Les SCIENTIFIQUES développent une IA si avancée qu’elle pourrait être comparée à un « cerveau numérique » qui pourrait être encore meilleur que l’esprit humain – et nous devrions être terrifiés, selon un initié.

Kevin Baragona, fondateur de DeepAI, a averti que les systèmes d’intelligence surhumains à croissance rapide inaugureront un nouveau type d’avenir – et c’est celui qui « devrait vous terrifier ».

Kevin Baragona, PDG et fondateur de DeepAI, sait à quel point la technologie qu’il a contribué à développer est dangereuse

Les experts de l’industrie veulent arrêter le développement de systèmes d’IA avancés créant un « cerveau numérique » Crédit : Getty

Pour un homme qui a misé son gagne-pain et une décennie de sa vie sur l’intelligence artificielle générative, il peut sembler inhabituel de l’entendre appeler à la répression de la technologie qu’il a contribué à développer.

Et pourtant, le génie de la technologie a rejoint le chœur croissant des pessimistes de la Silicon Valley qui tentent d’exposer à la fois les menaces immédiates et existentielles que le logiciel fait peser sur notre avenir.

Kevin a comparé le développement rapide de l’IA générative avancée – des outils d’apprentissage automatique interconnectés qui peuvent être utilisés pour produire de l’art, de la musique et même des idées – à « la croissance d’un cerveau numérique ».

Et tout comme nous ne comprenons pas encore pleinement l’esprit humain, nous pouvons arriver à un point où nous ne comprenons plus l’IA.

« Si nous créons des ordinateurs plus intelligents que les humains, alors que reste-t-il aux humains ? », a déclaré Kevin, dans une sombre vision de l’avenir.

Et il a averti que les lignes de bataille sont en train d’être tracées, avec deux camps en guerre au sein de la grande industrie technologique – avec « Team Accelerate » et « Team Regulation ».

Il a averti que le développement rapide de l’IA – qui est popularisé par des outils tels que le très restreint ChatGPT – est comparable au danger posé par les armes nucléaires.

La technologie se développe « trop ​​vite pour son propre bien », a déclaré Kevin.

Et la crainte est que ces esprits IA atteindront bientôt des niveaux d’intelligence plus intelligents que l’humain, et pouvons-nous même survivre à cela ?

On dirait que c’est tout droit sorti d’un film de science-fiction, mais Kevin est incroyablement sérieux.

Kevin a déclaré à The Sun Online : « Nous sommes si bons dans ce domaine qu’il fait déjà beaucoup des mêmes choses qu’un cerveau humain peut faire.

« Il n’y aura pas de bataille entre nations mais une bataille entre l’IA et l’humanité », a-t-il prévenu.

Vétéran du monde de l’IA générative, Kevin a un aperçu de la façon dont le développement de la poule aux œufs d’or des grandes technologies « se passe trop vite pour son propre bien ».

Il s’agit de « l’arme nucléaire du logiciel », a-t-il dit, et elle est relâchée négligemment dans la nature.

Les systèmes d’IA générative dépassent toutes les estimations quant à la rapidité avec laquelle ils s’entraînent pour exploiter encore plus de données et utiliser des algorithmes de plus en plus sophistiqués.

C’est l’arme nucléaire du logiciel – je veux dire c’est à quel point c’est puissant Kévin Baragona

Le meilleur expert en IA, Eliezer Yudkowsky, a qualifié ce phénomène de « plongée vers la catastrophe », où « le résultat le plus probable est une IA qui ne fait pas ce que nous voulons, et ne se soucie pas de nous ni de la vie sensible en général ».

Yudkowsky et les doomers de l’industrie pensent que les systèmes d’IA progressent si rapidement qu’ils montrent des signes en série de performances et de qualité supérieures au niveau humain.

Mardi, les « parrains de l’IA » ont partagé ces craintes et ont expliqué comment la technologie qu’ils s’affrontent pour créer constitue une menace existentielle pour l’humanité.

« Atténuer le risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société, tels que les pandémies et la guerre nucléaire », ont-ils écrit dans une nouvelle lettre signée par 350 meilleurs spécialistes de l’IA, dont les dirigeants d’OpenAI et de DeepMind.

La propre création de Kevin est plus inoffensive – DeepAI est un logiciel qu’il a conçu pour les « humains naturellement créatifs » qui comprend un générateur de texte en image et des chatbots IA avancés.

Le développeur de San Francisco estime que DeepAI a un objectif clair pour « inspirer et améliorer la vie des gens petit à petit ».

Mais il prévient que d’autres logiciels d’IA en développement rapide devraient être interdits.

