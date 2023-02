Les scientifiques découvrent un autre type de neurodiversité

Pour quelque chose d’aussi intime à nos vies que la perception – comment nous nous percevons nous-mêmes et le monde – nous en savons remarquablement peu sur toutes les façons dont cela peut différer d’une personne à l’autre. Certaines personnes, par exemple, souffrent d’aphantasie, ce qui signifie qu’elles ne ressentent aucune imagerie mentale, tandis que d’autres n’ont pas de monologue intérieur dans leur tête, juste le silence. L’étude de ce que les scientifiques appellent maintenant la «diversité perceptive» fait partie d’un effort de plus en plus courant pour en savoir plus sur la conscience elle-même.

Anil Seth fait partie de la nouvelle vague de chercheurs qui tentent de percer le mystère de la conscience en laboratoire. Seth est le codirecteur du Sackler Center for Consciousness Science et l’auteur de Être soi : une nouvelle science de la conscience. Sa conférence virale TED en 2017 a popularisé l’idée de la conscience en tant qu ‘«hallucination contrôlée», ce qui suggère que nos perceptions ressemblent moins à regarder à travers une fenêtre transparente sur le monde extérieur et plus à regarder un film construit en interne. Lorsque les données sensorielles du monde extérieur contredisent le film de notre cerveau, elles mettent à jour le film.

Maintenant, Seth est derrière un autre projet qui vise à « peindre un portrait multidimensionnel de ce terrain caché de la diversité intérieure », m’a-t-il dit. En étudiant les manières subtiles dont la perception peut varier, nous pouvons comprendre les nombreuses façons différentes dont notre cerveau construit nos réalités. C’est pourquoi en 2022, Seth et ses collègues, en collaboration avec le studio de création Collective Act, ont lancé le Perception Census, la plus grande étude psychologique du genre. Il vise à aider à combler le fossé entre la philosophie et la science en fournissant des preuves expérimentales pour des questions, telles que la façon dont nos esprits individuels diffèrent, qui ont longtemps été hors de portée.

L’enquête en ligne propose aux participants une série de tâches, de casse-tête et d’illusions interactives qui sondent chacun un aspect différent de la perception, comme la vision, le son, le rythme, la façon dont vous vivez le passage du temps et même le fonctionnement de votre imagination. Il a déjà atteint plus de 20 000 participants. “Tout comme la biodiversité est importante pour la santé d’un écosystème”, m’a dit Seth, la diversité perceptuelle “est quelque chose qui enrichit la société”.

J’ai parlé à Seth de ce qu’est le recensement des perceptions, de l’importance de la diversité perceptuelle et de la façon dont tout cela est lié au domaine croissant des études sur la conscience.

Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Qu’est-ce qui vous a intéressé à un projet comme le Recensement de la perception ?

Mes recherches et [that of] beaucoup d’autres ont conduit à cette opinion que ce que nous percevons n’est pas une lecture directe de ce qui est là. C’est une construction active dans laquelle le cerveau joue un rôle essentiel. En raison de la façon dont la perception fonctionne, il nous semble que nous voyons le monde et entendons le monde tel qu’il est – il ne semble pas que ce soit une construction basée sur le cerveau. À moins d’interroger cela, il est très difficile de comprendre que quelqu’un puisse vivre une expérience différente, même s’il se trouve dans la même réalité objective partagée.

Et, bien sûr, nous avons tous des cerveaux légèrement différents. Nous allons donc tous habiter des univers intérieurs différents, et on ne sait pas grand-chose à ce sujet. Avec cette idée de diversité perceptive, ce que nous essayons de faire, c’est de remettre en lumière cette idée qu’en fait, nous sommes tous différents, et que les différences n’ont pas besoin d’être très grandes pour exister.

Est-ce la première fois que quelqu’un étudie systématiquement les différentes manières dont nous vivons le monde ?

Ce n’est certainement pas la première fois. Il existe une longue tradition de recherche des différences individuelles. Mais ce qui distingue ce que nous faisons, c’est l’échelle, l’étendue et la portée.

[The Perception Census] a environ 100 choses différentes que les gens peuvent faire, chacune sondant différents aspects. Cette échelle n’a jamais été tentée auparavant. Cela nous permet d’examiner quels sont les modèles et s’il existe des facteurs sous-jacents qui expliquent la corrélation entre différents aspects de la perception.

Au-delà de l’intérêt intrinsèque d’en savoir plus sur la conscience, que pourrions-nous faire avec une compréhension plus riche de la diversité perceptive ?

