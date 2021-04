Des scientifiques américains ont créé les premiers plastiques véritablement biodégradables qui se décomposent en quelques semaines lorsqu’ils sont exposés à la chaleur et à l’eau pour tenter de réduire la pollution plastique. Les plastiques «compostables» existants sont constitués d’un polyester appelé acide polylactique et ils ne se décomposent pas réellement lors du compostage du plastique. Avec ce plastique nouvellement développé, les scientifiques ont en fait incorporé des enzymes mangeuses de polyester, enfermées dans un polymère spécial enveloppant le plastique polyester pendant le processus de fabrication, qui, lorsqu’elles sont exposées à la chaleur et à l’eau, finissent par libérer les enzymes qui assurent la décomposition de le plastique dans ses particularités. Le plastique est transformé en acide lactique par les enzymes impliquées et peut être utilisé pour enrichir les microbes du sol.

Les enveloppes d’enzymes se décomposent également sous les rayons ultraviolets, ont déclaré les chercheurs.

Les chercheurs ont également assuré que ce plastique particulier ne produit pas de microplastiques et que près de 98% de celui-ci se dégrade en petites molécules., Daily Mail rapporté.

L’auteur et scientifique des matériaux Ting Xu de l’Université de Californie à Berkeley a déclaré: «Les gens sont maintenant prêts à passer aux polymères biodégradables pour les plastiques à usage unique. Mais s’il s’avère que cela crée plus de problèmes que cela ne vaut la peine, alors la politique pourrait revenir en arrière. Nous disons essentiellement que nous sommes sur la bonne voie. Nous pouvons résoudre ce problème persistant des plastiques à usage unique qui ne sont pas biodégradables. «

Le plastique normal, bien que pratique lors de son utilisation à des fins quotidiennes, est conçu pour ne pas se décomposer et crée ainsi des problèmes lors de son élimination car il augmente la pollution plastique. Le professeur Xu et ses collègues ont donc décidé d’ajouter les enzymes au plastique qui contribueront essentiellement à résoudre le problème. En outre, la partie importante du travail des chercheurs était de s’assurer que les enzymes ne se désagrègent pas, ce que font les protéines lorsqu’elles sont séparées de leur environnement domestique.

L’équipe de recherche cherche également un moyen d’arrêter la dégradation du plastique à mi-chemin afin de permettre au matériau d’être réutilisé / refondu à d’autres fins.

« Il est bon que les milléniaux réfléchissent à cela et entament une conversation qui changera la façon dont nous interagissons avec la Terre », a déclaré le professeur Xu. Les résultats détaillés de la recherche ont été publiés dans la revue. Nature.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici