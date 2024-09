Les scientifiques débattent des effets des médicaments amaigrissants sur la santé mentale

AUSTIN, Texas — Les médicaments Wegovy et Ozempic sont devenus des outils populaires pour les personnes cherchant à perdre du poids, mais ils peuvent avoir des conséquences inattendues.

Ce que vous devez savoir Le suicide est une préoccupation de longue date liée aux médicaments qui modifient le désir de manger. Aujourd’hui, les scientifiques sont divisés sur l’effet que cette dernière tendance en matière de perte de poids pourrait avoir sur la santé mentale des utilisateurs.

Un régulateur britannique n’a trouvé aucune preuve liant Ozempic et Wegovy à des pensées suicidaires, mais une étude distincte utilisant les données d’une base de données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les événements indésirables signalés par les patients et les prestataires de soins de santé a repéré un lien potentiel en ce qui concerne le sémaglutide – le ingrédient actif de Wegovy et Ozempic

Cette étude, publiée en août, a montré que les personnes prenant du sémaglutide avaient un risque 45 % plus élevé de pensées suicidaires, par rapport à tous les autres médicaments de la base de données.

La Food and Drug Administration (FDA) et l’Agence européenne des médicaments ont mené leurs propres enquêtes sur la question en 2024 et n’ont trouvé aucun lien entre les médicaments amaigrissants populaires et les pensées suicidaires.

Le suicide est une préoccupation de longue date liée aux médicaments qui modifient le désir de manger, et désormais, les scientifiques sont divisés sur l’effet que cette dernière tendance en matière de perte de poids pourrait avoir sur la santé mentale des utilisateurs.

La correspondante nationale en santé mentale de Spectrum News, la Dre Nicole Cross, détaille la littérature et ce que les gens doivent savoir.

Un régulateur britannique n’a trouvé aucune preuve liant Ozempic et Wegovy à des pensées suicidaires, mais une étude distincte utilisant les données d’une base de données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les événements indésirables signalés par les patients et les prestataires de soins de santé a repéré un lien potentiel en ce qui concerne le sémaglutide – le ingrédient actif de Wegovy et Ozempic. Cette étude, publiée en août, a montré que les personnes prenant du sémaglutide avaient un risque 45 % plus élevé de pensées suicidaires, par rapport à tous les autres médicaments de la base de données.

« Les patients souffrant de dépression doivent être très prudents avant de prendre ce médicament. Ils doivent être informés qu’ils peuvent en faire l’expérience, afin qu’ils puissent le surveiller régulièrement et impliquer un professionnel de la santé mentale si le patient commence à avoir des pensées suicidaires », a déclaré la co-auteure de l’étude et psychiatre Chiara Gastaldon.

Gastaldon a déclaré que même si des recherches supplémentaires sont nécessaires, les patients devraient être alertés de la possibilité d’avoir des pensées suicidaires pendant qu’ils prennent le médicament.

La Food and Drug Administration (FDA) et l’Agence européenne des médicaments ont mené leurs propres enquêtes sur la question en 2024. Les deux régulateurs de la santé ont déterminé qu’il n’y avait aucun lien entre les médicaments amaigrissants populaires et les pensées suicidaires.

Néanmoins, les chercheurs affirment que les coupe-faim doivent être prescrits avec prudence aux personnes ayant des antécédents de dépression ou de pensées suicidaires, et si les patients subissent un nouvel épisode de dépression pendant qu’ils prennent le médicament, le Dr Gastaldon a déclaré que les médecins pourraient envisager un arrêt immédiat.