostiquer rapidement et à moindre coût la sarcoïdose, une maladie inflammatoire chronique marquée par la croissance de minuscules masses appelées granulomes dans les poumons et d’autres organes du corps. L’outil, qui utilise un simple test sanguin, pourrait permettre une utilisation sélective de tests de diagnostic plus invasifs, souvent utilisés pour identifier la maladie. Les résultats publiés dans le Journal américain de médecine respiratoire et de soins intensifs.

“Actuellement, le diagnostic de la sarcoïdose n’est pas un processus simple et nécessite le prélèvement de tissus et des tests ainsi que des dépistages supplémentaires pour exclure d’autres maladies, telles que la tuberculose ou le cancer du poumon”, a déclaré James Kiley, Ph.D., directeur de la Division du poumon. Maladies au National Heart, Lung, and Blood Institute, qui fait partie du NIH. “L’utilisation d’un test sanguin permettra de diagnostiquer plus rapidement, en particulier dans les organes qui sont plus difficiles à biopsier et avec moins de dommages pour le patient.”

Bien que la cause exacte de la sarcoïdose soit inconnue, les chercheurs soupçonnent qu’il s’agit d’un trouble immunitaire déclenché par un groupe d’antigènes spécifiques, qui sont généralement des substances étrangères qui déclenchent une réponse immunitaire dans l’organisme. Aux États-Unis, on estime que 8 à 11 personnes sur 100 000 sont touchées chaque année par la sarcoïdose. selon des recherches antérieuresPour identifier les antigènes et déterminer ceux qui pourraient être liés à la sarcoïdose, les scientifiques ont collecté des échantillons de liquide pulmonaire et des cellules sanguines de patients atteints de sarcoïdose pulmonaire, puis ont extrait le matériel génétique. En utilisant une combinaison de techniques moléculaires, les chercheurs se sont concentrés sur deux biomarqueurs antigéniques spécifiques à la maladie nouvellement décrits qui se lient uniquement aux anticorps des patients positifs à la sarcoïdose.

Ils ont ensuite conçu un test sanguin très spécifique, qui ne nécessite qu’une petite quantité de sang, pour déterminer s’ils pouvaient détecter avec précision la sarcoïdose. Pour vérifier le test, les chercheurs ont comparé des échantillons de sang de 386 personnes, parmi lesquelles des patients atteints de sarcoïdose, des patients atteints de tuberculose, des patients atteints d’un cancer du poumon et des individus en bonne santé. Les chercheurs ont confirmé que leur test était capable de différencier les patients atteints de sarcoïdose de ceux souffrant d’autres maladies respiratoires.

“Des tests supplémentaires doivent être effectués avant que cette méthode de dépistage soit prête pour une utilisation clinique, mais il est possible que cela devienne une réalité d’ici quelques années”, a déclaré Lobelia Samavati, MD, de la Wayne State University et auteur principal de l’étude.

Financement: Ce travail a été soutenu par les subventions NHLBI R01HL113508 et R21HL148089.

