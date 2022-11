Les scientifiques de SETI développent de nouveaux “protocoles de contact” pour les extraterrestres

Que se passera-t-il si le plus grand rêve de science-fiction de l’humanité se réalise et qu’une vie extraterrestre intelligente entre en contact avec la Terre ? Un groupe de scientifiques travaille officiellement à répondre à cette question compliquée.

La semaine dernière, le L’Université de St. Andrews au Royaume-Uni a annoncé un nouveau centre de recherche qui réunira une équipe internationale d’experts pour aider à préparer l’humanité au contact extraterrestre. La Hub de post-détection SETI développera un cadre pour “des évaluations d’impact, des protocoles, des procédures et des traités conçus pour permettre à l’humanité de réagir de manière responsable” si nous détectons une vie intelligente au-delà de notre planète. SETI est l’abréviation de “Recherche d’intelligence extra-terrestre”.

Spécialiste SETI de St. Andrews John Elliot est le coordinateur du projet, qui s’appuiera sur des experts issus à la fois des sciences et des sciences humaines. Le groupe étudiera des sujets allant du déchiffrement des messages au droit spatial en passant par la manière de communiquer les découvertes au public.

La découverte de la vie intelligente n’est peut-être pas aussi évidente que les extraterrestres qui viennent visiter notre planète. Plus probablement, cela pourrait prendre la forme de signaux de communication distants qui devraient être analysés et interprétés. Jusqu’à présent, les efforts de SETI sont restés vains. Exemple concret : un télescope australien récemment scanné plus de 10 millions d’étoiles pour des signes de technologie extraterrestre et n’a rien trouvé.

Le SETI Post-Detection Hub espère combler un vide dans la discussion autour de la réponse potentielle de l’humanité à la découverte de la vie extraterrestre. L’Institut SETI, une organisation de recherche à but non lucratif consacrée à la recherche de vie extraterrestre, avait publié une “Déclaration de principes concernant la conduite de la recherche d’intelligence extraterrestre”. Le document est un engagement envers la transparence et la coopération internationale dans SETImais le nouveau hub vise à créer un ensemble plus complet et détaillé de protocoles de contact.

Le travail du hub ne fait que commencer, il n’a donc pas encore proposé de recommandations, mais il y a un sentiment d’urgence pour le projet. “Allons-nous jamais recevoir un message d’ET? Nous ne savons pas”, a déclaré Elliot. “Nous ne savons pas non plus quand cela va se produire. Mais nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre d’être mal préparés – scientifiquement, socialement et politiquement sans gouvernail – pour un événement qui pourrait devenir réalité dès demain et que nous ne pouvons pas nous permettre de mal gérer.”