Les scientifiques découvrent des courants sous-marins qui rendent les ouragans jusqu’à 65% plus puissants

En analysant les données haute résolution des instruments océanographiques souterrains positionnés le long des récifs coralliens dans le sud-ouest de Porto Rico, des chercheurs de l’US Geological Survey (USGS) ont peut-être par inadvertance découvert une nouvelle méthode qui pourrait améliorer les prévisions avant les tempêtes les plus dévastatrices de la Terre.

Pour le contexte, l’ouragan Maria a tué plus de 3000 personnes et infligé quelque 90 milliards de dollars de dégâts tout en provoquant la plus longue panne d’électricité de l’histoire des États-Unis.Ce type de renseignements est donc essentiel pour sauver des vies et des communautés entières.

Dirigés par l’océanographe de l’USGS Olivia Cheriton, les chercheurs ont découvert comment des courants sous-marins jusqu’alors inconnus interagissent avec la géométrie des récifs coralliens pour suralimenter efficacement les systèmes de tempêtes comme celui responsable de l’ouragan Maria de catégorie cinq.

L’ouragan Maria a gagné jusqu’à 65% de puissance en plus à la suite de ces interactions entre les courants sous-marins cachés et les rives des îles, qui ont à la fois renforcé et stabilisé la tempête.

«Nous avons été surpris de constater que la direction des vents d’ouragan approchant par rapport au littoral maintenait la couche de surface de l’océan nettement plus chaude par rapport aux eaux plus froides en contrebas,» dit Cheriton.

«C’est important parce que les températures de surface de la mer plus chaudes ont fourni plus d’énergie pour la tempête.»

Les températures de surface de la mer (SST) sont l’un des principaux facteurs qui déterminent la force ultime d’un ouragan, mais elles sont mal comprises. Sur la base des données produites par leur réseau d’instruments sous-marins, les chercheurs de l’USGS ont constaté qu’il fallait plus de 11 heures pour que les eaux côtières autour de Porto Rico se refroidissent après le passage de Maria.

Avec une analyse plus détaillée, ils ont découvert qu’une couche d’eau chaude s’était emprisonnée entre la pression croissante des eaux en dessous et les forts courants au-dessus, provoqués par les vents d’ouragan.

Ces températures océaniques ne sont actuellement pas prises en compte dans les modèles d’ouragan, ce qui peut amener les autorités à sous-estimer la puissance d’un ouragan imminent.

Ces dernières recherches suggèrent que les températures des océans contrôlent non seulement l’intensité globale de la tempête, mais également sa direction – une idée clé qui pourrait potentiellement sauver des milliers de vies à l’avenir et donner lieu à de meilleures pratiques d’alerte précoce.

Curieusement, les instruments mêmes qui ont éclairé la recherche n’ont pas été déployés pour étudier les ouragans et les systèmes de tempêtes tropicales, mais pour surveiller les températures des océans autour des récifs coralliens. Ils devaient être supprimés et redéployés, mais Maria a frappé avant que cela ne puisse être fait.

«Nous avions initialement prévu de récupérer les instruments en octobre 2017, mais tout a changé après l’ouragan Maria», dit l’océanographe géologique Clark Sherman, de l’Université de Porto Rico à Mayaguez.

«Ce n’est qu’en janvier 2018 que nous avons pu nous remettre à l’eau et nous ne savions pas ce qui, le cas échéant, y serait encore.»

