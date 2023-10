Les scientifiques démêlent le mystère des premières galaxies de l’univers après la surprise de James Webb

Une nouvelle étude propose une explication à une découverte inattendue du télescope James Webb : des galaxies trop grandes apparues trop tôt.

Les repérer avait laissé s’interroger la cosmologie fondamentale.

De nouvelles simulations suggèrent que les premières galaxies pourraient avoir eu un type différent de formation d’étoiles, ce qui les rendrait étonnamment brillantes.

Depuis le début de ses opérations l’année dernière, le télescope spatial James Webb a fourni un aperçu étonnant des débuts de l’histoire de notre univers, repérant une collection de galaxies datant de l’époque énigmatique appelée l’aube cosmique.

Mais l’existence de ce qui semble être des galaxies massives et matures au cours des premiers balbutiements de l’univers a défié toutes les attentes : elles étaient trop grandes et trop tôt. Cela a amené les scientifiques à chercher une explication tout en remettant en question les principes fondamentaux de la cosmologie, la science de l’origine et du développement de l’univers. Une nouvelle étude pourrait résoudre le mystère sans détruire les manuels.

Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques sophistiquées pour modéliser l’évolution des premières galaxies. Ceux-ci indiquent que la formation des étoiles s’est déroulée différemment dans ces galaxies au cours des premières centaines de millions d’années qui ont suivi l’événement du Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années, qui a donné naissance à l’univers, par rapport aux grandes galaxies comme notre Voie lactée qui peuplent le cosmos aujourd’hui.

La formation d’étoiles dans les premières galaxies s’est produite par grandes explosions occasionnelles, ont-ils découvert, plutôt qu’à un rythme régulier. C’est important car les scientifiques utilisent généralement la luminosité d’une galaxie pour évaluer sa taille – la masse collective de ses millions ou milliards d’étoiles.

Ainsi, selon l’étude, ces galaxies auraient pu être relativement petites, comme prévu, mais pourraient briller aussi brillamment que les galaxies véritablement massives – donnant une impression trompeuse de grande masse – en raison de brillants éclats de formation d’étoiles.

« Les astronomes peuvent mesurer en toute sécurité la luminosité de ces premières galaxies parce que les photons (particules de lumière) sont directement détectables et dénombrables, alors qu’il est beaucoup plus difficile de dire si ces galaxies sont vraiment grandes ou massives. Elles semblent grandes parce qu’elles sont observées. être brillant », a déclaré Guochao Sun, chercheur postdoctoral en astronomie à la Northwestern University dans l’Illinois et auteur principal de l’étude publiée cette semaine dans Astrophysical Journal Letters.

Webb, qui a été lancé en 2021 et est devenu opérationnel en 2022, a détecté environ 10 fois plus de galaxies très brillantes dès l’aube cosmique que prévu sur la base de la plupart des modèles théoriques.

« Selon le modèle standard de la cosmologie, il ne devrait pas y avoir beaucoup de galaxies très massives à l’aube cosmique, car il faut du temps pour que les galaxies se développent après le Big Bang. Immédiatement après le Big Bang, l’univers était rempli d’une couche très chaude, presque uniforme. plasma – une boule de feu – et il n’y avait ni étoiles ni galaxies », a déclaré Claude-André Faucher-Giguère, astrophysicien à l’Université Northwestern et auteur principal de l’étude.

« Dans notre nouvel article, nous montrons quantitativement, à l’aide de nos simulations, que les sursauts de formation d’étoiles produisent des éclairs de lumière qui peuvent expliquer les galaxies très brillantes observées par Webb. Et la raison pour laquelle cela est si important est que nous expliquons ces galaxies très brillantes sans avoir à le faire. briser le modèle cosmologique standard », a ajouté Faucher-Giguère.

Les simulations de l’étude ont été réalisées dans le cadre du projet de recherche Feedback of Relativistic Environments (FIRE).

Les découvertes étaient centrées sur un phénomène appelé « formation d’étoiles éclatées ».

« Contrairement à la formation d’étoiles à un rythme presque constant, l’activité de formation d’étoiles dans ces premières galaxies a été intermittente, avec de grandes fluctuations au fil du temps. Ceci, à son tour, entraîne de grandes variations dans leur luminosité parce que la lumière vue par des télescopes comme JWST était émise par les jeunes étoiles formées dans ces galaxies », a déclaré Sun.

Les chercheurs ont une idée de la raison pour laquelle ce phénomène se produit dans les galaxies plus petites. Dans celles-ci, un lot de très grosses étoiles peut se former lors d’un éclatement soudain, puis exploser sous forme de supernovas après seulement quelques millions d’années en raison de leur grande taille. Ils projettent du gaz dans l’espace qui devient les ingrédients d’une autre explosion de formation d’étoiles. Mais les effets gravitationnels plus forts dans les galaxies plus grandes empêchent ces sursauts, favorisant ainsi la formation régulière d’étoiles.

Sun s’attend à ce que Webb continue de remettre en question notre compréhension de l’univers et de fournir de nouvelles perspectives, qu’elles répondent ou non aux attentes scientifiques.

« C’est exactement ainsi que la science progresse », a déclaré Sun.