L’un des objectifs du recensement est la sensibilisation, car les gens sont remarquablement surpris lorsqu’ils se rendent compte que les gens peuvent avoir des expériences intérieures différentes. Mais ils sont également surpris par toute la complexité sous le capot impliquée dans ce miracle quotidien de simplement découvrir le monde.

Je pense aussi que cela peut cultiver un peu d’humilité utile à propos de nos propres perceptions et croyances. Si nous avions vraiment cette compréhension que ma façon de voir les choses n’est pas comme elles sont, alors il est plus facile de comprendre que quelqu’un d’autre pourrait voir quelque chose différemment. Dans un monde de polarisation et de fragmentation croissantes, comprendre que nous différons et comment nous différons peut créer des plates-formes d’empathie et de communication.

En ce qui concerne la santé mentale, la neurodiversité est une communauté bien établie avec de nombreux efforts de lobbying importants qui ont fait un excellent travail. Mais il a tendance à être associé à des conditions spécifiques et renforce cette vision normative et neurotypique pour les personnes qui ne sont pas neurodivergentes de cette manière. Ce que j’espère, c’est que le recensement puisse renforcer la reconnaissance de la diversité dans la gamme normative et neurotypique.

Comment imaginez-vous que ce type de recherche pourrait évoluer à l’avenir ?

Nous pouvons commencer à creuser. Par exemple, si nous trouvons des aspects intéressants de la diversité perceptuelle qui ressortent, ou un facteur qui semble prédire la diversité dans différentes dimensions, alors nous pourrions faire venir des gens dans le laboratoire. Nous pouvons faire des expériences contrôlées plus fines, en utilisant des choses comme l’imagerie cérébrale. Nous pourrions commencer à nous intéresser aux mécanismes biologiques qui sont responsables de cette diversité. Nous ne pouvons pas faire cela dans une enquête à grande échelle.

Ensuite, nous pourrions également effectuer un zoom arrière. Il y a des limites à ce que nous avons fait. Nous ne recherchons que des personnes qui parlent anglais. Nous n’échantillonnons pas vraiment toutes les cultures autant que nous le souhaiterions idéalement. De plus, juste pour des raisons d’éthique très ennuyeuses, nous ne regardons que les personnes de 18 ans et plus, donc une autre gamme entière est ce qui se passe avec le développement de la diversité perceptive ; cela peut aussi être un nouveau terrain.

Et nous avons 100 tâches, mais c’est un petit sous-ensemble des choses possibles que nous pourrions vouloir demander. L’une des choses qui nous inquiétaient était que nous demandions à beaucoup de gens de consacrer leurs précieux moments d’attention à quelque chose, nous devons donc rendre cela gratifiant pour eux. Et il s’avère que nous avons déjà 20 000 personnes, et un commentaire que nous avons reçu était que “c’est pour cela qu’Internet est fait”.

Dans ton livre Être soi : une nouvelle science de la conscience, vous écrivez que les progrès de la science de la conscience « inaugurent une transformation en psychiatrie du traitement des symptômes vers le traitement des causes ». Je suis curieux de savoir comment vous pensez que ce genre d’avancées pourrait aider à soutenir cette transformation.

Beaucoup de choses différentes peuvent catalyser ce mouvement. Le recensement, en soi, ne nous dit pas grand-chose sur les mécanismes. Mais c’est tracer le territoire. En voyant ce qui est en corrélation avec quoi, cela nous donnera une indication de s’il y a des cadrans dans le cerveau, si vous voulez, que vous pouvez tourner, et ils changent la perception de différentes manières, ou peut-être que si vous le tournez trop loin, vous obtenez quelque chose qui peut se métamorphoser en maladie mentale.

Vous devez donc connaître la configuration du terrain afin de comprendre les types de mécanismes que nous recherchons et qui peuvent mal tourner dans les troubles de santé mentale. Plus généralement, la recherche sur la conscience progresse ici.

Qu’il s’agisse de psychédéliques ou de psychiatrie computationnelle, il existe des propositions mécanistes de plus en plus détaillées expliquant pourquoi les gens ont les symptômes psychiatriques qu’ils ont. L’élément clé que la recherche sur la conscience apporte à cela est de se concentrer sur leurs expériences, plutôt que sur les symptômes comportementaux des troubles psychiatriques et de santé mentale.

Si vous souhaitez aider à tracer le terrain de la diversité perceptuelle, vous pouvez faites le recensement de la perception ici.