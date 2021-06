Une équipe internationale de scientifiques a découvert que la pyrite minérale, souvent appelée l’or des fous parce qu’elle est similaire à l’or mais pas aussi digne, contient en fait de l’or réel de plus de manières qu’on ne l’avait prévu auparavant. Les chercheurs affirment que la découverte peut aider les mineurs d’or à extraire l’or de la pyrite de manière plus efficace et respectueuse de l’environnement, comme la bio-lixiviation. Les scientifiques ont utilisé Atom Probe, un instrument spécialisé qui peut détecter des impuretés en quantités infimes, aussi petites que 100 000 fois plus petites que la largeur d’un cheveu humain, et créer une carte 3D qui montre les emplacements précis des impuretés dans le cristal du matériau. En sondant les cristaux de pyrite, de minuscules imperfections dans les cristaux, également appelées dislocations, peuvent contenir des atomes d’or, « décorant » le cristal de pyrite avec de l’or.

« Ceci est particulièrement courant lorsque les cristaux ont été tordus au cours de leur histoire ; ici, l’or peut être présent à des concentrations plusieurs fois plus élevées que dans le reste du cristal », a écrit Denis Fougerouse, l’auteur principal de l’étude, dans un article sur la Conversation.

Selon les chercheurs, l’or dans les défauts cristallins indique que des cristaux de pyrite à forte teneur en or peuvent se former en un seul processus dans les profondeurs de la Terre, où le minéral n’est pas aussi dur qu’à la surface de la Terre. Les scientifiques disent également que parce que l’or étant présent dans les dislocations peut offrir une « lixiviation partielle améliorée », les bactéries peuvent être utilisées pour attaquer et décomposer le cristal, libérant ainsi l’or. Ce processus, appelé biolixiviation, peut potentiellement réduire considérablement la consommation d’énergie. Cependant, cette idée n’a pas encore été testée, mais les scientifiques pensent qu’elle a suffisamment de mérite pour déclencher une enquête.

Actuellement, l’extraction de l’or coûte 131,9 TWh d’électricité par an, outre la production de tonnes de déchets. Les scientifiques pensent que si la biolixiviation de l’or est développée pour être pleinement fonctionnelle, elle peut réduire l’empreinte négative de l’extraction de l’or sur l’environnement.

