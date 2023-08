Les scientifiques de l’IA ramènent les antibiotiques de Néandertal de l’extinction

Peut-être vous souvenez-vous du film parc jurassique, où les scientifiques ramènent les dinosaures de l’extinction. Ou peut-être avez-vous entendu parler de la quête scientifique du monde réel pour faire disparaître le dodo et le mammouth laineux.

Qu’il s’agisse de dinos ou de dodos, la désextinction est une entreprise risquée. C’est problématique sur le plan pragmatique (que le T. rex que vous ressuscitez pourrait bien vous engloutir pendant que vous êtes assis sur les toilettes) et sur le plan éthique (pouvez-vous imaginer à quel point le premier dodo ou mammouth laineux ressuscité serait seul ?).

Mais que se passerait-il si, au lieu de ramener une espèce entière, nous ne ramenions qu’une infime partie – comme, disons, une molécule ?

C’est ce que les scientifiques viennent de réaliser au sein du Machine Biology Group de l’Université de Pennsylvanie. Ils ont ressuscité des molécules aux propriétés antibiotiques trouvées dans des organismes disparus, en particulier nos proches parents, les Néandertaliens et les Denisoviens. (Les Néandertaliens se sont éteints il y a 40 000 ans, tandis que les Dénisoviens auraient survécu jusqu’à il y a 15 000 à 30 000 ans.) Cette percée ouvre les portes à un nouveau monde courageux de « désextinction moléculaire », qui promet la découverte de médicaments.

Les chercheurs ont commencé par rassembler les données séquencées du génome des Néandertaliens et des Dénisoviens, qui sont accessibles au public grâce aux paléontologues qui ont minutieusement collecté et analysé l’ADN ancien des os et des artefacts.

Ensuite, ils ont formé un modèle d’IA pour faire des prédictions sur les molécules qui pourraient constituer des antibiotiques efficaces pour les humains modernes. Une fois que l’algorithme a identifié les candidats les plus puissants, les chercheurs ont créé ces molécules en laboratoire et les ont testées sur des souris infectées. Certaines des molécules combattaient efficacement les infections bactériennes, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Hôte cellulaire et microbe.

« C’est complètement nouveau. Nous avons trouvé le terme « désextinction moléculaire » et c’est le premier article évalué par des pairs qui le décrit », m’a dit César de la Fuente, co-auteur de l’étude. « C’est donc très excitant pour nous. »

Si le domaine en plein essor de la désextinction moléculaire s’avère donner des résultats cliniques réussis chez l’homme, cela pourrait également être passionnant pour le monde, car nous avons un besoin urgent de bons moyens de créer de nouveaux antibiotiques.

Nous entrons dans une ère post-antibiotique. Voici comment l’IA aide.

Le CDC a averti que nous entrons dans une ère post-antibiotique – une époque où nos antibiotiques deviennent de plus en plus inutiles. Nous avons créé cette crise en abusant d’antibiotiques dans le traitement des humains, des animaux et des cultures. Les bactéries se sont adaptées à nos médicaments, se transformant en superbactéries qui peuvent trop facilement décimer la santé humaine.

Dans le temps qu’il vous faudra pour lire cet article, une personne aux États-Unis mourra d’une infection que les antibiotiques ne peuvent plus traiter efficacement. Le nombre annuel de décès dans le monde dus à des infections résistantes aux médicaments pourrait atteindre 10 millions d’ici 2050, a averti un important rapport de l’ONU en 2019, si nous n’apportons pas de changement radical.

Les grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques n’ont pas créé les nouveaux antibiotiques nécessaires pour faire face à la crise, car il faut de nombreuses années et beaucoup de financement pour faire de la recherche et du développement. La plupart des nouveaux composés échouent. Même lorsqu’ils réussissent, le gain est faible : un antibiotique ne se vend pas aussi bien qu’un médicament qui doit être pris quotidiennement. Ainsi, pour de nombreuses sociétés pharmaceutiques entreprises, l’incitatif financier n’existe tout simplement pas.

Mais si nous pouvons utiliser l’IA pour accélérer la vitesse de découverte d’antibiotiques, cela pourrait changer le calcul. L’équipe de De la Fuente l’a fait en deux étapes.

Les protéines de nos cellules sont comme de longues cordes. Mais ils sont souvent coupés par des enzymes en courts fragments à des moments spécifiques. Ces courts fragments – de petites molécules appelées peptides – peuvent avoir des propriétés antimicrobiennes.

