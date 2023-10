Les scientifiques de l’ADN ont identifié 2 victimes dans les affaires non résolues de Volusia et Flagler. Peuvent-ils trouver des tueurs ?

Il y a plus de trois décennies, un homme marchant dans un sentier boisé près de Daytona Beach j’ai trouvé les os d’une femme – un mystère qui suggérait une fin violente mais rien d’autre.

Il faudrait 33 ans pour savoir qui animait autrefois ces ossements de vie, de famille, de rêves.

Des scientifiques en ADN dans les laboratoires d’Othram au Texas et les enquêteurs ont finalement appris le nom de la femme : Roberta « Bobbie » Lynn Weber. Le 28 septembre, ils ont confirmé son sort à sa famille.

Et connaître son nom rapproche les détectives de la connaissance d’un autre nom : celui de son assassin.

Othram a résolu le mystère en utilisant son séquençage du génome de qualité médico-légale, une méthode conçue pour développer des profils ADN à partir des cas les plus difficiles.

« C’est un processus par lequel nous sommes en mesure d’obtenir des centaines de milliers de marqueurs et de construire un profil ADN à partir des preuves les plus intraitables », a déclaré Kristen Mittelman, directrice du développement d’Othram au Texas.

« Il n’y a jamais eu de technologie qui ait apporté une telle ampleur aux enquêtes médico-légales en prenant en compte les cas insolubles et en les rendant traitables », a déclaré Mittelman lors d’un entretien téléphonique. « Etre à l’avant-garde de cela, c’est un tel honneur. »

Weber avait 32 ans lorsqu’elle est décédée. Ses os ont été retrouvés le 23 avril 1990 dans certains bois à l’est du boulevard Clyde Morris et à environ 800 mètres au nord de Strickland Range Road.

Weber était le 100ème a annoncé publiquement son identification dans neuf mois, a déclaré Mittelman. Elle a déclaré qu’il y en avait eu davantage, mais qu’elle ne pouvait pas encore les divulguer publiquement en raison de problèmes juridiques.

Weber était la deuxième identification ADN par Othram en autant de mois dans les comtés de Volusia et de Flagler.

La recherche ADN d’Othram aide à identifier la victime du comté de Flagler

Le shérif du comté de Flagler, Rick Staly, a annoncé lors d’une conférence de presse le 17 août que le travail ADN d’Othram avait aidé la détective Sarah Scalia à identifier un homme dont le corps avait été retrouvé flottant dans l’Intracoastal Waterway à Flagler Beach le 10 septembre 1997. L’homme avait été ligoté, abattu et poignardé.

« Dans les forces de l’ordre, nous savons que si vous ne connaissez pas le nom de la victime, cela rend les choses extrêmement difficiles et entrave l’enquête », a déclaré Staly lors de la conférence de presse. « Nous savons également que depuis 1997, des progrès significatifs ont été réalisés dans la science médico-légale, notamment dans le domaine de l’ADN et dans l’utilisation conjointe de la généalogie relationnelle et de l’ADN. »

Scalia a soumis les os de l’homme à Othram en 2021. L’homme a ensuite été identifié comme étant Robert Bruce McPhail. Il avait 58 ans lorsque son corps a été retrouvé.

« Nous devons être la voix des victimes, en particulier des victimes de meurtre, car elles ne peuvent plus parler pour elles-mêmes », a déclaré Staly.

Comment la technique ADN peut résoudre des cas difficiles

Mittelman a déclaré qu’Othram avait développé le processus et avait commencé à l’utiliser en 2019. Quatre ans plus tard, en 2023, le bureau du shérif de Volusia et le bureau des médecins légistes ont envoyé des restes squelettiques trouvés le long du sentier dans les bois au laboratoire d’Othram à The Woodlands, au Texas.

« Elle (Weber) a été retrouvée squelettée et elle avait été exposée à des éléments », a déclaré Mittelman lors de l’entretien téléphonique. « L’ADN s’était dégradé. Il a été contaminé par de l’ADN végétal, de l’ADN animal et d’autres ADN présents sur les lieux du crime. Tout cela rend très difficile pour quelqu’un d’extraire l’ADN et de créer un de ces profils vraiment robustes qu’il peut ensuite télécharger dans une base de données généalogique conçue pour être utilisée par les forces de l’ordre.

Les scientifiques d’Othram ont extrait l’ADN des restes squelettiques. Ensuite, ils ont utilisé le séquençage du génome de qualité médico-légale d’Othram pour développer un profil ADN.

L’équipe de généalogie médico-légale d’Othram s’est alors mise au travail. Ils ont téléchargé le profil ADN dans leur base de données : DNA Solve.

Cela les a conduits à une femme du Missouri qui était probablement la sœur de Weber. Othram a donné l’information aux forces de l’ordre qui ont ensuite contacté la femme du Missouri. Les enquêteurs lui ont demandé si un membre de sa famille manquait à l’appel.

