Les scientifiques du QIMR Berghofer Medical Research Institute en Australie ont identifié 509 gènes communs à la fois à l’anxiété et à la dépression en analysant les enregistrements de 400000 participants dans la biobanque britannique, en regroupant les génomes au fur et à mesure, en compilant une liste de 28 traits individuels et partagés.

Ils ont ensuite déployé un certain nombre d’outils de modélisation pour rechercher les chevauchements et ont testé les résultats sur une base de données de 1,9 million de personnes souffrant d’anxiété ou de dépression autodéclarée.

«Nous avons identifié 674 gènes associés à la dépression ou à l’anxiété – et surtout environ les trois quarts de ces gènes étaient partagés», explique le généticien psychiatrique Eske Derks de QIMR Berghofer.

«On ne sait pas grand-chose, jusqu’à présent, sur les causes génétiques des raisons pour lesquelles les gens peuvent souffrir de dépression et d’anxiété.»

Les troubles anxieux couvrent un large éventail de conditions qui partagent souvent des symptômes similaires mais présentent en fin de compte des caractéristiques différentes, allant des attaques de panique à certains types de phobies et tout le reste.

Un point commun partagé par tous est un sentiment d’inquiétude, d’agitation et d’inquiétude pour l’avenir qui peut souvent se manifester par des changements physiologiques tels qu’une tension artérielle élevée.

Pendant ce temps, la dépression peut couvrir toute la gamme et se manifester par des sentiments de démotivation intense allant jusqu’à l’automutilation et des pensées suicidaires.

On estime que deux à six pour cent de la population humaine mondiale partagent un diagnostic de dépression sous une forme ou une autre à un moment donné.

Malgré leurs différences apparentes, environ 75% des personnes souffrant de troubles anxieux présentent également des symptômes de troubles dépressifs.Par conséquent, la recherche des gènes communs aux deux conditions, liés à des traits de personnalité névrotiques, peut éclairer certaines des batailles les plus sombres que les humains se livrent au quotidien. des vies.

Il a déjà été constaté que la variation génétique joue un rôle clé dans la mesure dans laquelle une personne peut présenter un certain degré de névrosisme, mais maintenant les professionnels de la santé mentale ont une feuille de route plus détaillée pour trouver les réponses à certaines des principales inconnues sur les raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent éprouver une telle détresse mentale tandis que d’autres ne le font pas.

Les gènes uniques à la dépression étaient auparavant liés à des niveaux plus élevés de triglycérides dans le sang, tandis que d’autres gènes associés à l’anxiété étaient liés à la pression artérielle, soulignant des recherches antérieures qui établissaient des liens entre l’hypertension et les troubles anxieux. Cette nouvelle base de données d’informations génomiques aidera à structurer les futures recherches génétiques et psychiatriques.

Il ne représente que la première étape du long chemin vers la cartographie de l’ensemble complexe de conditions qui se combinent pour affliger des dizaines de millions de personnes dans le monde avec à la fois la dépression et les troubles anxieux, et pourrait un jour conduire à des avancées spectaculaires en termes de soulagement. souffrance psychologique humaine.

