Les scientifiques découvrent des algues avec des cellules sexuelles femelles, mâles et «bisexuelles», ce qui indique qu’elles ne sont peut-être pas si rares dans la nature

Les scientifiques ont découvert une forme surprenante d’algues d’eau douce – des organismes ressemblant à des plantes qui contiennent de la chlorophylle mais n’ont pas de feuilles ou de racines réelles – dans les lacs du Japon. Après des décennies d’études, c’est la première fois qu’une seule espèce d’algue provenant du même système d’eau et ayant le même sexe féminin, masculin et ce que les scientifiques décrivent comme des phénotypes sexuels « bisexuels » est découverte. De plus, tous peuvent s’accoupler par paires, selon l’étude publiée cette semaine dans la revue américaine Evolution.

Les algues trisexuelles, appelées Pleodorina starrii ou P. starrii peuvent facilement se reproduire, et les croisements entre les souches unisexuées (mâle ou femelle) et bisexuées qui peuvent s’accoupler avec les deux montrent des zygotes normaux à paroi épaisse et une capacité de survie élevée, les scientifiques mentionné. Les algues peuvent également se reproduire de manière asexuée, formant des colonies clonées de leur même génotype.

L’auteur principal de l’étude, le professeur Hisayoshi Nozaki de l’Université de Tokyo, récoltait les algues dans les lacs de barrage près de la capitale japonaise depuis de nombreuses années. Les échantillons ont ensuite été divisés en colonies séparées dans un laboratoire, les colonies mâles se distinguant facilement par les faisceaux de spermatozoïdes clairs qu’elles libéraient dans l’eau pour nager et trouver des cellules sexuelles féminines immobiles.

En étudiant comment les algues s’accouplent, les chercheurs ont découvert le troisième gène bisexuel qui pourrait être transmis à la génération suivante. Ils ont souligné que le phénomène des trois sexes est différent de l’hermaphrodisme, car ces derniers organismes existent généralement en raison d’une expression génétique inhabituelle. En revanche, le type bisexué de P. starrii qui peut produire à la fois des cellules sexuelles mâles et femelles dans un même génotype existe en raison de l’expression normale des gènes de l’espèce.

« Il semble très rare de trouver une espèce avec trois sexes, mais dans des conditions naturelles, je pense que ce n’est peut-être pas si rare« , a déclaré Nozaki, ajoutant que la poursuite des études à long terme serait très importante « pour dévoiler la vraie nature des espèces dans le monde naturel. «