Selon Mittelman, la femme a déclaré que sa sœur avait disparu depuis 1989 après son divorce. La famille pensait qu’elle avait déménagé en Californie. Les détectives ont également retrouvé les enfants de la femme qui ont déclaré ne pas avoir vu leur mère depuis 1989.

La sœur et la fille de la femme ont ensuite fourni des échantillons d’ADN. Les comparaisons ADN ont confirmé l’identification des restes squelettiques.

Mittelman a déclaré que trois décennies ne sont même pas proches de la plus ancienne identification ADN réalisée par Othram. Les scientifiques d’Othram ont identifié un corps qui se trouvait dans l’océan au large de l’Australie depuis 95 ans et un autre cas impliquait un corps datant de 1881.

« Certains d’entre eux ont plus d’un siècle et pouvoir mettre un terme à ces familles, apporter des réponses, cela signifie le monde », a déclaré Mittelman.

Elle a déclaré avoir rencontré des familles qui vivaient dans la même maison depuis un demi-siècle, dans l’espoir que quelqu’un revienne avec des nouvelles d’un membre de leur famille disparu. Certaines familles reviennent sur les lieux du crime en espérant que l’agresseur reviendra également.

Mittelman a déclaré que certaines personnes d’Othram faisaient partie du projet du génome humain. Le projet a étudié tout l’ADN (appelé génome) d’organismes sélectionnés et a généré la première séquence du génome humain, selon le Institut national de recherche sur le génome humain.

Elle a déclaré que les scientifiques d’Othram avaient réalisé que les gens utilisaient un processus conçu pour obtenir de l’ADN médical frais dans des cas médico-légaux difficiles.

Othram a donc développé le séquençage du génome de qualité médico-légale et a commencé à l’utiliser en 2019.

« Nous avons décidé que quelqu’un devait créer une technologie basée sur des preuves médico-légales et c’est exactement ce que nous avons fait. C’est ce qu’est le séquençage du génome de qualité médico-légale. C’est un processus par lequel nous sommes en mesure d’obtenir des centaines de milliers de marqueurs et d’établir un profil ADN à partir des preuves les plus intraitables », a déclaré Mittelman.

« Nous sommes le premier laboratoire au monde spécialement conçu pour identifier les victimes et les auteurs des scènes de crime », a-t-elle déclaré.

L’ADN pourrait aider à démasquer les tueurs

Othram travaille sur des dossiers dans tout le pays. La société est impliquée dans le cas de Rex Heuermann, accusé d’être le tueur en série de Long Island.

« Ces auteurs dissimulent le crime en dissimulant l’identité de la personne », a déclaré Mittleman. « Très souvent, les gens ne sont pas certains qu’une personne a réellement disparu et le crime ne fait jamais l’objet d’une véritable enquête ni d’un rapport. Comment pouvez-vous enquêter sur un crime lorsque vous ne connaissez pas la personne ou la victime du crime ? C’est très difficile. »

Une fois que la recherche ADN d’Othram indique un suspect possible, les forces de l’ordre peuvent mener une enquête plus approfondie. La personne a-t-elle eu accès à la victime ? La personne possédait-elle le type d’arme ou d’arme utilisée lors du meurtre ? En fonction des réponses, les détectives peuvent obtenir un mandat pour l’ADN de la personne et effectuer un test ADN traditionnel pour voir s’il correspond.

Elle a déclaré que la base de données d’Othram, DNA Solve, renvoie à des bases de données généalogiques autorisées à être utilisées par les forces de l’ordre.

Elle a dit qu’ils ne consultaient pas les sites Web sur l’ADN des consommateurs comme 23 et Me. Mais les personnes qui utilisent ces sites grand public peuvent télécharger leur ADN dans une base de données des forces de l’ordre s’ils le souhaitent.

Mittelman a déclaré qu’elle espérait que la loi Carla Walker, un projet de loi présenté par le sénateur américain John Cornyn, du Texas, et nommé d’après une femme de 17 ans qui a été enlevée et assassinée en 1974, sera adoptée, orientant ainsi davantage de fonds vers l’ADN médico-légal. et aider à résoudre davantage de cas.

Othram a utilisé sa technique améliorée en 2020 pour développer un profil ADN à partir de l’ADN laissé sur les vêtements de Walker. Ce profil ADN a permis aux détectives d’identifier une famille et finalement le tueur.

Mittelman a déclaré que le travail d’Othram avait sauvé des vies en utilisant l’ADN pour trouver des tueurs.

« Il y a tellement de gens qui rentrent chez eux aujourd’hui et ils ne seront jamais la prochaine victime de ce tueur en série ou de ce violeur en série à cause de cette technologie », a-t-elle déclaré.

Cet article a été initialement publié dans le Daytona Beach News-Journal : Les scientifiques d’Othram DNA identifient les victimes à Daytona et aident à démasquer les tueurs