Les scientifiques découvrent pourquoi les petits chiens survivent aux plus grands – et ce n’est PAS parce qu’ils sont plus sujets aux maladies

Les scientifiques ont découvert pourquoi les petits chiens vivent plus longtemps et ce n’est pas parce qu’ils sont plus sujets aux maladies.

Des chercheurs de l’Université de Washington ont découvert que les deux groupes souffrent du même nombre de maladies, mais que celles qui touchent les petits chiens ne sont pas aussi graves.

Ils ont examiné 238 races différentes et ont découvert que les chiens plus gros étaient plus susceptibles de souffrir de cancer, de problèmes gastro-intestinaux et d’infections.

Tandis que ceux de plus petite taille étaient sujets à des problèmes oculaires, hépatiques et respiratoires.

Les chercheurs ont interrogé 27 541 propriétaires de chiens qui ont dû répondre à une enquête en ligne sur la santé et l’expérience de vie dans le cadre du Dog Aging Project.

Les propriétaires ont été invités à indiquer l’âge de leur chien, son poids exact, tout problème ou condition de santé et son emplacement, y compris s’ils vivaient dans une zone urbaine, suburbaine ou rurale.

Ils ont également été interrogés sur tout diagnostic médical antérieur dans 13 catégories de maladies.

L’équipe a souligné que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier les liens entre l’âge, la taille et la prévalence de la maladie des chiens.

Les résultats ont montré que les chiens pesant plus de 44 livres souffraient des maladies les plus graves, tandis que les chiens plus petits souffraient de problèmes respiratoires, de maladies du foie ou du pancréas et de problèmes oculaires et cardiaques.

Les chercheurs ont séparé les chiens en sous-catégories en fonction de leur état de santé, de leur sexe, de leur emplacement et de leur appartenance à une race pure ou mixte.

L’étude a déterminé que la différence entre le sexe et la pureté du chien par rapport à la race mixte n’avait pas d’effet sur les résultats, mais a déclaré que “les résultats concordent avec la durée de vie réduite des chiens plus grands pour la plupart des catégories de maladies”.

L’auteur principal, Yunbi Nam, a déclaré : « Cette étude ne confirme aucune relation causale entre la taille, l’âge et la maladie du chien.

«Cependant, les résultats pourraient aider à mieux comprendre les types de conditions qui peuvent être à l’origine de la durée de vie inférieure des chiens de plus grande taille.»

«Par exemple, au sein des catégories de maladies explorées dans cette étude, les recherches futures pourraient se concentrer sur les modèles d’âge et de taille associés à des conditions spécifiques.»

“Ces résultats fournissent un aperçu des catégories de maladies qui peuvent contribuer à réduire la durée de vie des chiens de grande taille et suggèrent de multiples autres pistes pour une exploration plus approfondie.”

Selon le Projet sur le vieillissement des chiens (DAP), les résultats de l’étude pourraient aider les vétérinaires à traiter les chiens à l’avenir en attirant l’attention sur certaines des conditions médicales les plus courantes dont souffrent les grandes races.

“Ces informations sont également utiles pour aider les propriétaires de chiens à réfléchir à certains des problèmes de santé que leurs chiens peuvent rencontrer tout au long de leur vie”, a indiqué la DAP.