« Nous ne devrions pas déployer une technologie immorale, comme les deep fakes – ils clonent les voix et les visages des gens et il n’y a aucune bonne raison », a-t-il déclaré.

« Ça devrait être illégal.

« Qu’est-ce qu’on construit ici ? Pourquoi avons-nous besoin de ce truc ?

Le développement de ce logiciel n’a aucune justification, a-t-il dit, sauf que « les gens pensent simplement qu’il est possible de le faire, que c’est amusant et que je peux le faire – alors je le ferai ».

À l’heure actuelle, il y a deux camps en guerre dans l’industrie de l’IA, a-t-il expliqué, « ceux qui veulent accélérer les progrès de l’IA à pleine vitesse contre ceux qui veulent le ralentir.

« J’étais sur « Team Accelerate » mais j’ai changé de camp – la technologie est déployée trop rapidement et il n’y a aucune réglementation. »

Fin mars, plus d’un millier d’éminents experts en IA ont soumis une lettre ouverte, intitulée « Pause Giant AI Experiments », qui exigeait une interdiction immédiate de six mois de la formation de puissants systèmes d’IA.

La lettre affirmait: « ces derniers mois, les laboratoires d’IA se sont enfermés dans une course incontrôlable pour développer et déployer des esprits numériques toujours plus puissants que personne – pas même leurs créateurs – ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable ».

Kevin, parmi les co-fondateurs d’Apple Steve Wozniak et Elon Musk, l’a signé pour ralentir le développement de la technologie d’intelligence artificielle super intelligente.

« L’espoir était de provoquer une vague de perturbations de six mois … pour donner à l’humanité une pause pour agir, c’est plutôt un acte symbolique pour faire réfléchir les gens », a-t-il déclaré.

« C’était une approche radicale, mais ça a intéressé les gens ».

Le futur ressemble à de la science-fiction – il devrait vous terrifier. Kévin Baragona

Kevin croit toujours fermement à la mission générale de l’IA – que l’apprentissage automatique peut résoudre et résoudra les problèmes mondiaux, changera toutes nos vies pour le mieux et même entraînera des percées médicales.

« Cela peut aider à diagnostiquer les personnes atteintes de maladies rares et à trouver des remèdes, cette technologie est désormais réelle, j’ai vu les démonstrations technologiques – cela fonctionne déjà », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Mais encore une fois, cela risque de remplacer des milliards d’emplois, représente une immense menace pour la sécurité entre les mains de criminels, d’escrocs et de nations hostiles et, selon les dirigeants de l’IA eux-mêmes, pourrait finir par nous tuer tous.

Ce mois-ci, plus d’un tiers des as de la technologie interrogés par l’Université de Stanford en Californie ont convenu que « les décisions prises par l’IA pourraient provoquer une catastrophe au moins aussi grave qu’une guerre nucléaire totale au cours de ce siècle ».

Près des trois quarts ont également convenu que « l’IA pourrait bientôt conduire à un changement sociétal révolutionnaire », et un nombre similaire a déclaré que les entreprises d’IA ont trop d’influence.

Au fur et à mesure que l’IA générative progresse et commence à concurrencer les humains, « il est troublant de voir combien de types de [human] les connaissances sont perturbées par l’IA », a expliqué Kevin.

«Nous ne comprenons pas comment cela fonctionne dans un certain sens – mais nous ne comprenons pas non plus pleinement comment fonctionne le cerveau humain et nous l’utilisons tous les jours.

« Mais l’IA est une technologie très solide et puissante – quel genre d’avenir créons-nous ? »

Kevin ne voit pas de moyen significatif de mettre fin à la course aux armements de l’IA. «Il faut que des experts de premier plan en IA se joignent à la table et se mettent d’accord, y compris d’autres pays, en particulier la Chine.

« Cela n’arrivera pas, nous sommes piégés dans un état d’esprit hautement compétitif.

« Ce sont les armes nucléaires du logiciel – je veux dire, c’est à quel point il est puissant.

« J’adore cette technologie – mais les gens jouent avec ce truc qui est si puissant parce qu’ils le peuvent, et c’est ce qui le rend trop puissant. »

Ce qui empêche Kevin de dormir la nuit, c’est la menace pour notre avenir commun que représentent ces systèmes d’IA surhumains.

« Dans cinq ans [AI] sera à une étape dans la vie quotidienne de nombreuses personnes comme Google l’est maintenant.

« Dans 10 ans – le futur ressemble à de la science-fiction – il devrait vous terrifier. »

‘Quel genre d’avenir créons-nous?’ demande Kévin Crédit : Getty