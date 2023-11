Les scientifiques découvrent une nouvelle façon dont les humains ressentent le toucher

Les humains ont un sens du toucher adapté qui nous connecte à notre environnement, et maintenant, les scientifiques pensent avoir découvert une manière jusqu’alors inconnue d’utiliser ce sens.

Une nouvelle étude a révélé que les cellules situées dans la couche externe de notre follicules pileux , les petits tubes de notre peau qui entourent les fibres capillaires, peuvent détecter le toucher. En réponse, ces cellules libèrent des produits chimiques appelés neurotransmetteurs qui s’activent à proximité les neurones sensoriels qui transmettent des informations sur notre environnement au cerveau . On pensait auparavant que les détecteurs tactiles se trouvaient uniquement dans les terminaisons nerveuses de la peau et à proximité des follicules pileux, et non dans les follicules eux-mêmes.

Les résultats, publiés le 27 octobre dans la revue Avancées scientifiques , ont été tirés de cellules isolées et n’ont pas encore été prouvés dans des organismes vivants. Cependant, s’ils sont confirmés, ils pourraient élargir le répertoire des façons connues dont les humains perçoivent le toucher, notamment via l’activation de neurones sensoriels dans la peau qui détectent à la fois le toucher et le mouvement des cheveux.

“Le mécanisme que nous avons présenté n’est ni meilleur ni plus sensible que l’activation directe des neurones sensoriels, qui est la manière dont nous traitons habituellement le toucher”, a déclaré le co-auteur principal de l’étude. Claire Higgins chercheur en régénération tissulaire à l’Imperial College de Londres, a déclaré à Live Science dans un e-mail.

“Nous sommes donc intrigués de découvrir ce que le follicule pileux ajoute au processus de sensation tactile et pourquoi il joue ce rôle”, a-t-elle déclaré.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont analysé l’activité génétique de plus de 40 000 cellules isolées des follicules pileux et de la peau humaine. Pour ce faire, ils ont étudié les molécules d’ARN, qui transmettent les instructions de construction des protéines à partir de l’ADN de la cellule vers ses sites de construction de protéines. Ils ont découvert que les cellules du follicule pileux contenaient trois fois plus de récepteurs tactiles que les cellules de la peau.

Dans un test distinct, l’application d’une tension aux cellules du follicule pileux humain qui avaient été cultivées en laboratoire aux côtés des neurones sensoriels a conduit à l’activation de ces derniers.

Dans une autre expérience, les auteurs ont découvert que les cellules du follicule pileux activaient les neurones voisins en libérant les neurotransmetteurs sérotonine et histamine , ce qui déclenche également inflammation . Les cellules de la peau libèrent également de l’histamine en réponse au toucher, mais pas de sérotonine, et les auteurs se demandent si l’activation des cellules de la peau et des follicules pileux pourrait être liée à des maladies de la peau telles que eczéma . On pense que l’état de la peau est exacerbé par les cellules immunitaires productrices d’histamine appelées mastocytes mais peut-être que ces deux types de détecteurs tactiles jouent également un rôle.

“Notre travail est le premier à montrer que les cellules de la peau peuvent également libérer de l’histamine”, a déclaré Higgins. “Bien que les niveaux libérés soient bien inférieurs à ceux libérés par les mastocytes, cela suggère néanmoins un mécanisme pour les cellules cutanées dans ce trouble”, a-t-elle déclaré.

Cette recherche en est encore à ses débuts, mais comme la sérotonine et l’histamine peuvent s’influencer mutuellement production et sortie dans de nombreuses parties du corps, cela pourrait représenter une nouvelle voie thérapeutique.

“Nous ne savons pas si cette relation se reflète dans la peau, mais si c’est le cas, nous pouvons explorer des moyens de moduler la sérotonine afin de réguler la libération d’histamine”, a-t-elle déclaré.