Ainsi, l’équipe de de la Fuente a formé un modèle d’IA appelé panCleave, qui peut examiner toutes les protéines codées dans un génome et prédire où se trouveront leurs jonctions. De cette façon, les chercheurs ont pu identifier les peptides dans les génomes de Néandertal et de Denisovan. Ils ont ensuite exécuté d’autres modèles sur les peptides pour prédire lesquels auraient des propriétés antimicrobiennes.

Ils n’étaient pas tous des slam-dunks. Lorsqu’ils ont été testés sur des souris infectées, certains des peptides prédits comme de bons candidats n’ont pas réussi à tuer la bactérie. D’autres étaient efficaces mais nécessitaient des doses élevées pour fonctionner. Cela pourrait signifier que les chercheurs doivent soit réorganiser l’algorithme prédictif, soit réorganiser les peptides les plus prometteurs pour les rendre plus efficaces.

Une autre limite de cette étude est que les chercheurs n’ont pas testé si le les souris infectées ont développé une résistance aux peptides. « C’est quelque chose à faire à l’avenir », a reconnu de la Fuente, car il ne servirait à rien de fabriquer un nouvel antibiotique uniquement pour que notre corps y devienne rapidement résistant.

Mais à un niveau élevé, la désextinction moléculaire est « une approche créative » qui peut nous aider à surmonter les goulots d’étranglement actuels dans la découverte de médicaments, selon Jonathan Stokes, professeur de biochimie à l’Université McMaster qui n’a pas participé à l’étude. « Je pense que cette technique augmentera d’autres efforts de découverte d’antibiotiques pour nous aider à découvrir des thérapies antibactériennes structurellement et fonctionnellement nouvelles qui surmontent les mécanismes de résistance existants », m’a-t-il dit.

La désextinction moléculaire pourrait finir par fonctionner parallèlement à d’autres efforts d’utilisation de l’IA pour la découverte d’antibiotiques. En 2020, par exemple, des chercheurs du MIT ont découvert un nouveau type d’antibiotique en entraînant leur IA sur des molécules dont nous savons qu’elles ont des propriétés antimicrobiennes. Et en 2021, les chercheurs d’IBM ont conçu deux nouveaux peptides antimicrobiens en quelques jours en entraînant leur IA sur une base de données beaucoup plus large de tous les peptides connus qui existent aujourd’hui dans la nature.

Ressusciter les peptides d’antan nous donne plus de possibilités de passer au crible et potentiellement plus de trésors enfouis à découvrir.

La « désextinction moléculaire » soulève de grandes questions éthiques. Personne ne connaît les réponses.

Que signifie ramener des molécules d’entre les morts ?

Les molécules de désextinction ne souffrent pas des mêmes préoccupations éthiques qui affligent la désextinction d’une espèce entière – comme la crainte que les dodos ou les mammouths laineux ressuscités soient misérables dans le monde d’aujourd’hui, s’ils pouvaient même survivre. Pourtant, sur le plan philosophique, il n’est pas évident de savoir comment nous devrions penser aux efforts visant à faire revivre des molécules qui n’existent actuellement nulle part dans les organismes vivants.

Par exemple, les molécules déséteintes seraient-elles éligibles à des brevets ? La loi actuelle sur les brevets nous dit que personne ne peut breveter des molécules présentes dans la nature, mais elle ne nous dit pas si quelqu’un peut détenir les droits sur une molécule ressuscitée qui s’exprimait autrefois chez les Néandertaliens. On peut dire que cela devrait être considéré comme le patrimoine de toute l’humanité, et qu’aucun individu ou entreprise ne devrait en être propriétaire.

Mais si la loi sur les brevets sort finalement de ce côté, dissuadera-t-elle les scientifiques de faire des recherches sur la désextinction moléculaire – des recherches qui pourraient finalement nous aider à faire face à la crise de la résistance aux antibiotiques ?

J’ai demandé à de la Fuente s’il voulait faire breveter son travail. Il a répondu: « Je ne sais pas. »

Mais, m’a-t-il dit, il s’est rendu un jour au bureau des brevets de son campus pour savoir si cela était possible. Les juristes de l’Université de Pennsylvanie ne pouvaient pas le lui dire. Il s’agit d’une nouvelle frontière juridique, et jusqu’à présent, personne ne connaît les réponses.